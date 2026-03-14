Cử tri Hưng Yên yêu cầu có giải pháp thu hồi triệt để tài sản tham nhũng

Tổng Thanh tra Chính phủ Đoàn Hồng Phong vừa có văn bản gửi Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hưng Yên trả lời kiến nghị của cử tri gửi sau Kỳ họp thứ 10, Quốc hội khóa XV.

Ông Đoàn Hồng Phong, Tổng Thanh tra Chính phủ (Ảnh: Phương Hiếu).

Ứng dụng công nghệ vào kiểm soát và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực

Cử tri Hưng Yên kiến nghị nghiên cứu cơ chế kiểm soát hiệu quả đối với tài sản, thu nhập của cán bộ, công chức và các giao dịch tài sản; đồng thời có giải pháp hữu hiệu hơn trong thu hồi triệt để tài sản và khắc phục hậu quả kinh tế do tham nhũng, tiêu cực gây ra.

Trả lời cử tri, Tổng Thanh tra Đoàn Hồng Phong cho biết hiện nay cơ chế kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn đã được quy định đầy đủ, đồng bộ trong Luật Phòng chống tham nhũng. Trong đó đã bổ sung, điều chỉnh một số quy định quan trọng liên quan đến nghĩa vụ kê khai, kiểm soát tài sản, thu nhập bảo đảm chặt chẽ, phù hợp với yêu cầu thực tiễn.

Ngoài ra, Chính phủ cũng có Nghị định 130/2020 về kiểm soát tài sản, thu nhập của người có chức vụ, quyền hạn trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

“Pháp luật đã quy định rõ đối tượng phải kê khai; nội dung, thời điểm kê khai; hình thức và phạm vi công khai bản kê khai; thẩm quyền, trình tự, thủ tục xác minh tài sản, thu nhập; trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc phối hợp, cung cấp thông tin phục vụ công tác kiểm soát tài sản, thu nhập”, Tổng Thanh tra nêu rõ.

Thông qua hoạt động kê khai, công khai và xác minh tài sản, thu nhập để kịp thời phát hiện dấu hiệu bất thường, phục vụ việc xử lý theo quy định pháp luật.

Bên cạnh đó, Thanh tra Chính phủ và các cơ quan, ban ngành đang đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chia sẻ dữ liệu giữa các cơ quan liên quan nhằm nâng cao hiệu quả quản lý, kiểm soát và phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.

Về thu hồi tài sản tham nhũng và khắc phục hậu quả kinh tế do tham nhũng, tiêu cực gây ra, người đứng đầu Thanh tra Chính phủ khẳng định pháp luật hiện hành quán triệt nguyên tắc: tài sản do tham nhũng mà có phải được thu hồi; thiệt hại do hành vi tham nhũng gây ra phải được bồi thường, khắc phục theo quy định.

Thanh tra Chính phủ sẽ tiếp tục tăng cường thanh tra, kiểm tra, phát hiện, kiến nghị xử lý và phối hợp chặt chẽ với các cơ quan có thẩm quyền trong áp dụng các biện pháp cần thiết để ngăn chặn tẩu tán, che giấu tài sản.

Song song với đó, cơ quan này tổng hợp những khó khăn, vướng mắc trong thực tiễn để kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm nâng cao hiệu quả thu hồi tài sản tham nhũng, theo ông Phong.

Ông Nguyễn Văn Cảnh, Cục trưởng Cục Phòng, chống tham nhũng, tiêu cực (Thanh tra Chính phủ) bốc thăm lựa chọn ngẫu nhiên những cán bộ được xác minh tài sản, thu nhập hôm 6/3 (Ảnh: Trang Anh).

Từng bước kiểm soát việc lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ

Kiến nghị đẩy mạnh cơ chế, chính sách, pháp luật nhằm sớm cụ thể hóa chủ trương về hoàn thiện kiểm soát quyền lực, cơ chế kiểm soát tài sản thu nhập, cử tri tỉnh Hưng Yên cũng yêu cầu có chính sách đãi ngộ tiền lương, nhà ở cho cán bộ, công chức, viên chức để họ “không dám, không muốn, không cần, không thể tham nhũng”.

Tổng Thanh tra Chính phủ nhấn mạnh thời gian qua Đảng và Nhà nước luôn xác định việc kiểm soát quyền lực, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và kiểm soát tài sản, thu nhập là nhiệm vụ hết sức quan trọng với tinh thần “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, bất kể người đó là ai”.

Pháp luật phòng chống tham nhũng hiện hành thực hiện theo nguyên tắc gắn kiểm soát tài sản, thu nhập với trách nhiệm giải trình về nguồn gốc.

Bộ Chính trị cũng đã ban hành rất nhiều văn bản nhằm tăng cường kiểm soát quyền lực trong công tác quản lý nhà nước và hoạt động công vụ.

“Thanh tra Chính phủ ghi nhận kiến nghị của cử tri, tiếp tục đẩy mạnh, triển khai các quy định nêu trên để góp phần nâng cao tính minh bạch, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính, phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực và từng bước kiểm soát việc lạm dụng quyền lực trong thi hành công vụ”, Tổng Thanh tra Chính phủ nêu rõ.

Về chính sách đãi ngộ tiền lương, nhà ở cho cán bộ, lãnh đạo Thanh tra Chính phủ phản ánh Bộ Nội vụ đã phối hợp với các bộ ngành liên quan trình Chính phủ ban hành Nghị định số 07/2026 về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức...

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành thông tư để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Bên cạnh đó, Bộ Nội vụ đang chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính cùng các bộ ngành liên quan sớm báo cáo Chính phủ xem xét, quyết định điều chỉnh một số loại phụ cấp, tăng mức lương cơ sở, lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công, trợ cấp xã hội, trợ cấp hưu trí xã hội trong năm 2026 theo Kết luận số 206-KL/TW, bảo đảm phù hợp với chỉ số giá tiêu dùng, mức tăng trưởng kinh tế và khả năng của ngân sách nhà nước.

Việc này nhằm cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người dân, theo Tổng Thanh tra Chính phủ.