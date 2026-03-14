Quốc hội khóa XIV: Ban hành nhiều luật quan trọng
Quốc hội khóa XIV là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề và theo tinh thần đối thoại.
Quốc hội khóa XIV (2016-2021) là nhiệm kỳ thể hiện rõ tinh thần đổi mới mạnh mẽ, hành động và trách nhiệm cao trước Nhân dân. Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều biến động phức tạp, Quốc hội khóa XIV đã ban hành nhiều luật quan trọng, hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, như Luật An ninh mạng, Luật Đầu tư công (sửa đổi), Luật Phòng, chống tham nhũng (sửa đổi)...
Bên cạnh đó, công tác giám sát tối cao được tăng cường, với nhiều nội dung bám sát thực tiễn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước. Một điểm nổi bật của nhiệm kỳ là tinh thần nói đi đôi với làm, thể hiện rõ qua các phiên chất vấn sôi nổi, đổi mới, mang tính tranh luận cao.
Quốc hội khóa XIV cũng là nhiệm kỳ đầu tiên tổ chức thí điểm chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường theo nhóm vấn đề và theo tinh thần đối thoại. Những đổi mới đó đã góp phần nâng cao vị thế, vai trò của Quốc hội trong hệ thống chính trị và trong lòng cử tri cả nước.
Với sự tín nhiệm rất cao, Quốc hội đã bầu Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng giữ chức Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021 tại Kỳ họp thứ sáu, Quốc hội khóa XIV (23/10/2018).
Số liệu cơ bản
Ngày bầu cử: 22/5/2016
Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,35%
Tổng số đại biểu được bầu: 496 (tính đến ngày 20/6/2020, Quốc hội khóa XIV còn 483 đại biểu)
Cơ cấu thành phần của Quốc hội:
Trình độ đại học và trên đại học: 98,79%
Dân tộc thiểu số: 17,30%
Phụ nữ: 26,80%
CÁC LUẬT ĐƯỢC QUỐC HỘI KHÓA XIV THÔNG QUA
72 luật và bộ luật được Quốc hội khóa XIV thông qua :
17/11/2016: Luật Đấu giá tài sản
Luật Tín ngưỡng, tôn giáo
22/11/2016: Luật sửa đổi, bổ sung Điều 6 và Phụ lục 4 về Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện của Luật Đầu tư
12/6/2017: Luật Hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Luật Quản lý ngoại thương
Luật Đường sắt
19/6/2017: Luật Chuyển giao công nghệ
Luật Thủy lợi
Luật Du lịch
20/6/2017: Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước
Luật Trợ giúp pháp lý
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13
Luật Cảnh vệ
Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
21/6/2017: Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
Chiều 24/11/2017, tại Nhà Quốc hội diễn ra bế mạc kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV. Trong ảnh: Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp. (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)
15/11/2017: Luật Lâm nghiệp
20/11/2017: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng
21/11/2017: Luật Thủy sản
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài
23/11/2017: Luật Quản lý nợ công
24/11/2017: Luật Quy hoạch
8/6/2018: Luật Quốc phòng
12/6/2018: Luật Cạnh tranh
Luật An ninh mạng
Luật Tố cáo
14/6/2018: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thaoLuật Đo đạc và bản đồ
15/6/2018: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch
15/11/2018: Luật Bảo vệ bí mật nhà nước
19/11/2018: Luật Đặc xá
Luật Trồng trọt
Luật Chăn nuôi
Luật Cảnh sát biển Việt Nam
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học
20/11/2018: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 37 luật có liên quan đến quy hoạch
Luật Phòng, chống tham nhũng
Luật Công an nhân dân
13/6/2019: Luật Quản lý thuế
Luật Đầu tư công
Luật Kiến trúc
14/6/2019: Luật Thi hành án hình sự
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kinh doanh bảo hiểm và Luật Sở hữu trí tuệ
Luật Giáo dục
Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia
20/11/2019: Bộ luật Lao động
21/11/2019: Luật Thư viện
22/11/2019: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương
Luật Dân quân tự vệ
Luật Xuất cảnh, nhập cảnh của công dân Việt Nam
25/11/2019: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức
26/11/2019
Luật Lực lượng dự bị động viên
Luật Chứng khoán
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Kiểm toán nhà nước
10/6/2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giám định tư pháp
16/6/2020: Luật Thanh niên
Luật Hòa giải, đối thoại tại Tòa án
17/6/2020: Luật Doanh nghiệp
