Trăn gấm dài hơn 3m bò vào khu dân cư

Ngày 18/3, Công an phường An Khê (thành phố Đà Nẵng) phối hợp với Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 (Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng) thả một con trăn gấm về môi trường tự nhiên.

Con trăn này được người dân sinh sống tại đường Lê Trọng Tấn (phường An Khê) phát hiện bò vào khu dân cư tối 17/3.

Cơ quan chức năng thả con trăn gấm về lại rừng (Ảnh: Công an phường An Khê).

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định đây là loài trăn gấm, dài khoảng 3,5m, nặng gần 16kg.

Công an phường An Khê cùng Đội Kiểm lâm cơ động và Phòng cháy chữa cháy rừng số 2 đã hoàn thành các thủ tục liên quan để tái thả cá thể động vật về lại rừng.

Trăn gấm phân bố rộng tại khu vực Đông Nam Á, trong đó có Việt Nam. Loài này không có nọc độc, săn mồi bằng cách siết chặt con mồi. Đây là loài động vật hoang dã quý hiếm thuộc nhóm IIB trong Sách Đỏ Việt Nam, cần được bảo vệ.