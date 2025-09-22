"Ragasa là cơn bão mạnh nhất trong lịch sử trên Biển Đông"

Thông tin này được Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh khi chủ trì cuộc họp với đại diện các bộ ngành về phòng chống bão Ragasa, chiều 22/9.

“Khi đổ bộ vào Biển Đông, cơn bão này mạnh nhất trong lịch sử”, ông Hiệp nói và cho biết rạng sáng 23/9, bão sẽ vào Biển Đông.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp (Ảnh: Phùng Minh).

“Chúng ta rất hy vọng theo đúng kịch bản dự báo hiện nay, khi vào Biển Đông, với các yếu tố bất lợi, bão sẽ giảm cấp và càng vào gần Việt Nam càng giảm cấp”, lãnh đạo Bộ Nông nghiệp và Môi trường chia sẻ.

Theo dự báo, bão Ragasa sẽ vào Vịnh Bắc Bộ rạng sáng ngày 25/9 và vào đất liền Việt Nam từ trưa, chiều 25/9.

Sức gió vùng gần tâm bão trên vùng biển Quảng Ninh - Ninh Bình được dự báo có cường độ cấp 10-11, giật cấp 13. Thủy triều tại trạm Hòn Dấu (Quảng Ninh) dự báo lớn nhất là 2,6m và thấp nhất khoảng 1,9m.

“Tuy nhiên đây là dự báo 72 tiếng, cũng có thể mạnh lên, cũng có thể yếu đi”, ông Hiệp thông tin, đồng thời yêu cầu Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia đưa ra dự báo 3 giờ/lần nhằm đưa thông tin tới người dân nhanh nhất.

Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chỉ đạo kiểm soát chặt chẽ tàu thuyền, tùy tình hình có thể cấm biển. “Với cơn bão này, đường đi dự báo có thể gây ra dông lốc nguy hiểm trên biển và đất liền”, ông Hiệp nói.

Hướng di chuyển của bão Ragasa (Ảnh: Hệ thống giám sát thiên tai Việt Nam).

Ông Phạm Đức Luận, Cục trưởng Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), đề nghị các bộ ngành, địa phương theo dõi chặt chẽ diễn biến của bão; tổ chức kiểm đếm, quản lý chặt chẽ các phương tiện ra khơi.

"Bằng mọi biện pháp thông báo cho chủ phương tiện, thuyền trưởng các tàu, thuyền đang hoạt động trên biển biết vị trí, hướng di chuyển và diễn biến của bão để chủ động phòng tránh, không di chuyển vào khu vực nguy hiểm hoặc về nơi tránh trú an toàn", ông Luận đề nghị.

Với khu vực đất liền Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, ông Luận đề nghị sẵn sàng triển khai phương án ứng phó với bão đổ bộ; tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia, thông tin từ ngày 24/9 sẽ có gió bão mạnh cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 10-12, giật cấp 15-16.

Với kịch bản dự báo bão di chuyển như hiện nay, vùng mưa lớn sẽ ở Bắc Bộ, tỉnh Thanh Hóa - Nghệ An (70-150mm). Vùng tâm mưa ở các tỉnh Thái Nguyên, Lào Cai, Phú Thọ, vùng đồng bằng Bắc Bộ mưa từ 150mm đến 250mm, cục bộ trên 450mm.

Ông Mai Văn Khiêm thông tin tại cuộc họp (Ảnh: Phùng Minh).

Từ đêm 25 đến ngày 27/9, trên các sông ở khu vực Bắc Bộ, từ Thanh Hóa đến Nghệ An xuất hiện một đợt lũ, đỉnh lũ trên các sông. Trong đó, sông Thao, sông Lô, thượng lưu sông Thái Bình, sông Hoàng Long lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2; hạ lưu sông Hồng, Thái Bình còn dưới báo động 1.

Ở tỉnh Thanh Hóa, sông Bưởi, thượng lưu sông Mã, sông Chu lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Mã lên mức báo động 1.

Ở Nghệ An, theo dự báo, thượng lưu sông Cả lên mức báo động 1-2 và trên báo động 2, hạ lưu sông Cả lên mức báo động 1.

Ông Khiêm dự báo ngập úng đô thị, các cụm công nghiệp có thể xảy ra ở tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Hà Nội, Hưng Yên, Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An.