Toàn cảnh lễ phát động cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông năm 2025

Chiều 14/10, tại Trường Đại học Lao động - Xã hội (TP Hà Nội) đã diễn ra lễ phát động cuộc thi "Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam năm 2025" do báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an), Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và các đơn vị liên quan tổ chức

Tham dự sự kiện có bà Nguyễn Thị Hà - Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Lê Kim Thành - Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia; Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông; Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập báo Dân trí cùng nhiều đại biểu, khách mời.

Sự kiện còn có sự góp mặt, theo dõi và quan tâm của đông đảo sinh viên và các giảng viên Trường Đại học Lao động - Xã hội.

Cuộc thi Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam đã trải qua 3 mùa (từ năm 2022 đến 2024) thành công tốt đẹp, để lại nhiều dấu ấn đáng nhớ và nhận được sự hưởng ứng của đông đảo nhân dân, cũng như sự quan tâm của Bộ Công an, Bộ Nội vụ và các sở, ban, ngành.

Nhà báo Phạm Tuấn Anh - Tổng Biên tập Báo Dân trí - tham dự sự kiện.

Báo Dân trí phối hợp với Cục Cảnh sát giao thông, Công ty Ô tô Toyota Việt Nam và các đơn vị liên quan tiếp tục tổ chức cuộc thi năm 2025, kỳ vọng là cầu nối giữa cơ quan quản lý nhà nước về trật tự an toàn giao thông với người dân; tìm kiếm, phát triển những ý tưởng, sản phẩm sáng tạo để giải quyết các vấn đề của giao thông Việt Nam.

Phát biểu tại sự kiện, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Thị Hà chia sẻ: "Tôi đánh giá cao sáng kiến của báo Dân trí khi khởi xướng và duy trì chương trình Sáng kiến an toàn giao thông Việt Nam trong suốt những năm qua. Qua 3 mùa giải, chương trình không chỉ là một cuộc thi mà đã trở thành một sự kiện, hoạt động xã hội có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút hàng nghìn ý tưởng, giải pháp từ các nhà khoa học, kỹ sư, sinh viên, doanh nghiệp, và người dân trên khắp mọi miền đất nước".

Cũng tại sự kiện, Thiếu tướng Nguyễn Văn Mừng, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông (Bộ Công an) cho biết, trong những năm qua, cùng với sự phát triển mạnh mẽ của đất nước, tình hình trật tự an toàn giao thông đã có nhiều chuyển biến tích cực.

Theo đó, ý thức chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông của người dân từng bước được nâng lên, nhiều mô hình, giải pháp, sáng kiến thiết thực đã được triển khai và mang lại hiệu quả rõ rệt.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Phó Tổng Giám đốc Công ty Ô tô Toyota Việt Nam phát biểu tại sự kiện.

Ban tổ chức cuộc thi cho biết, đây là một hoạt động đầy ý nghĩa nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cộng đồng, đặc biệt là thế hệ trẻ trong việc xây dựng văn hóa giao thông an toàn và văn minh.

Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà cùng các đại biểu thực hiện nghi thức bấm nút phát động cuộc thi "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025".

Mục tiêu xuyên suốt của cuộc thi là nâng cao ý thức, tự giác chấp hành pháp luật của người dân khi tham gia giao thông; truyền thông những vấn đề nóng trong công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông được xã hội quan tâm.

Ngoài ra, cuộc thi còn huy động sức mạnh trí tuệ của mọi tầng lớp để đưa ra giải pháp giúp giải quyết thực trạng giao thông đường bộ tại Việt Nam theo hướng văn minh, hiện đại, an toàn.

Các đại biểu chụp ảnh chung kết thúc Lễ phát động chương trình "Sáng kiến An toàn giao thông Việt Nam 2025".