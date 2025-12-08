Quốc lộ 1D nối Gia Lai - Đắk Lắk xuất hiện "ổ gà, ổ voi" sau mưa kéo dài

Ngày 8/12, Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh đang tập trung khắc phục tạm thời các vị trí bong tróc mặt đường và những điểm sạt lở núi, ảnh hưởng đến giao thông trên quốc lộ 1D.

“Do mưa kéo dài, trước mắt sở yêu cầu đơn vị bảo trì khắc phục tạm các vị trí bị bong tróc bằng vật liệu phù hợp để đảm bảo mặt đường êm thuận, giúp phương tiện lưu thông an toàn. Khi thời tiết nắng ráo, đơn vị sẽ triển khai sửa chữa dứt điểm”, đại diện Sở Xây dựng tỉnh Gia Lai cho biết.

Quốc lộ 1D đoạn qua tỉnh Gia Lai bị hư hỏng nặng sau mưa kéo dài ảnh hưởng đến phương tiện lưu thông (Ảnh: Doãn Công).

Theo lãnh đạo Sở Xây dựng, đợt mưa lũ kéo dài từ giữa tháng 11 đến nay khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1D bị xuống cấp, xuất hiện ổ gà. Mưa lớn cũng gây ra nhiều điểm sạt lở núi, đất đá tràn xuống lề đường nên công tác khắc phục gặp không ít khó khăn.

Ghi nhận của phóng viên Dân trí, sau đợt mưa kéo dài vừa qua khiến nhiều đoạn trên quốc lộ 1D bị hư hỏng nặng, nhất là khu vực đèo dốc giáp với tỉnh Đắk Lắk, nhiều vị trí mặt đường chi chít ổ gà, ổ voi tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn cho người và phương tiện khi lưu thông trên tuyến.

Các ổ gà, ổ voi được khắc phục tạm thời nhưng tiếp tục bong tróc do trời mưa và phương tiện lưu thông (Ảnh: Doãn Công).

Ban Quản lý bảo trì đường bộ tỉnh Gia Lai đã huy động phương tiện, nhân lực sử dụng vật liệu phù hợp khắc phục tạm thời các vị trí mặt đường hư hỏng.

Tại các điểm bị ảnh hưởng do sạt lở núi, đất đá sạt xuống đường cũng được đơn vị triển khai khắc phục, đảm bảo giao thông qua lại an toàn.

Lực lượng chức năng khắc phục đất đá sạt lở xuống đường (Ảnh: Doãn Công).

Quốc lộ 1D có tổng chiều dài 33km nối địa bàn 2 tỉnh Gia Lai - Đắk Lắk. Đây là tuyến đường chạy dọc theo khu vực du lịch ven biển của Quy Nhơn (Gia Lai) và Xuân Lộc (Đắk Lắk).

Tuyến quốc lộ 1D giúp cho việc phát triển các khu nghỉ mát dọc theo vùng biển này được thuận lợi.