Sau hơn 1 năm, lực lượng bảo vệ ANTT ở cơ sở có hơn 276.000 thành viên

Sau hơn một năm thành lập và đi vào hoạt động (7/2024), lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã có nhiều dấu ấn nổi bật. Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an, đã có những chia sẻ về lực lượng này.

"Không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân"

“An ninh cơ sở là bộ phận quan trọng của an ninh quốc gia; bảo đảm an ninh, trật tự từ cơ sở là yếu tố then chốt, cốt lõi để giữ vững an ninh quốc gia, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh”. Đây là đánh giá của Tổng Bí thư Tô Lâm, nguyên Bộ trưởng Bộ Công an, khi nói về an ninh trật tự cơ sở.

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, từ chỉ đạo trên của Tổng Bí thư, Bộ Công an đã chủ động nghiên cứu, xây dựng, tham mưu ban hành Luật Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở.

Lực lượng này được hình thành trên cơ sở hợp nhất lực lượng công an xã bán chuyên trách, bảo vệ dân phố, đội trưởng, đội phó dân phòng, là những người có ưu thế là người địa phương, có quá trình công tác lâu dài, gần dân, sát dân, am hiểu phong tục, tập quán địa phương; làm nòng cốt hỗ trợ công an cấp xã trong bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an (Ảnh: Bộ Công an).

Người đứng đầu Bộ Công an cho hay, đến nay, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đã nhanh chóng phát triển với trên 86.000 Tổ bảo vệ an ninh, trật tự được thành lập, hơn 276.000 thành viên tham gia.

Những thành viên tổ an ninh, trật tự ở cơ sở đã thực hiện có hiệu quả 6 nhiệm vụ theo quy định; phát huy cao độ vai trò, trách nhiệm, thường xuyên bám nắm địa bàn, cung cấp trên 141.000 tin báo liên quan đến an ninh, trật tự, tệ nạn xã hội, qua đó hỗ trợ giải quyết gần 91.000 vụ việc...

Đặc biệt, theo Đại tướng Lương Tam Quang, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tham gia hơn 2,6 triệu lượt tuần tra, phát hiện gần 83.000 vụ việc vi phạm liên quan đến an ninh, trật tự; hỗ trợ gần 463.000 lượt hướng dẫn phân luồng, giải quyết ùn tắc giao thông...

Ở những thời điểm thiên tai, lũ lụt, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở không quản hiểm nguy, gác lại gian khó của bản thân, cùng chính quyền địa phương và công an xã “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, đến từng khu dân cư bị cô lập để hỗ trợ, di dời người dân, chuyển lương thực đến các hộ neo đơn và giúp người dân khắc phục hậu quả, được người dân đồng tình, ủng hộ, đánh giá cao.

"Trong năm qua, an ninh cơ sở luôn được giữ vững, không để xảy ra vụ việc gây mất an ninh, trật tự; tội phạm liên tục được kéo giảm; nhiều địa phương ghi nhận tình hình tai nạn giao thông giảm rõ rệt, tệ nạn xã hội được đẩy lùi; phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc ngày càng đi vào chiều sâu thực chất, góp phần xây dựng, củng cố thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân ngày càng vững chắc", Đại tướng Lương Tam Quang nhấn mạnh.

Tuy nhiên, Người đứng đầu Bộ Công an cũng thẳng thắn chỉ ra những hạn chế, khó khăn của lực lượng này, như vẫn còn có nơi chưa kiện toàn đủ thành viên theo quyết định; mức hỗ trợ thường xuyên hằng tháng cho lực lượng tại một số nơi còn thấp; phương tiện, trang thiết bị, công cụ hỗ trợ trang bị ở một số nơi còn khó khăn, chưa đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ...

Tập trung nâng cao chất lượng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở

Theo Đại tướng Lương Tam Quang, trong bối cảnh các thế lực thù địch, phản động gia tăng âm mưu, hoạt động chống phá, tình hình an ninh, trật tự ở cơ sở còn tiềm ẩn nhiều yếu tố phức tạp.

Bên cạnh đó, việc vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, một mặt tạo không gian, động lực mới cho phát triển, mặt khác cũng đặt ra yêu cầu, nhiệm vụ ngày càng cao đối với giữ vững an ninh cơ sở, củng cố vững chắc thế trận lòng dân, tăng cường bảo vệ an ninh chính quyền, an ninh chế độ từ cơ sở.

Để tiếp tục phát huy những thành tích, kết quả đạt được, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở vững mạnh, toàn diện, rộng khắp, “gần dân, hiểu dân, là chỗ dựa vững chắc của nhân dân, là cánh tay nối dài của lực lượng công an, là lực lượng tin cậy của chính quyền địa phương tại cơ sở”, Bộ trưởng Công an đặt ra 3 nhiệm vụ trọng tâm.

Một là, tiếp tục quán triệt sâu sắc, nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò đặc biệt quan trọng của lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở trong mô hình tổ chức chính quyền địa phương hai cấp, trong bảo đảm an ninh cơ sở, an ninh chế độ, an ninh chính quyền gắn với giữ vững thế trận lòng dân vững chắc...

Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở (Ảnh: T.O.).

Hai là, tập trung nâng cao chất lượng, xây dựng lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong bối cảnh mới.

Trong đó, Bộ Công an thường xuyên quan tâm đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức, hiểu biết chính trị, pháp luật, nghiệp vụ; tiếp tục rà soát, đẩy nhanh việc trang bị công cụ hỗ trợ cho lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ.

Bên cạnh đó, Bộ cũng kịp thời phát hiện, tôn vinh, biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc; bảo đảm chế độ, chính sách đối với những người bị thương, hy sinh khi làm nhiệm vụ, quan tâm chăm lo đối với gia đình những cán bộ hy sinh...

Ba là, lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở tiếp tục khẳng định rõ nét vai trò, trách nhiệm, thật sự là “cánh tay nối dài” của lực lượng công an nhân dân, “điểm tựa bình yên” của nhân dân.

Cụ thể, lực lượng an ninh, trật tự ở cơ sở cần tích cực hỗ trợ công an cấp xã tuyên truyền, phổ biến chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; vận động người dân nghiêm chỉnh chấp hành các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tích cực tham gia phòng ngừa, phát hiện, đấu tranh chống tội phạm, tệ nạn xã hội và các vi phạm pháp luật khác; kịp thời tham mưu, tham gia xử lý ngay từ khi manh nha các yếu tố tiềm ẩn phức tạp về an ninh, trật tự, những mâu thuẫn, bức xúc, củng cố tình làng nghĩa xóm, tinh thần tương thân, tương ái trong nhân dân...