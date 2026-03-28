Ra thăm chuồng gà bất ngờ gặp con vật lạ, người dân mang nộp công an

Công an xã A Lưới 3, thành phố Huế đã tiếp nhận cá thể cù lần, loài động vật hoang dã nguy cấp, quý hiếm do người dân trên địa bàn mang đến giao nộp.

​Theo cơ quan chức năng, sáng 27/3, anh Phạm Xuân Cường (SN 2004, trú tại thôn Phú Xuân, xã A Lưới 3) trong lúc ra thăm chuồng gà đã bất ngờ phát hiện cá thể động vật có ngoại hình lạ, mắt to, di chuyển chậm chạp.

Cơ quan chức năng tiếp nhận cá thể cù lần do người dân giao nộp (Ảnh: Công an xã A Lưới 3).

​Nhận thức được đây là loại động vật quý hiếm không được phép nuôi nhốt trái phép, anh Cường đã liên hệ, mang cá thể này đến trụ sở Công an xã A Lưới 3 để trình báo và giao nộp.

Sau khi tiếp nhận, Công an xã A Lưới 3 đã lập hồ sơ, phối hợp với Hạt Kiểm Lâm A Lưới làm thủ tục bàn giao theo đúng quy định của pháp luật. Qua kiểm tra sơ bộ, cá thể cù lần có sức khỏe ổn định, không bị thương. Đơn vị chức năng đang hoàn tất các thủ tục để sớm thả cá thể này về môi trường tự nhiên.

Cù lần hay cu ly là loài động vật hoang dã cực kỳ nguy cấp, quý hiếm (Ảnh: Công an xã A Lưới 3).

​Theo cơ quan kiểm lâm, cù lần hay cu li là loài động vật hoang dã thuộc nhóm IB trong Sách đỏ Việt Nam. Đây là nhóm động vật rừng cực kỳ nguy cấp, quý hiếm, nghiêm cấm khai thác, sử dụng vì mục đích thương mại.

Ở ​Việt Nam có hai loài là cu li lớn và cu li nhỏ, thường sống ở rừng xanh nguyên sinh hoặc thứ sinh. Loài này thường kiếm ăn ban đêm với thức ăn chủ yếu là côn trùng, bọ cánh cứng, nhựa cây đóng cục.