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai và Luật Đê điều
Luật Đầu tư
Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng
18/6/2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật
Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư
19/6/2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Quốc hội
11/11/2020: Luật Biên phòng Việt Nam
13/11/2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính
Luật Cư trú
Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng
Luật Thỏa thuận quốc tế
16/11/2020: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống nhiễm vi rút gây ra hội chứng suy giảm miễn dịch mắc phải ở người (HIV/AIDS)
17/11/2020: Luật Bảo vệ môi trường
135 nghị quyết của Quốc hội được thông qua
21/7/2016: Nghị quyết về số thành viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
22/7/2016: Nghị quyết bầu Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Tổng thư ký Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Tổng kiểm toán nhà nước
25/7/2016: Nghị quyết bầu Chủ tịch nước
26/7/2016: Nghị quyết về cơ cấu, tổ chức của Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu Thủ tướng Chính phủ
27/7/2016: Nghị quyết bầu Phó Chủ tịch nước
Nghị quyết bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao
Nghị quyết bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2017
Nghị quyết về cơ cấu số lượng thành viên Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khóa 14
28/7/2016: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng, thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch nước về danh sách Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và An ninh
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2011-2016"
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2016"
29/7/2016: Nghị quyết điều chỉnh dự toán chi và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2014
Nghị quyết điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2016 và Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
7/11/2016: Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2017
8/11/2016: Nghị quyết về kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020
9/11/2016: Nghị quyết về kế hoạch tài chính 5 năm quốc gia giai đoạn 2016-2020
10/11/2016: Nghị quyết về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
11/11/2016: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2017
Nghị quyết sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết số 55/2010/QH12 về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp
14/11/2016: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2017
22/11/2016: Nghị quyết về thực hiện thí điểm cấp thị thực điện tử cho người nước ngoài nhập cảnh Việt Nam
Nghị quyết dừng thực hiện chủ trương đầu tư Dự án điện hạt nhân Ninh Thuận
23/11/2016: Nghị quyết về tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XIV
8/6/2017: Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018 và điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2017
12/6/2017: Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2018
19/6/2017: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2015
Nghị quyết về việc tách nội dung thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư của Dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành thành Dự án thành phần
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước hoạch định biên giới quốc gia giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào về việc sửa đổi điểm khởi đầu của đường biên giới quốc gia Việt Nam-Lào
Nghị quyết phê chuẩn Nghị định thư về đường biên giới và mốc quốc giới giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và nước Cộng hòa dân chủ nhân dân Lào
20/6/2017: Nghị quyết về việc thi hành Bộ luật Hình sự số 100/2015/QH13 đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 12/2017/QH14 và về hiệu lực thi hành của Bộ luật Tố tụng hình sự số 101/2015/QH13, Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự số 99/2015/QH13, Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam số 94/2015/QH13
21/6/2017: Nghị quyết về thí điểm xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng
Nghị quyết về đẩy mạnh việc thực hiện chính sách pháp luật về an toàn thực phẩm giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết về chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2011-2016".
