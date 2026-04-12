Sa thải tài xế taxi cầm gạch tấn công vợ chồng hành khách

Ngày 12/4, ông Nguyễn Công Hùng, Phó tổng giám đốc Tập đoàn Mai Linh, cho biết tập đoàn đã nắm được thông tin liên quan đến vụ việc tài xế N.A.T. (thuộc Mai Linh Nghệ An) cầm gạch tấn công hành khách đi xe.

Tập đoàn đã giao giám đốc khu vực chỉ đạo giám đốc Mai Linh Nghệ An tạm đình chỉ ông T., xem xét rõ sự việc để thanh lý hợp đồng lao động đối với lái xe này.

Tài xế N.A.T. tại cơ quan công an và hình ảnh cầm gạch tấn công hành khách được cắt từ clip (Ảnh: T. Bùi).

Mai Linh Nghệ An cũng đã cử cán bộ thăm hỏi, động viên 2 hành khách, đồng thời phối hợp cơ quan chức năng trong xử lý vụ việc.

“Việc động tay động chân với khách hàng, đặc biệt là với khách hàng nữ là cực kỳ phản cảm, không thể chấp nhận được. Hành vi này theo quy chế của Tập đoàn là bị sa thải”, ông Hùng thông tin.

Vụ việc đang được Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) xử lý, tuy nhiên, ông Hùng khẳng định bất luận như thế nào phía đơn vị cũng thanh lý hợp đồng đối với lái xe T..

Trước đó, tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng cũng mời ông N.A.T. làm việc liên quan đến clip lan truyền trên mạng xã hội. Thời điểm này, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (xã Đức Châu, Nghệ An) cũng có mặt tại trụ sở công an để trình báo vụ việc.

Làm việc với cơ quan công an, tài xế T. đã thừa nhận hành vi, xin lỗi gia đình nạn nhân và cam kết chi trả chi phí điều trị.

Như Dân trí đã thông tin, chiều 10/4, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng và chồng, anh Ngô Văn Loan sử dụng dịch vụ vận chuyển khách của hãng taxi Mai Linh, do tài xế N.A.T. phục vụ.

Quá trình di chuyển, do không hài lòng với thái độ của tài xế, chị Hằng yêu cầu dừng xe, gọi điện phản ánh với tổng đài của hãng taxi. Tài xế T. chửi bới, có hành vi tát chị Hằng, sau đó nhặt 2 viên gạch tấn công anh Loan.

Bị trúng gạch vào ngực và vai, anh Loan sau đó phải đến bệnh viện kiểm tra. Chị Hằng khẳng định, trong quá trình di chuyển trên xe bản thân không có thái độ hay lời nói xúc phạm tài xế.

Trong khi đó, ông N.A.T. lại cho rằng, nguyên nhân vụ việc là do bị chị Hằng xúc phạm, có ý nói ông lừa đảo, đi đường vòng xa hơn để tính thêm tiền.