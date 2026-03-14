Quốc hội khóa XIII: Hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa

Đất nước bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI, toàn Đảng, toàn quân, toàn dân triển khai thực hiện Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội (bổ sung, phát triển năm 2011), Chiến lược phát triển kinh tế-xã hội 10 năm 2011-2020 và mục tiêu, nhiệm vụ phát triển đất nước 5 năm 2011-2015 tạo nền tảng để đến năm 2020 nước ta cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XI của Đảng, nhiệm vụ nặng nề và trách nhiệm quan trọng của Quốc hội khóa XIII là xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, được coi là một nhân tố quyết định bảo đảm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Trong suốt nhiệm kỳ 5 năm với 11 phiên họp, Quốc hội khóa XIII đã thể hiện tinh thần trách nhiệm cao trước Nhân dân, đất nước, đã xây dựng, thông qua bản Hiến pháp năm 2013, cùng với 101 luật, bộ luật, tạo khung khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội; từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Số liệu cơ bản Ngày bầu cử: 22/5/2011 Tỷ lệ cử tri bỏ phiếu: 99,51% (62.010.266 người) Tổng số đại biểu được bầu: 500 Cơ cấu thành phần của Quốc hội Đại biểu chuyên trách: 31,3% Đại biểu không chuyên trách: 68,7% Đại biểu tái cử: 33,4% Đại biểu tự ứng cử: 0,8% Đại biểu do Trung ương giới thiệu: 33,4% Đại biểu cư trú và làm việc tại địa phương: 66,6% Tham gia Quốc hội lần đầu: 66,6% Đảng viên: 91,6% Ngoài đảng: 8,4% Trình độ trên đại học: 45,8% Trình độ đại học: 52,4% Dân tộc thiểu số: 15,6% Phụ nữ: 24,4% Dưới 40 tuổi: 12,4%

Các luật được Quốc hội khóa XIII thông qua

11/11/2011: Luật Lưu trữ

Luật Khiếu nại

Luật Tố cáo

Luật Đo lường

26/11/2011: Luật Cơ yếu

18/6/2012: Luật Bảo hiểm tiền gửi

Luật Phòng, chống rửa tiền

Luật Giáo dục đại học

Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá

Bộ luật Lao động

20/6/2012: Luật Giá

Luật Công đoàn

Luật Giám định tư pháp

Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật

Luật Xử lý vi phạm hành chính

Người dân và chiến sỹ bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XIII và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2011-2016. (Nguồn: TTXVN)

21/6/2012: Luật Quảng cáo

Luật Tài nguyên nước

Luật Biển Việt Nam

20/11/2012: Luật Xuất bản

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế

Luật Dự trữ quốc gia

Luật Hợp tác xã

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Điện lực

21/11/2012: Luật Thủ đô

22/11/2012: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân

23/11/2012: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng, chống tham nhũng

12/6/2013: Luật Phòng, chống khủng bố

18/6/2013: Luật Khoa học và công nghệ

Ngày 18/6/2013, tại kỳ họp thứ 5, Quốc hội khóa XIII đã thông qua Luật Khoa học và Công nghệ (sửa đổi), và chính thức chọn ngày 18/5 hằng năm là Ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

19/6/2013: Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế giá trị gia tăng

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp

Luật Phòng, chống thiên tai

20/6/2013: Luật Hòa giải ở cơ sở

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cư trú

Luật sửa đổi, bổ sung Điều 170 của Luật Doanh nghiệp

16/11/2013: Luật Việc làm

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng

22/11/2013: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Phòng cháy và chữa cháy

25/11/2013: Luật Bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Luật Tiếp công dân

Luật Đấu thầu

Luật Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí

Luật Đất đai

Hiến pháp

13/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo hiểm y tế

16/6/2014: Luật Nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh, cư trú của người nước ngoài tại Việt Nam

17/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giao thông đường thủy nội địa

18/6/2014: Luật Đầu tư công

Luật Xây dựng

19/6/2014: Luật Phá sản

Luật Hôn nhân và gia đình

20/6/2014: Luật Công chứng

23/6/2014: Luật Hải quan

Luật Bảo vệ môi trường

24/6/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quốc tịch Việt Nam

20/11/2014: Luật Tổ chức Quốc hội

Luật Bảo hiểm xã hội

Luật Căn cước công dân

Luật Hộ tịch

21/11/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Hàng không dân dụng Việt Nam