25/10/2017: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ
26/10/2017: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc Bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và Tổng thanh tra Chính phủ
10/11/2017: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2018
13/11/2017: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2018
14/11/2017: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2018
21/11/2017: Nghị quyết điều chỉnh lộ trình thực hiện chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông mới theo Nghị quyết số 88/2014/QH13 ngày 28 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về đổi mới chương trình, sách giáo khoa giáo dục phổ thông
22/11/2017: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc-Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
24/11/2017: Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành
Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển Thành phố Hồ Chí Minh
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả
8/6/2018: Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2018
12/6/2018: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2016
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2019
15/6/2018: Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện và đẩy mạnh việc thực hiện chính sách, pháp luật về quản lý, sử dụng vốn, tài sản nhà nước tại doanh nghiệp và cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị từ khi Luật Đất đai năm 2013 có hiệu lực đến hết năm 2018”
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2014-2018”
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIV
23/10/2018: Nghị quyết bầu Chủ tịch nướcNghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm Bộ trưởng Bộ thông tin và truyền thông đối với ông Trương Minh Tuấn
24/10/2018: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông
25/10/2018: Nghị quyết xác nhận kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn
8/11/2018: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2019
9/11/2018: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2019
12/11/2018: Nghị quyết về điều chỉnh Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cùng các văn kiện liên quan
14/11/2018: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2019
20/11/2018: Nghị quyết kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIV
10/6/2019: Nghị quyết bổ sung một điều vào Nghị quyết số 81/2014/QH13 ngày 24 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội về việc thi hành Luật Tổ chức Tòa án nhân dân
Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2020
11/6/2019: Nghị quyết phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2017
Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2019
12/6/2019: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
14/6/2019: Nghị quyết gia nhập Công ước số 98 của Tổ chức Lao động Quốc tế về Áp dụng những nguyên tắc của quyền tổ chức và thương lượng tập thể
Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát "Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em"
Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV
11/11/2019: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020
12/11/2019: Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
14/11/2019: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2020
18/11/2019: Nghị quyết phê duyệt Đề án tổng thể phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
22/11/2019: Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Y tế
25/11/2019: Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết bầu giữ chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội khóa XIV
26/11/2019: Nghị quyết về chủ trương đầu tư Dự án Hồ chứa nước Ka Pét, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận
Nghị quyết về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách nhà nước
Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án đầu tư xây dựng Cảng hàng không quốc tế Long Thành giai đoạn I
27/11/2019: Nghị quyết về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật, công tác của Viện kiểm sát nhân dân, của Tòa án nhân dân và công tác thi hành án
Nghị quyết thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị tại thành phố Hà Nội
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp ước bổ sung Hiệp ước Hoạch định biên giới quốc gia năm 1985 và Hiệp ước bổ sung năm 2005 và Nghị định thư phân giới cắm mốc biên giới trên đất liền giữa nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Vương quốc Campuchia
Nghị quyết về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy
Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
Nghị quyết kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV
8/6/2020: Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do giữa Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Liên minh Châu Âu
Nghị quyết phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
Nghị quyết gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về Xóa bỏ lao động cưỡng bức
Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do với Liên minh châu Âu. (Nguồn: TTXVN)
9/6/2020: Nghị quyết về Chương trình giám sát của Quốc hội năm 2021
10/6/2020: Nghị quyết Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021, điều chỉnh Chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2020
Nghị quyết về kéo dài thời hạn miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp được quy định tại Nghị quyết số 55/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội về miễn, giảm thuế sử dụng đất nông nghiệp đã được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Nghị quyết số 28/2016/QH14 ngày 11 tháng 11 năm 2016 của Quốc hội
11/6/2020: Nghị quyết bầu Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết miễn nhiệm chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
12/6/2020: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chủ tịch Hội đồng bầu cử quốc gia về danh sách các Phó Chủ tịch và các Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia
Nghị quyết bầu giữ chức vụ Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV
18/6/2020: Nghị quyết về công nhận và cho thi hành tại Việt Nam phán quyết của cơ quan giải quyết tranh chấp đầu tư theo Hiệp định Bảo hộ đầu tư giữa một bên là Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và một bên là Liên minh Châu Âu và các nước thành viên Liên minh Châu Âu
Nghị quyết phân bổ vốn viện trợ không hoàn lại, điều chỉnh dự toán chi ngân sách nhà nước và phê chuẩn quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018
19/6/2020: Nghị quyết về thí điểm một số cơ chế, chính sách tài chính-ngân sách đặc thù đối với thành phố Hà Nội
Nghị quyết về giảm thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác
Nghị quyết về việc chuyển đổi phương thức đầu tư một số dự án thành phần tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng một số đoạn đường bộ cao tốc trên tuyến Bắc- Nam phía Đông giai đoạn 2017-2020
Nghị quyết về việc thành lập Hội đồng bầu cử quốc gia
Nghị quyết về thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị và một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Đà Nẵng
Nghị quyết phê duyệt chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030
Nghị quyết về tiếp tục tăng cường hiệu lực, hiệu quả việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em
Nghị quyết kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV
3/11/2020: Nghị quyết về việc bãi nhiệm đại biểu Quốc hội Phạm Phú Quốc
11/11/2020: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2021
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc miễn nhiệm chức vụ Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
12/11/2020: Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ trưởng Bộ Y tế, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nhiệm kỳ 2016-2021
Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Chánh án Tòa án nhân dân tối cao về việc bổ nhiệm Thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao
Nghị quyết về dự toán ngân sách nhà nước năm 2021
13/11/2020: Nghị quyết về phân bổ ngân sách trung ương năm 2021
Nghị quyết về tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc
16/11/2020: Nghị quyết tổ chức chính quyền đô thị tại Thành phố Hồ Chí Minh
17/11/2020: Nghị quyết thí điểm một số chính sách để tháo gỡ vướng mắc, tồn đọng trong quản lý, sử dụng đất quốc phòng, an ninh kết hợp với hoạt động lao động sản xuất, xây dựng kinh tế
Nghị quyết về Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Nghị quyết về tiếp tục thực hiện các nghị quyết của Quốc hội về giám sát chuyên đề, chất vấn trong nhiệm kỳ khóa XIV và một số nghị quyết trong nhiệm kỳ khóa XIII
Nghị quyết kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XIV
TIẾP TỤC ĐẨY MẠNH HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT
Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã thông qua 73 luật, 135 nghị quyết; Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã ban hành 2 pháp lệnh và nhiều nghị quyết, kịp thời thể chế hóa chủ trương, đường lối của Đảng; tiếp tục cụ thể hóa Hiến pháp năm 2013, đáp ứng kịp thời yêu cầu quản lý Nhà nước, phát triển kinh tế-xã hội và hội nhập của đất nước.
