Công an mời tài xế taxi dùng gạch tấn công vợ chồng hành khách đến làm việc

Sáng 11/4, nguồn tin của phóng viên Dân trí xác nhận, tối 10/4, Công an phường Vinh Hưng (Nghệ An) đã mời ông Nguyễn Anh Tuấn, tài xế taxi đến làm việc. Ông Tuấn là tài xế cầm 2 viên gạch tấn công vợ chồng hành khách đi xe trong clip lan truyền trên mạng xã hội trước đó.

Liên quan đến vụ việc, tối 10/4, chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng (SN 1998) và anh Ngô Văn Loan (SN 1990, chồng chị Hằng), cùng trú xã Đức Châu, tỉnh Nghệ An đã đến Công an phường Vinh Hưng trình báo, cung cấp lời khai và các bằng chứng.

Nam tài xế taxi dùng gạch tấn công hành khách (Ảnh: Cắt clip).

Như Dân trí đã thông tin, chiều 10/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip người đàn ông được cho là tài xế taxi chửi bới, dùng tay, gạch tấn công một đôi nam nữ được giới thiệu là vợ chồng hành khách. Vụ việc xảy ra trên đường Nguyễn Trãi, thuộc địa bàn phường Vinh Hưng.

Theo trình bày của chị Nguyễn Thị Cẩm Hằng, nhân vật trong clip, khoảng hơn 14h ngày 10/4, vợ chồng chị sử dụng dịch vụ vận chuyển khách của hãng taxi Mai Linh, do tài xế Nguyễn Anh Tuấn phục vụ.

Quá trình di chuyển, do không hài lòng với thái độ của tài xế, chị Hằng yêu cầu dừng xe, gọi điện phản ánh với tổng đài của hãng taxi. Tài xế Tuấn chửi bới, có hành vi tát chị Hằng, sau đó nhặt 2 viên gạch tấn công chồng chị.

Bị trúng gạch vào ngực và vai, anh Loan sau đó phải đến bệnh viện kiểm tra. Chị Hằng khẳng định, trong quá trình di chuyển trên xe bản thân không có thái độ hay lời nói xúc phạm tài xế.

Trong khi đó, ông Nguyễn Anh Tuấn lại cho rằng, nguyên nhân vụ việc là do bị chị Hằng xúc phạm, có ý nói ông lừa đảo, đi đường vòng xa hơn để tính thêm tiền.

Theo nam tài xế này, ông cũng đã lớn tuổi, trời nắng nóng, lại bị xúc phạm nên có bức xúc. Lúc đầu ông chỉ định “tát dọa” chị Hằng nhưng khi bị chồng chị này đe doạ, nói lời khó nghe nên đã đi lấy gạch để tấn công.