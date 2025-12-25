Xử lý 152 vụ việc vi phạm an ninh hàng không, khởi tố 2 vụ

Thông tin được nêu tại cuộc họp sáng 25/12 của Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia về công tác chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm và ra mắt ủy ban mới sau kiện toàn; đề xuất các nhiệm vụ, kế hoạch công tác năm 2026.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, chủ trì cuộc họp sáng 25/12 (Ảnh: VGP/Minh Khôi).

Theo báo cáo của Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, năm nay tổng sản lượng vận chuyển của ngành hàng không ước đạt 83,5 triệu hành khách (tăng gần 11% so với năm 2024), 1,5 triệu tấn hàng hóa (tăng hơn 18% so với năm 2024).

Công an cùng các lực lượng liên quan đã bảo đảm an ninh, an toàn hàng không cho hơn 503.000 chuyến bay; lắp đặt và triển khai ứng dụng công nghệ sinh trắc học, nền tảng VNeID làm thủ tục đi tàu bay nội địa tại tất cả các cảng hàng không trên cả nước.

Các địa phương đã kiện toàn ban chỉ đạo chống khủng bố trong lĩnh vực hàng không, triển khai thực hiện chức năng chủ trì đối phó với hành vi can thiệp bất hợp pháp vào hàng không dân dụng trên địa bàn.

Trong khi đó, ngành y tế tổ chức kiểm tra 14 cảng hàng không, phát hiện và xử lý 42 trường hợp nghi ngờ bệnh truyền nhiễm nguy hiểm.

Bộ Công an đang triển khai các công việc liên quan đến kiện toàn Ủy ban An ninh hàng không; chấp thuận và phối hợp với 17 đoàn nhà chức trách hàng không nước ngoài, hãng hàng không nước ngoài đánh giá an ninh hàng không tại Việt Nam.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, đề nghị văn phòng ủy ban khẩn trương hoàn thiện phương án, trình và ban hành quyết định của cấp có thẩm quyền về kiện toàn, thành lập Ủy ban Hàng không dân dụng Quốc gia và bộ máy làm việc. Việc này phải hoàn thành trước ngày 15/1/2026.

Bộ Xây dựng được giao chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan chuẩn bị tổng kết nhiệm kỳ 5 năm gắn với lễ ra mắt ủy ban sau khi kiện toàn.

Định hướng nhiệm vụ trọng tâm thời gian tới, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Bộ Xây dựng hoàn thành các dự thảo nghị định về an toàn hàng không và nghị định về tổ chức, hoạt động của cơ quan điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng.

Bộ Xây dựng phối hợp với Tổ chức Hàng không dân dụng quốc tế (ICAO) tổ chức khóa đào tạo về điều tra an toàn sự cố, tai nạn hàng không dân dụng cho ủy ban.

Theo Văn phòng Ủy ban An ninh hàng không dân dụng Quốc gia, năm nay các lực lượng đã tiếp nhận thông tin, bàn giao xử lý 152 vụ vi phạm an ninh hàng không và đã khởi tố 2 vụ án hình sự (Ảnh minh họa: Mạnh Quân).

Lãnh đạo Chính phủ giao Bộ Công an xây dựng phương án cụ thể về công tác bảo đảm an ninh hàng không, nhất là trong thời gian diễn ra Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; tiếp tục rà soát, đánh giá lại an toàn, an ninh mạng trong hoạt động hàng không.

Bộ Quốc phòng phối hợp với các cơ quan hàng không xem xét, phê duyệt kế hoạch diễn tập phòng, chống bạo loạn, chống thiết bị bay không người lái (drone). Song song với đó phải xây dựng các phương án cứu hộ, cứu nạn, xử lý tình huống bạo động, tấn công bằng drone, không để bị động, bất ngờ khi xảy ra sự cố.

Liên quan đến thông tin cảnh báo của nhà sản xuất Airbus về nguy cơ ảnh hưởng đến một số hệ thống phần mềm trên máy bay do tác động của nhiễm điện từ trường, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà yêu cầu Cục Hàng không Việt Nam kiểm tra, rà soát việc triển khai thực hiện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, việc thực hiện phải bảo đảm đầy đủ, nghiêm túc, đúng quy trình đối với các yêu cầu kỹ thuật, an toàn theo khuyến cáo của nhà sản xuất và tuyệt đối không chủ quan.