24/11/2014: Luật Tổ chức Tòa án nhân dân

Luật Tổ chức Viện kiểm sát nhân dân

25/11/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi hành án dân sự

Luật Nhà ở

Luật Kinh doanh bất động sản

Chiều 28/2/2014, tại Trụ sở Quốc hội, diễn ra phiên họp mở rộng của Thường trực Ủy ban kinh tế của Quốc hội để thẩm tra dự án Luật kinh doanh bất động sản (sửa đổi). Trong ảnh: Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Quốc hội phát biểu ý kiến tại phiên họp. (Ảnh: Nguyễn Dân/TTXVN)

26/11/2014: Luật Đầu tư

Luật Doanh nghiệp

Luật Quản lý, sử dụng vốn nhà nước đầu tư vào sản xuất, kinh doanh tại doanh nghiệp

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế

27/11/2014: Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sỹ quan Quân đội nhân dân Việt Nam

Luật Công an nhân dân

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Dạy nghề

9/6/2015: Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam

19/6/2015: Luật Tổ chức Chính phủ

Luật Tổ chức chính quyền địa phương

Luật Nghĩa vụ quân sự

Luật Thú y

22/6/2015: Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật

24/6/2015: Luật Kiểm toán nhà nước

25/6/2015: Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo

Luật Ngân sách nhà nước

Luật An toàn, vệ sinh lao động

Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân

19/11/2015: Luật An toàn thông tin mạng

20/11/2015: Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân

Luật Kế toán

23/11/2015: Luật Thống kê

Luật Khí tượng thủy văn

24/11/2015: Bộ luật Dân sự

25/11/2015: Bộ luật tố tụng dân sự

Luật tố tụng hành chính

Luật Thi hành tạm giữ, tạm giam

Bộ luật Hàng hải

Luật Trưng cầu ý dân

Luật Phí, lệ phí

26/11/2015: Luật Quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng

Luật Tổ chức cơ quan điều tra hình sự

27/11/2015: Bộ luật Hình sự

Bộ luật tố tụng hình sự

10 Pháp lệnh đã được Ủy ban thường vụ Quốc hội thông qua

22/3/2012: Pháp lệnh hợp nhất văn bản QPPL

28/3/2012: Pháp lệnh chi phí giám định, định giá; chi phí cho người làm chứng, người phiên dịch trong tố tụng

16/4/2012: Pháp lệnh pháp điển hệ thống quy phạm pháp luật

16/7/2012: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng

20/10/2012: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh quy định danh hiệu vinh dự Nhà nước “Bà mẹ Việt Nam anh hùng”

18/3/2013: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ngoại hối

12/7/2013: Pháp lệnh sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh Quản lý, sử dụng vũ khí vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ

23/12/2013: Pháp lệnh cảnh sát cơ động

20/1/2014: Pháp lệnh trình tự, thủ tục xem xét, quyết định áp dụng các biện pháp xử lý hành chính tại Tòa án nhân dân

23/12/2014: Pháp lệnh cảnh sát môi trường

XÂY DỰNG VÀ THÔNG QUA HIẾN PHÁP NĂM 2013

Thành tựu lớn nhất trong hoạt động lập hiến, lập pháp của Quốc hội trong nhiệm kỳ khóa XIII là việc Quốc hội đã thông qua bản sửa đổi Hiến pháp năm 1992.

Đây là bản Hiến pháp thể hiện tinh thần đổi mới sâu sắc, tạo ra khung khổ pháp lý vững chắc cho sự vận hành toàn bộ đời sống xã hội trên nên tảng dân chủ, pháp quyền và tạo ra động lực mạnh mẽ để đẩy mạnh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế.

Đại biểu Quốc hội biểu quyết thông qua Dự thảo sửa đổi Hiến pháp năm 1992 tại Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XIII (28/11/2013). (Ảnh: Phương Hoa/TTXVN)

Hiến pháp năm 2013 cũng thể hiện rõ tinh thần để cao vai trò làm chủ của Nhân dân, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa và bảo đảm tất cả quyền lực nhà nước thuộc về Nhân dân.

Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013 được Quốc hội khóa XIII thông qua tại Kỳ họp thứ sáu ngày 28/11/2013, Chủ tịch nước công bố ngày 8/12/2013, có hiệu lực từ ngày 1/1/2014.

Đây là bản Hiến pháp thể hiện quan điểm, đường lối của Đảng, Nhà nước và ý nguyện của nhân dân ta về công cuộc đổi mới toàn diện, hội nhập quốc tế sâu rộng và phát triển bền vững trong thời kỳ mới.

