Phát hiện con vật nhỏ quý hiếm nằm trên cục nóng điều hòa

Ngày 26/3, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng xác nhận, đã phối hợp kiểm tra và thả cá thể cu li quý hiếm về môi trường tự nhiên.

Trước đó, vào tối 25/3, anh Nguyễn Thanh Bình (trú phường Hải Vân) phát hiện một con vật lạ đang cử động trên cục nóng của máy điều hòa đặt phía ngoài tường nhà.

Cá thể cu li được người dân phát hiện (Ảnh: Hải Vân).

Bản thân anh Bình không xác định được chủng loại của con vật và nghi ngờ đây là động vật hoang dã quý hiếm nên anh đã trình báo sự việc đến Công an phường Hải Vân.

Tiếp nhận thông tin, lực lượng chức năng đến hiện trường kiểm tra và xác định cá thể động vật này là cu li, tình trạng sức khỏe ổn định.

Lực lượng chức năng thả cá thể cu li về lại môi trường rừng tự nhiên (Ảnh: Hải Hà).

Sau khi hoàn tất các thủ tục cần thiết, UBND phường Hải Vân, Công an phường Hải Vân, Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng đã thả cá thể cu li về môi trường rừng tự nhiên.

Culi là loài linh trưởng nhỏ thuộc nhóm IA, danh mục thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý hiếm cần được bảo vệ nghiêm ngặt.