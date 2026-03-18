Thông xe tạm hạng mục quan trọng nhất dự án đường kết nối TPHCM – Tây Ninh

Dự án nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 do TPHCM đầu tư gồm hai hạng mục chính: mở rộng đoạn tuyến hiện hữu dài gần 3km; xây dựng tuyến song hành dài hơn 4km, nâng quy mô toàn tuyến lên 34m với 6 làn xe.

Đến nay, tuyến song hành quốc lộ 50 dài hơn 4km đã hoàn thành toàn bộ các hạng mục như nền đường, vỉa hè, hệ thống chiếu sáng, dải phân cách. Các phương tiện có thể lưu thông trên tuyến này để kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh và ngược lại.

Đoạn quốc lộ 50 hiện hữu còn lại dài gần 3km, phần lớn nhà thầu đã hoàn thành thảm nhựa mặt đường, đồng thời tổ chức cải tạo dải phân cách, chuẩn bị trồng hoa kiểng, tạo cảnh quan cho tuyến.

Các công nhân đang thảm nhựa những mét cuối trên quốc lộ 50, đoạn qua xã Hưng Long (TPHCM). Dự án xây dựng, mở rộng quốc lộ 50 có tổng mức đầu tư gần 1.500 tỷ đồng, nâng bề rộng tuyến từ 8m lên 34m với quy mô 6 làn xe. Trong đó, hơn 4km là tuyến song hành xây dựng mới, phần còn lại được mở rộng trên nền tuyến hiện hữu.

Trên tuyến nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50, hạng mục xây dựng cầu Ông Thìn mới dài 240m vượt sông Cần Giuộc được xác định là gói thầu quan trọng nhất của dự án. Giá trị gói thầu xây lắp hạng mục này khoảng 160 tỷ đồng.

Bên cạnh xây dựng cầu mới, cơ quan chức năng còn gia cường, mở rộng cầu hiện hữu, nâng bề rộng lên 25-26,5m, đáp ứng 6 làn xe cùng lề bộ hành hai bên. Đến nay, nhánh cầu mới cơ bản hoàn thành, chủ đầu tư đã cho thông xe tạm nhằm giảm tải áp lực giao thông trên khu vực.

Theo một cán bộ giám sát thi công, thời gian tới, cơ quan chức năng sẽ tổ chức cho xe lưu thông hai chiều trên nhánh cầu Ông Thìn mới. Nhánh cầu cũ tiếp tục được gia cường, mở rộng. Khi hoàn thành, mỗi nhánh cầu sẽ đảm nhận một hướng lưu thông riêng biệt.

Những ngày này, nhân viên điện lực khẩn trương lắp đặt, hoàn thiện hệ thống điện hạ thế khi công trình nâng cấp, mở rộng quốc lộ 50 bước vào giai đoạn nước rút, đếm từng ngày để hoàn thành.

Trong khi quốc lộ 50 đoạn qua TPHCM được đẩy nhanh tiến độ, sắp hoàn thành, thì đoạn tuyến phía Tây Ninh vẫn “án binh bất động”, dù người dân tại địa phương này đã được bồi thường, giải phóng mặt bằng từ khoảng 20 năm trước.

Điểm đầu tuyến song hành quốc lộ 50 kết nối với đại lộ Nguyễn Văn Linh. Khi toàn tuyến được hoàn thành mở rộng, đây sẽ là trục giao thông quan trọng, tăng cường kết nối, thúc đẩy phát triển kinh tế và vận chuyển hàng hóa giữa TPHCM và Tây Ninh.

Hướng tuyến song hành quốc lộ 50 và quốc lộ 50 kết nối TPHCM với Tây Ninh (Đồ họa: An Huy).