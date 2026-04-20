Ông Đỗ Thành Trung trúng cử Chủ tịch UBND TP Hải Phòng

Sáng 20/4, tại Trung tâm Hội nghị - Biểu diễn TP Hải Phòng, Hội đồng nhân dân (HĐND) thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031, khai mạc trọng thể kỳ họp thứ nhất.

Tại kỳ họp, HĐND TP Hải Phòng đã bầu ông Đỗ Thành Trung, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ 2026-2031.

Kết quả, ông Đỗ Thành Trung trúng cử với 83/83 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số phiếu bầu.

Ông Đỗ Thành Trung (Ảnh: Nguyễn Dương).

Theo đề nghị của tân Chủ tịch UBND thành phố, HĐND TP Hải Phòng cũng bầu các Phó Chủ tịch UBND và Ủy viên UBND thành phố khóa XVII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Sáu Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng nhiệm kỳ mới gồm các ông: Lê Anh Quân, Vũ Tiến Phụng, Lê Trung Kiên, Nguyễn Minh Hùng, Trần Văn Quân và Hoàng Minh Cường.

Ông Đỗ Thành Trung sinh năm 1976, quê quán tại tỉnh Bình Định (nay thuộc tỉnh Gia Lai). Ông có trình độ Thạc sĩ Kinh tế, Cao cấp Lý luận Chính trị.

Trong quá trình công tác, ông từng giữ các vị trí tại Bộ Kế hoạch và Đầu tư như Trưởng phòng Phòng Tây Nguyên thuộc Vụ Kinh tế địa phương và lãnh thổ; Trưởng phòng Tổng hợp giai đoạn 2014-2018; Phó Vụ trưởng Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân.

Ông cũng từng là Phó Vụ trưởng phụ trách Vụ Tổng hợp kinh tế quốc dân trước khi được bổ nhiệm làm Vụ trưởng Vụ này vào tháng 6/2020.

Tháng 3/2023, ông được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư. Đến tháng 2/2025, ông được điều động, bổ nhiệm giữ chức Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Tháng 3/2026, ông được Ban Bí thư điều động, chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Thành ủy và giữ chức Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng nhiệm kỳ 2025-2030.