Bí thư các tỉnh, thành miền Tây cam kết gì trước thềm bầu cử?

Xây dựng cơ chế, chính sách phát huy tối đa các tiềm năng của thành phố Cần Thơ

Ông Lê Quang Tùng (SN 1971, quê tỉnh Hà Tĩnh), Bí thư Thành ủy Cần Thơ, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, trên địa bàn 16 xã, phường của thành phố.

Trong chương trình hành động của mình, Bí thư Cần Thơ cho biết sẽ thường xuyên giữ mối liên hệ với cử tri, cấp ủy, chính quyền, đoàn thể; dành nhiều thời gian gặp gỡ, tiếp xúc, lắng nghe, tiếp thu ý kiến, tâm tư, nguyện vọng và những đề xuất, kiến nghị của cử tri.

Đồng thời phản ánh đầy đủ, trung thực, kịp thời các ý kiến của cử tri và kiến nghị các giải pháp tới các cơ quan chức năng có thẩm quyền; sẽ theo dõi, đôn đốc, giám sát kịp thời kết quả giải quyết kiến nghị của cử tri.

Bí thư Cần Thơ Lê Quang Tùng cam kết chủ động nghiên cứu, tham mưu và đề xuất các giải pháp nhằm tiếp tục đổi mới tư duy, hoàn thiện phương thức, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội, góp phần thực hiện hiệu quả quyền lập hiến, lập pháp, quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước.

Ông cũng cho biết sẽ cùng đoàn đại biểu Quốc hội làm cầu nối giữa thành phố với Quốc hội, Chính phủ và các ban, bộ, ngành Trung ương trong xây dựng thể chế, kiến tạo phát triển.

Cùng với đó xây dựng các cơ chế, chính sách hiệu quả để thành phố phát huy tối đa các tiềm năng, lợi thế trong bối cảnh mới; vượt qua khó khăn, vướng mắc, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu của thành phố đã đề ra.

Quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm

Ông Trần Văn Lâu (SN 1970, quê TP Cần Thơ), Bí thư Tỉnh ủy Vĩnh Long, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 4, trên địa bàn 22 xã, phường của tỉnh.

Theo Bí thư Vĩnh Long, bản thân ông có 36 năm công tác trong Quân đội (hàm Đại tá) nên có tính kỷ luật cao, gương mẫu, nói đi đôi với làm, đặt lợi ích của người dân lên trên hết, trước hết.

“Tôi luôn phấn đấu học tập, rèn luyện và tích cực trong công tác, luôn đặt tình yêu thương và sự quan tâm sâu sắc đến đời sống nhân dân là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của bản thân”, ông chia sẻ.

Theo ông Trần Văn Lâu, sau khi sáp nhập tỉnh, kinh tế - xã hội của Vĩnh Long có xuất phát điểm thấp; hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, thủy lợi thiếu đồng bộ; xuất khẩu, dịch vụ, du lịch còn ở mức thấp; văn hóa - xã hội, y tế, giáo dục chưa đáp ứng yêu cầu; đời sống vật chất, tinh thần của một bộ phận nhân dân còn nhiều khó khăn;…

Bí thư Vĩnh Long cam kết sẽ cùng với tập thể lãnh đạo tỉnh tăng cường kiểm tra, giám sát, giải quyết hiệu quả các điểm nghẽn, khơi thông nguồn lực phát triển nhanh, bền vững.

Ông cũng nhấn mạnh đến việc phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng đội ngũ cán bộ đủ năng lực, đáp ứng yêu cầu của bộ máy chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn.

Cùng với đó là kiên quyết khắc phục tâm lý chủ quan, trông chờ, ỷ lại; chống tư tưởng sợ sai, sợ trách nhiệm, làm việc cầm chừng; phát huy nội lực, tranh thủ tối đa nguồn ngoại lực và sự phối hợp chặt chẽ với Trung ương, các địa phương, doanh nghiệp, nhân dân để tạo động lực phát triển bền vững.

