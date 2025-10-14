"Nhiều sáng kiến an toàn giao thông giải quyết được bất cập trong thực tế"

Quan điểm này được bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam, chia sẻ khi phát biểu tại Lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025, diễn ra chiều 14/10.

"An toàn giao thông là ưu tiên hàng đầu"

Theo bà Huyền, kể từ khi được triển khai vào năm 2022, cuộc thi đã nhận được sự quan tâm và hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng với hàng nghìn ý tưởng được gửi về, trong đó nhiều sáng kiến đã góp phần giải quyết những vấn đề bất cập trong giao thông tại Việt Nam.

Năm nay, chương trình tập trung vào các sáng kiến mang tính tuyên truyền, đặc biệt hướng tới nhóm thanh thiếu niên, nhằm khơi dậy ý thức, thói quen và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, văn minh cho thế hệ trẻ, những chủ nhân tương lai của đất nước.

"Năm 2025 là một cột mốc đặc biệt, đánh dấu 30 năm hình thành và phát triển của Toyota tại Việt Nam. Trong hành trình ba thập kỷ qua, chúng tôi luôn kiên định với mục tiêu trở thành công dân tốt trong cộng đồng sở tại, không ngừng nỗ lực đóng góp thông qua nhiều hoạt động ý nghĩa và bền vững", bà Huyền nhấn mạnh.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam (Ảnh: Thành Đông).

Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam khẳng định lĩnh vực an toàn giao thông và bảo vệ môi trường luôn là ưu tiên hàng đầu trong chiến lược phát triển bền vững của công ty.

Với cuộc thi năm nay, Toyota Việt Nam mong muốn tiếp tục chung tay cùng các cơ quan, tổ chức và cộng đồng trong việc nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần trách nhiệm và xây dựng một môi trường giao thông an toàn, bền vững, hướng tới một Việt Nam văn minh và an toàn hơn cho thế hệ hôm nay và mai sau.

Các đại biểu bấm nút khởi động lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 (Ảnh: Mạnh Quân).

Nâng cao trách nhiệm trong xây dựng văn hóa giao thông

Là người từng nhiều năm theo dõi và gửi bài dự thi, Nguyễn Quỳnh Anh (21 tuổi, sinh viên ngành Quản lý nhân lực Trường Đại học Lao động - Xã hội) đánh giá, các bài dự thi và từng đạt giải mang đến những sáng kiến thiết thực, sáng tạo, nhằm giải quyết các vấn đề liên quan trật tự an toàn giao thông, cải tiến hệ thống giao thông thông minh.

Quỳnh Anh nhìn nhận cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam không chỉ góp phần vào việc nâng cao chất lượng hệ thống giao thông mà còn phản ánh tinh thần trách nhiệm của người dân đối với việc đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho toàn xã hội.

Nguyễn Quỳnh Anh (21 tuổi), sinh viên ngành Quản lý nhân lực Trường Đại học Lao động - Xã hội (Ảnh: Thành Đông).

"Theo dõi cuộc thi các năm trước em thấy có nhiều sáng kiến của các bạn trẻ, thậm chí của học sinh đạt giải cao. Cuộc thi cũng khơi gợi tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ đối với vấn đề trật tự an toàn giao thông, nâng cao trách nhiệm của bản thân mỗi khi tham gia giao thông", Quỳnh Anh chia sẻ.

Theo Phạm Thị Yến Minh (18 tuổi, quê Ninh Bình - sinh viên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Lao động - Xã hội), các tác phẩm dự thi và đạt giải của cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam rất thiết thực, gần gũi, xuất phát từ thực tế nhu cầu của cuộc sống.

Cuộc thi đã tạo ra một sân chơi rất bổ ích với nhiều ý tưởng mới, hữu ích, thiết thực. Điều này đã giúp nâng cao tinh thần trách nhiệm của mỗi công dân trong việc xây dựng văn hóa giao thông.

Phạm Thị Yến Minh (18 tuổi), sinh viên ngành Luật Kinh tế, Trường Đại học Lao động - Xã hội (Ảnh: Thành Đông).

Chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025 do Cục Cảnh sát Giao thông, báo Dân trí và Công ty ô tô Toyota Việt Nam phối hợp thực hiện.

Chương trình được phát động với mục đích nâng cao ý thức của người dân khi tham gia giao thông, tìm kiếm những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để đưa tình trạng giao thông Việt Nam dần ổn định hơn, giúp người tham gia giao thông, đặc biệt là nhóm thanh, thiếu niên, hiểu đúng luật, tham gia giao thông an toàn, văn minh hơn.