Đặc biệt, trong nhiệm kỳ này, Quốc hội đã hiện thực hóa những đổi mới về quy trình xây dựng luật, pháp lệnh được quy định trong Luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015, tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong thực hiện quy trình xây dựng luật, pháp lệnh.
QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC
Trong nhiệm kỳ khóa XIV, Quốc hội đã xem xét, quyết định nhiều vấn đề quan trọng, có tác động, ảnh hưởng lớn đến phát triển kinh tế-xã hội, gần với nhiệm vụ bảo đảm quốc phòng, an ninh. Quốc hội đã quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội hằng năm, kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020.
Đặc biệt, kế hoạch đầu tư công trung hạn và kế hoạch tài chính 5 năm 2016-2020 lần đầu tiên được thông qua, bảo đảm tính đồng bộ, thống nhất cả trong ngắn hạn và trung hạn đối với lĩnh vực tài chính, ngân sách, hướng tới việc huy động và sử dụng nguồn lực hiệu quả hơn, bảo đảm an toàn nợ công, tính bến vững của ngân sách; quyết định chủ trương đầu tư một số dự án, công trình quan trọng quốc gia; phê duyệt Đề án tổng thể và chủ trương đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia về phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
TĂNG CƯỜNG GIÁM SÁT VIỆC THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT CỦA QUỐC HỘI
Trong nhiệm kỳ khóa XIV, hoạt động giám sát của Quốc hội tiếp tục được tăng cường có sự đổi mới. Trong đó, việc xem xét báo cáo của các cơ quan được thảo luận kỹ lưỡng, công khai, minh bạch, có tính xây dựng, góp phần bảo đảm tổ chức và thực hiện Hiến pháp, luật, nghị quyết của Quốc hội đúng quy định.
Hoạt động giám sát chuyên đề tiếp tục được cải tiến, chuyên nghiệp và đi vào chiều sâu. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tiếp tục có nhiều đổi mới. Việc lấy phiếu tín nhiệm đối với người giữ chức vụ do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn được tiến hành nghiêm túc, thận trọng, khách quan, công tâm, đúng quy trình.
HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI PHONG PHÚ, ĐA DẠNG
Hoạt động đối ngoại của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIV ngày càng đa dạng, phong phú, được triển khai ở tất cả các cấp độ và thông qua nhiều hình thức, đặc biệt đối ngoại nghị viện, đóng góp vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng, Nhà nước, góp phần duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc xây dựng, bảo vệ và phát triển đất nước, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.
Kế thừa các thành tựu của những nhiệm kỳ trước, cùng những thành tựu trong công tác xây dựng Đảng, sự đoàn kết của toàn dân, toàn quân… tạo những điều kiện thuận lợi để Quốc hội khóa XIV hoạt động hiệu lực, hiệu quả, thực hiện đầy đủ và hoàn thành xuất sắc các chức năng của Quốc hội: lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước vào giám sát tối cao đối với toàn bộ hoạt động của Nhà nước theo quy định của Hiến pháp và pháp luật./.
Theo Vietnamplus.vn