Trong chương trình hành động của mình, ông Trần Văn Lâu cho biết sẽ bám sát thực tiễn, nắm chắc tình hình cơ sở, phát huy vai trò trách nhiệm của bản thân; đề cao trách nhiệm nêu gương trong công việc, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống; thường xuyên giữ mối liên hệ mật thiết với cử tri, để lãnh đạo và cùng cử tri xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

“Thường xuyên liên hệ, gắn bó chặt chẽ với đồng bào cử tri, kịp thời giải quyết, phản ảnh tâm tư, nguyện vọng của cử tri đến các cấp có thẩm quyền, diễn đàn Quốc hội, HĐND tỉnh”, Bí thư Vĩnh Long cam kết.

Mọi hoạt động hướng về lợi ích chính đáng của nhân dân

Ông Nguyễn Hồ Hải (SN 1977, quê TPHCM), Bí thư Tỉnh ủy Cà Mau, ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI tại đơn vị bầu cử số 1, trên địa bàn 13 xã, phường của tỉnh.

Theo Bí thư Cà Mau, tỉnh Cà Mau sau khi hợp nhất sở hữu không gian phát triển rộng lớn hơn, hội tụ đầy đủ tiềm năng kinh tế biển, nông nghiệp, năng lượng tái tạo và du lịch.

Trong chương trình hành động của mình, ông Hải cam kết nếu được cử tri tín nhiệm, sẽ phát huy cao nhất vai trò đại diện ý chí, nguyện vọng của nhân dân; đồng thời chủ động tham gia xây dựng chính sách pháp luật sát với thực tiễn địa phương, góp phần đưa tỉnh Cà Mau phát triển nhanh, toàn diện.

Ông Nguyễn Hồ Hải cũng nhấn mạnh đến tinh thần mọi hoạt động luôn hướng về lợi ích chính đáng của nhân dân; thường xuyên tiếp xúc với cử tri để lắng nghe, tìm hiểu tâm tư, nguyện vọng chính đáng và thu thập, phản ánh trung thực các kiến nghị của người dân với Quốc hội, các cơ quan có thẩm quyền để xem xét giải quyết thỏa đáng quyền lợi chính đáng, hợp pháp của nhân dân.

Bí thư Cà Mau cam kết thường xuyên nghiên cứu, nắm bắt tình hình kinh tế - xã hội của đất nước, của tỉnh và địa bàn nơi ứng cử để kịp thời có những đề xuất, kiến nghị giải quyết các vấn đề vướng mắc, tồn tại gây cản trở phát triển chung.

Theo ông Nguyễn Hồ Hải, ông quan tâm đến việc xây dựng nền tảng văn hóa, đạo đức xã hội, đổi mới giáo dục, y tế một cách thực chất; tạo nhiều việc làm cho người lao động, tạo môi trường cho lực lượng giáo viên, y bác sĩ phát huy; thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; xây dựng, bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đất cực Nam.

Cùng với đó là quan tâm phát triển hạ tầng chiến lược và liên kết vùng, thúc đẩy hoàn thành các tuyến giao thông trọng điểm kết nối Cà Mau với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Bí thư Cà Mau cho biết, tại diễn đàn Quốc hội, ông sẽ kiến nghị hoàn thiện khung pháp lý kinh tế biển, cơ chế hỗ trợ ngư dân, chính sách tín dụng bảo hiểm nghề cá; xây dựng nền nông nghiệp sinh thái công nghệ cao, phát triển mô hình lúa, tôm bền vững, thích ứng biến đổi khí hậu.

“Quyết liệt chỉ đạo công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số; đổi mới công tác tổ chức bộ máy vận hành chính quyền địa phương hai cấp theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp, minh bạch, hiệu lực, hiệu quả phục vụ nhân dân; phòng, chống tham nhũng, lãng phí; giải quyết các vấn đề bảo vệ môi trường”, ông Hải nêu sự quyết liệt trong chương trình hành động.