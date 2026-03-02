Quốc hội khóa mới sẽ tiến hành công tác nhân sự trong gần một tuần

Thông tin này được Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn đưa ra khi phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 Ủy ban Thường vụ Quốc hội, sáng 2/3. Đây là phiên họp, theo Chủ tịch Quốc hội, được tổ chức sớm hơn thông lệ.

Tại phiên họp này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến về 10 dự án luật và 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội khóa XVI thông qua tại kỳ họp thứ nhất, dự kiến diễn ra đầu tháng 4.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn phát biểu khai mạc phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

“Dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa XVI sẽ thực hiện công tác nhân sự trong khoảng gần một tuần. Sau đó, Quốc hội nghỉ và họp đợt hai kéo dài một tuần để thông qua các luật, các nghị quyết”, Chủ tịch Quốc hội thông tin.

Lưu ý khối lượng nội dung lớn, phạm vi điều chỉnh rộng và nhiều vấn đề còn ý kiến khác nhau, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các đại biểu tập trung làm rõ những vấn đề còn vướng mắc hoặc những chính sách còn phương án lựa chọn khác nhau.

Chủ tịch Quốc hội quán triệt “chất là yếu tố quyết định”, làm đến đâu chắc đến đó và phải chuẩn bị đầy đủ thủ tục, chất lượng các dự thảo luật và nghị quyết để thông qua.

Với nhóm luật thuộc lĩnh vực tư pháp như Luật Công chứng, Luật Trợ giúp pháp lý, Luật Tiếp cận thông tin, Chủ tịch Quốc hội lưu ý đây là những dự án luật liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của người dân.

Vì vậy, các quy định phải rõ ràng, dễ hiểu, dễ nhớ, dễ thực hiện và dễ kiểm tra, giám sát. Đồng thời, luật phải hạn chế tối đa phát sinh các thủ tục không cần thiết, theo lời Chủ tịch Quốc hội.

Với Luật Thủ đô (sửa đổi), Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh phải tạo được cơ chế đặc thù, rõ ràng, thực chất, không dàn trải; việc phân cấp, phân quyền phải đi đôi với kiểm soát quyền lực.

Chủ tịch Quốc hội cũng lưu ý với Luật Bảo hiểm xã hội, chính sách an sinh phải đảm bảo tính ổn định, hài hòa lợi ích giữa Nhà nước, người lao động và doanh nghiệp, không để xảy ra tâm lý lo lắng trong xã hội.

Còn Luật Thi đua, khen thưởng, phải đảm bảo thi đua thực chất, khắc phục bệnh hình thức, khen thưởng đúng người, đúng việc nhằm tạo được động lực phát triển.

Phiên họp thứ 55 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội (Ảnh: Hồng Phong).

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ cho ý kiến một số nội dung quan trọng trình Quốc hội như dự thảo Nghị quyết phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2026-2030 và báo cáo của Chính phủ về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2025.

Phiên họp lần này còn cho ý kiến lần hai về công tác chuẩn bị kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI.

“Tinh thần chung là chuẩn bị kỹ lưỡng, không để bị động trong bất kỳ khâu nào. Việc chuyển giao nhiệm kỳ cần đảm bảo thông suốt, không để xảy ra khoảng trống pháp lý và không làm gián đoạn hoạt động của các cơ quan”, Chủ tịch Quốc hội quán triệt.

Ghi nhận sự chủ động, trách nhiệm của các cơ quan, song Chủ tịch Quốc hội nêu thực tế vẫn còn một số dự án luật đã đăng ký trình Quốc hội khóa XVI tại kỳ họp thứ nhất nhưng đến nay vẫn chưa có hồ sơ để thẩm tra. Đây là vấn đề cần tập trung khắc phục.