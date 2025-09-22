Hong Kong hủy hơn 700 chuyến bay vì siêu bão Ragasa

Người dân Hong Kong mua hàng trong siêu thị ngày 22/9, trước khi siêu bão Ragasa đổ bộ (Ảnh: Reuters).

"Sân bay Quốc tế Hong Kong sẽ tạm dừng tất cả các chuyến bay chở khách trong vòng 36 giờ kể từ 18h ngày 23/9 do siêu bão Ragasa", hãng hàng không Qantas Airways nêu trong một thông báo. Qantas cho biết hãng sẽ liên hệ với những hành khách bị ảnh hưởng.

Trong khi đó, phát ngôn viên Cathay Pacific cũng thông báo: "Bắt đầu từ 18h ngày 23/9, các chuyến bay chở khách của Cathay Pacific đến và đi từ sân bay quốc tế Hong Kong sẽ bị ngừng cho đến khi hoạt động trở lại vào ban ngày 25/9".

Theo các nguồn tin, tổng cộng hơn 700 chuyến bay sẽ bị hủy từ tối 23/9, thời điểm siêu bão Ragasa sẽ đổ bộ vào trung tâm tài chính châu Á này.

Người phát ngôn Cơ quan Quản lý Sân bay Hong Kong cho biết đang theo dõi chặt chẽ diễn biến liên quan siêu bão Ragasa và đã bắt đầu công tác chuẩn bị ứng phó với một trong những siêu bão mạnh nhất trong nhiều năm qua tấn công đặc khu này.

Tuy nhiên, họ chưa đưa ra thông báo chính thức về việc đóng cửa.

Theo dự báo của Đài thiên văn Hong Kong, thời tiết sẽ xấu đi nhanh chóng từ ngày 23/9 và gió bão sẽ xuất hiện vào ngày 24/9, với sức gió dự kiến ​​đạt cấp bão ngoài khơi và trên vùng đất cao.

Toàn bộ trường học ở đặc khu sẽ đóng cửa trong hai ngày 23-24/9. Các bệnh viện công thực hiện những biện pháp đặc biệt để đảm bảo dịch vụ cấp cứu không bị ảnh hưởng trong cơn bão.

Trên khắp thành phố, từ sáng 22/9, người dân đã bắt đầu tích trữ nhu yếu phẩm hàng ngày. Theo các nhân chứng, những hàng dài người xếp hàng tại các siêu thị, nơi các sản phẩm như sữa đã bán hết, trong khi rau củ được bán với giá cao gấp 3 lần giá thông thường tại các chợ tươi sống.

Cathay Pacific Airways, hãng hàng không lớn nhất Hong Kong, hôm 21/9 cho biết đang theo dõi chặt chẽ tác động tiềm tàng của cơn bão và mặc dù các chuyến bay của hãng hiện không bị ảnh hưởng, nhưng điều đó có thể thay đổi khi tình hình diễn biến xấu đi.

Biển động dữ dội tại một thị trấn ở Philippines do ảnh hưởng siêu bão Ragasa ngày 22/9 (Ảnh: AFP).

Trong khi đó, tại Philippines, Cơ quan khí tượng quốc gia cho biết siêu bão Ragasa với sức gió lên đến 215km/h, giật 295km/h, đang mạnh lên khi đi qua đảo Babuyan ở phía bắc nước này và có thể đổ bộ vào đảo Calayan, gây sóng lớn đến 3m.

Tổng thống Philippines Ferdinand Marcos Jr yêu cầu cơ quan ứng phó thảm họa đặt trong tình trạng báo động cao nhất và huy động tất cả các cơ quan chính phủ đối phó siêu bão Ragasa.

Chính phủ đã tạm đóng các văn phòng công sở, trường học trên khắp khu vực thủ đô Manila và phần lớn đảo Luzon khi mưa bắt đầu trút xuống khu vực, làm tăng nguy cơ mất điện, lở đất, lũ lụt và biển động.