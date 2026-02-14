Chợ hoa Tết Cần Thơ nhộn nhịp, hoa cỡ vừa và nhỏ hút khách

Sáng 14/2 (nhằm 27 Tết) người dân ở trung tâm Cần Thơ bắt đầu ra các chợ mua hoa kiểng chưng Tết tạo nên không khí mua sắm khá đông đúc, náo nhiệt.

Ghi nhận tại Chợ hoa Xuân Bính Ngọ năm 2026, một trong những điểm bán hoa Tết quy mô ở TP Cần Thơ với 400 lô tại đường Mai Chí Thọ - Khu đô thị 586 (khu vực gần Quảng trường Tây Đô) và gần 200 lô ở đường Lý Thái Tổ, phường Hưng Phú, từ 9h, nhiều người dân đến xem hoa, mua sắm các loại hoa Tết phổ biến như cúc, vạn thọ, hoa giấy, mai vàng...

Anh Hoàng Anh (39 tuổi, ngụ phường Cái Răng) giới thiệu chậu cúc mâm xôi cỡ vừa cho khách xem. Anh Hoàng Anh cho biết, đây là lần đầu tiên anh kinh doanh hoa Tết, do vậy anh nhập hoa số lượng vừa phải, không dám trữ hàng nhiều.

"Tôi bán từ 24 Tết đến giờ, mỗi ngày lai rai vài cặp hoa. Giá thành các sản phẩm dao động từ 100.000 đồng/cặp, hoa được lấy ở Sa Đéc (Đồng Tháp). Do mới ra bán nên tôi nhập hoa giá cả vừa phải, phù hợp túi tiền người tiêu dùng, không dám "ôm" loại quá đắt", anh Hoàng Anh nói thêm.

Theo khảo sát, giá hoa kiểng năm nay khá bình ổn so với năm trước, cúc Đài Loan từ 300.000 đến 350.000 đồng/cặp, vạn thọ từ 70.000 đến 200.000 đồng/cặp; cúc mâm xôi cỡ nhỏ, vừa và lớn dao động 130.000-300.000 đồng/cặp, đặc biệt mặt hàng cúc mâm xôi cỡ vừa loại nhiều màu được khách khá ưa chuộng.

Cúc "chân dài" có giá 1,2 triệu đồng ở chợ hoa đường Mai Chí Thọ - Khu đô thị 586.

Bà Phương vui vẻ mang 2 cặp vạn thọ về chưng đẹp nhà cửa. Người phụ nữ cho biết, năm nay không có 30 Tết nên vợ chồng bà tranh thủ ra chợ mua hoa sớm để lựa được những chậu đẹp. So về giá cả, bà nhận thấy vẫn ổn định như mọi năm nhưng hoa thì đa dạng chủng loại hơn.

Hoa giấy, cát tường là những loại hoa được ưa chuộng trong dịp Tết vì màu sắc bắt mắt, mang ý nghĩa may mắn, tài lộc, và thịnh vượng.

Góp mặt trong chợ hoa còn có mai vàng bonsai với hình dáng độc đáo cùng nhiều tên gọi như "long đàn phượng vũ", "thuận buồm xuôi gió".

Dịch vụ giao hoa kiểng đắt hàng trong những ngày cận Tết.

Tại đường Trần Văn Hoài (phường Ninh Kiều), một điểm đến hoa Tết quen thuộc của người dân thành phố vào thời điểm trước thềm năm mới. Theo ghi nhận, năm nay các tiểu thương bày bán số lượng hoa Tết ít hơn, họ chuộng nhập hoa kiểng có giá thành vừa phải, phù hợp với kinh tế người dân hiện tại.

Bên cặp cúc mâm xôi màu song hỷ có giá 300.000 đồng, anh Hồ Văn Định (33 tuổi) cho biết, từ 22 Tết anh đã đưa hoa ra chợ. Theo anh, so với mọi năm, người dân năm nay đi chợ mua hoa chưng Tết sớm hơn.

"Lượng khách mua tuy không quá đông đúc nhưng đều đặn, hầu như ngày nào tôi cũng bán trên 100 cặp, khi gần hết sẽ có xe tải chở thêm hoa giao tới. Mong rằng với đà này hoa sẽ hết sớm để tiểu thương về nhà ăn Tết vào đêm giao thừa", anh Định vui vẻ nói.

Không khí Xuân rộn ràng ở các chợ hoa thu hút người dân đến tham quan và mua sắm.