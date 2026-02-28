Sân bay Liên Khương đóng cửa 6 tháng, khách đến Đà Lạt theo lộ trình nào?

Tại cuộc họp cung cấp thông tin về tình hình phát triển kinh tế, xã hội 2 tháng đầu năm 2026 vào ngày 27/2, ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, hiện nay, Cảng hàng không quốc tế Liên Khương (sân bay Liên Khương) đã khai thác vượt xa thiết kế ban đầu, với công suất phục vụ thực tế trên 2,5 triệu lượt hành khách/năm.

Nhiều hạng mục hạ tầng quan trọng của sân bay sau thời gian dài khai thác đã xuống cấp, trong đó bao gồm đường cất hạ cánh, đường lăn, không đảm bảo hoạt động khai thác, an toàn, hiệu quả. Do vậy, Tổng Công ty hàng không Việt Nam quyết định đầu tư nâng cấp, cải tạo đường lăn, đường cất hạ cánh sân bay này.

Một góc sân bay Liên Khương (Ảnh: An Chi).

“Việc tạm thời đóng cửa sân bay Liên Khương để nâng cấp, cải tạo có ảnh hưởng đến việc phát triển của ngành du lịch của tỉnh Lâm Đồng, đặc biệt trong cao điểm du lịch mùa hè. Trong bối cảnh tỉnh Lâm Đồng mới sau sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông, việc tạm thời đóng cửa sân bay Liên Khương để sửa chữa là một quyết định khó khăn, nhưng cần thiết, để đảm bảo an toàn trong khai thác và nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển dài hạn của một không gian kinh tế, xã hội lớn hơn rất nhiều so với trước đây”, ông Hồ Ngọc Phong Hải chia sẻ.

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, để đảm bảo việc sửa chữa đúng tiến độ, sớm đưa sân bay Liên Khương trở lại khai thác, phục vụ nhu cầu người dân, tỉnh Lâm Đồng đã làm việc, đề nghị Tổng Công ty hàng không Việt Nam tăng ca, tăng kíp, đẩy nhanh tiến độ thi công sửa chữa.

Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Lâm Đồng (Ảnh: Minh Hậu).

Đồng thời, tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo các sở, ngành liên quan phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư, nhà thầu, kịp thời giải quyết thủ tục, vướng mắc phát sinh; bảo đảm công tác tập kết vật liệu, chủ động nguồn cung từ các mỏ, điểm khai thác cát, đá, đất đắp phục vụ thi công; phấn đấu rút ngắn thời gian sửa chữa, dự kiến ngày 15/8/2026 sẽ mở cửa khai thác sân bay trở lại.

Để chuẩn bị cho việc tạm đóng cửa sân bay Liên Khương, tỉnh Lâm Đồng phối hợp với Bộ Xây dựng đẩy nhanh tiến độ dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 28B (đường nối Phan Thiết - Đà Lạt), sớm hoàn thành và đưa tuyến này vào sử dụng.

Đồng thời sớm hoàn thiện cầu cạn trên đèo Mimosa (quốc lộ 20, đoạn thuộc phường Xuân Hương - Đà Lạt), thông xe trong tháng 3; thực hiện sửa chữa các tuyến quốc lộ kết nối Lâm Đồng với các tỉnh lân cận, như quốc lộ 20, 28, 27, 27C, các tuyến đường tỉnh để tăng năng lực thông hành trong giai đoạn cao điểm.

Dự án cầu cạn bắc qua điểm sạt lở trên đèo Mimosa đang được cơ quan chức năng gấp rút hoàn thiện (Ảnh: Minh Hậu).

Ông Hồ Ngọc Phong Hải, Phó Giám đốc Sở Xây dựng cho biết, trong thời gian sân bay Liên Khương đóng cửa, việc kết nối, giao thương giữa tỉnh Lâm Đồng và các khu vực lân cận được đáp ứng thuận lợi, thông suốt bằng các tuyến đường nêu trên.

“Du khách trong nước và quốc tế, các doanh nghiệp lữ hành có thể chọn những tuyến quốc lộ, đường tỉnh nêu trên kết hợp với trục cao tốc Bắc - Nam đã được đầu tư qua địa bàn tỉnh để đảm bảo lưu thông thuận lợi”, ông Hồ Ngọc Phong Hải chia sẻ.

Như Dân trí thông tin, vào tháng 7/2024, Tổng Công ty Cảng Hàng không Việt Nam đã trình Bộ Giao thông Vận tải (nay là Bộ Xây dựng) cho phép đầu tư vào dự án sửa chữa sân bay Liên Khương. Đề xuất này nhằm nâng cấp đường băng hiện hữu để đảm bảo khả năng khai thác lâu dài, với tổng mức đầu tư 1.000 tỷ đồng.

Việc đóng cửa sân bay Liên Khương được ấn định từ ngày 4/3 để phục vụ thi công. Theo kế hoạch, thời gian thi công dự kiến kéo dài khoảng 4,5 tháng, với mục tiêu đến giữa tháng 8 sẽ mở cửa khai thác, đưa sân bay trở lại hoạt động bình thường.