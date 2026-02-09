Rùa quý hiếm nặng 27kg mắc lưới ngư dân

Ngày 9/2, đại diện Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa phối hợp với ngành chức năng thả về biển một cá thể rùa mắc vào lưới của ngư dân.

Trước đó, ngư dân Trần Cảnh (SN 1974, trú tại thôn Bãi Hương, xã Tân Hiệp, Đà Nẵng) đi thả lưới và phát hiện một cá thể rùa.

Ngư dân bàn giao cá thể rùa biển để thả về tự nhiên (Ảnh: Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm).

Ngay lập tức, ông Cảnh giải cứu rùa khỏi lưới và liên hệ với lực lượng chức năng, Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm để làm các thủ tục thả rùa về biển.

Theo lãnh đạo Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm, cá thể rùa là loại đồi mồi dứa, trọng lượng khoảng 27kg, chiều dài 60cm, chiều ngang 60cm. Cá thể rùa trong tình trạng khỏe mạnh.

Sau khi tiếp nhận cá thể rùa, Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm đã bấm thẻ theo quy định và thả rùa về lại biển. Qua theo dõi, rùa bơi khỏe, phản xạ tốt.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm cho biết, đồi mồi dứa (có tên khoa học Lepidochelys oliva - cea) là loài rùa biển quý hiếm, thuộc nhóm nguy cấp (CR) theo Sách Đỏ IUCN.

Tại Việt Nam, loài này nằm trong danh mục loài nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ.

Đồi mồi dứa thường sinh sống ở các rạn san hô, vùng biển nhiệt đới và đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì cân bằng hệ sinh thái biển.

Các mối đe dọa chính với đồi mồi dứa gồm mắc lưới không chủ đích, suy giảm hệ sinh thái biển, ô nhiễm môi trường biển và khai thác trái phép.

Ban quản lý Khu bảo tồn thiên nhiên Cù Lao Chàm khuyến cáo, khi phát hiện rùa biển, người dân không mua bán, nuôi nhốt hay làm hại, hỗ trợ thả rùa về biển nếu đủ điều kiện an toàn, thông báo cho cơ quan chức năng hoặc đơn vị bảo tồn gần nhất.