HOÀN THIỆN HỆ THỐNG PHÁP LUẬT

Quốc hội khóa XIII đã tích cực thực hiện hoạt động lập pháp, thể chế hóa kịp thời và đầy đủ các chủ trương, đường lối của Đảng, từng bước xây dựng hệ thống pháp luật hoàn chỉnh, tạo ra khung pháp lý cho việc hình thành và hoàn thiện nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa. Trong cả nhiệm kỳ, Quốc hội đã thông qua 108 luật, bộ luật. Riêng tại Kỳ họp thứ mười (20/10-27/11/2015), Quốc hội đã thông qua 16 luật, bộ luật.

QUYẾT ĐỊNH CÁC VẤN ĐỀ QUAN TRỌNG CỦA ĐẤT NƯỚC

Vào những năm đầu của nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIII, trong điều kiện ngân sách nhiều khó khăn, Quốc hội đã quyết định giảm các khoản chi tiêu chưa thực sự cần thiết và kém hiệu quả, bố trí vốn bảo đảm tỷ lệ chi cho các ngành, lĩnh vực quan trọng. Quốc hội đã thông qua nghị quyết nhằm tháo gỡ khó khăn về thuế cho doanh nghiệp, thảo luận đề án tái cơ cấu nền kinh tế, quyết định kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm 2011-2015, kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ và sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015.

NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG GIÁM SÁT

Quốc hội khóa XIII đã có nhiều nỗ lực để nâng cao hiệu quả, hiệu lực của hoạt động giám sát. Việc tiến hành các phiên chất vấn tại các kỳ họp Quốc hội được đổi mới theo hướng dân chủ, công khai, có trách nhiệm, tranh luận và đối thoại.

Lần đầu tiên trong lịch sử hoạt động, Quốc hội đã tiến hành lấy phiếu đánh giá tín nhiệm đối với người giữ các chức danh do Quốc hội bầu hoặc phê chuẩn. Quy trình lấy phiếu tín nhiệm được tiến hành dân chủ, công khai, minh bạch để cử tri cả nước theo dõi và giám sát.

MỞ RỘNG HOẠT ĐỘNG ĐỐI NGOẠI, TẠO DỰNG MÔI TRƯỜNG QUỐC TẾ THUẬN LỢI ĐỂ PHÁT TRIỂN ĐẤT NƯỚC

Quốc hội khóa XIII hoạt động trong bối cảnh có nhiều thuận lợi và thách thức đan xen, tình hình Biển Đông tiếp tục diễn biến phức tạp, ảnh hưởng không nhỏ đến công cuộc phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.

Hoạt động đối ngoại Quốc hội khóa XIII tập trung mở rộng quan hệ quốc tế và hợp tác nghị viện, tạo dựng môi trường quốc tế thuận lợi để phát triển kinh tế, quảng bá hình ảnh và nâng cao vị thế của Việt Nam, góp phần vào thành công chung trong việc thực hiện đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước, duy trì môi trường hòa bình, ổn định cho công cuộc bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

NHÀ QUỐC HỘI MỚI

Nhà Quốc hội được khởi công xây dựng ngày 12/10/2009 tại khu vực Hội trường Ba Đình trước đây, phía trước Quảng trường Ba Đình, trong khu vực Hoàng thành Thăng Long xưa.

Quang cảnh lễ khởi công xây dựng Nhà Quốc hội. (Ảnh: Đức Tám/TTXVN)

Công trình Nhà Quốc hội có kiến trúc hình vuông, với phòng họp hình tròn ở giữa, gồm 2 tầng hầm và 5 tầng nổi, tổng diện tích sàn hơn 62.000m2, tích hợp các giải pháp ứng dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến.

Nhà Quốc hội là nơi tổ chức các kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, tổ chức những lễ kỷ niệm trọng đại của đất nước và là nơi đón tiếp khách quốc tế cấp cao của Đảng, Nhà nước.

Quốc hội khóa XIII đi hết chặng đường 5 năm với rất nhiều dấu ấn được nhân dân cả nước ghi nhận. Một Quốc hội năng động, có nhiều đổi mới trong thực hiện sứ mệnh là cơ quan quyền lực nhà nước cao nhất và cơ quan đại diện cao nhất của nhân dân cả nước. Và quan trọng hơn là một Quốc hội trong lòng dân, lấy dân làm gốc cho mọi hoạt động, quyết đáp của mình./.

