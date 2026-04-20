Cần hơn 740.000 tỷ đồng xây 30 tuyến đường sắt đô thị ở Hà Nội và TPHCM

Con số này được Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh thông tin khi giải trình làm rõ ý kiến đại biểu Quốc hội trong phiên thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 20/4.

Bộ trưởng Trần Hồng Minh khẳng định phát triển đồng bộ kết cấu hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng giao thông, là một trong những động lực để phấn đấu đạt mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Thực hiện định hướng này, ngành Xây dựng đã triển khai đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy mạnh phát triển hạ tầng giao thông trên cả 5 lĩnh vực.

Bộ trưởng Xây dựng Trần Hồng Minh (Ảnh: Quang Vinh).

Ở lĩnh vực đường bộ, theo quy hoạch đến năm 2050, cả nước có 43 tuyến cao tốc với tổng chiều dài khoảng 8.993km; trong đó, 6.539km được đầu tư trước năm 2030; số còn lại được đầu tư giai đoạn 2030-2050.

Tính đến nay, cả nước đã khai thác và thông xe kỹ thuật khoảng 3.345km.

Về quy mô đầu tư, có 548km cao tốc 2 làn xe (chiếm 16%); 1.559km cao tốc 4 làn xe hạn chế (chiếm 47%) và 1.23 km cao tốc 4-6 làn xe hoàn chỉnh (chiếm 37%).

Bộ trưởng cho biết hiện có 1.252km cao tốc đang được triển khai chuyển tiếp, dự kiến hoàn thành vào năm 2027.

Trong giai đoạn 2026-2030, Bộ trưởng Minh thông tin dự kiến tập trung nguồn lực đầu tư, nâng cấp 1.721km cao tốc, trong đó có nâng cấp cao tốc 2 làn xe, 4 làn xe hạn chế lên 6 làn xe theo đúng quy hoạch, với nhu cầu vốn khoảng 802.868 tỷ đồng.

Về đường bộ ven biển, hiện có 1.701km (khoảng 60%) đã hoàn thành và 340km đang được thi công tại 10 tỉnh, thành.

Với đường sắt, Tư lệnh ngành Xây dựng cho biết theo quy hoạch, mạng lưới đường sắt gồm 25 tuyến với tổng chiều dài 6.658km; trong đó 7 tuyến hiện hữu dài 2.510km và 18 tuyến xây dựng mới với chiều dài 4.148km.

Ông cho biết tới đây sẽ tập trung phát triển các tuyến đường sắt quốc gia như: Hà Nội - TPHCM; Lào Cai - Hà Nội - Hải Phòng; Hà Nội - Lạng Sơn; Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái; TPHCM - Cần Thơ - Cà Mau và một số tuyến khác.

Báo cáo về việc triển khai các dự án đường sắt đô thị, Bộ trưởng Trần Hồng Minh cho hay cả nước đã hoàn thành 3 tuyến với tổng chiều dài khoảng 41km (trong đó Hà Nội có 2 tuyến, TPHCM có 1 tuyến).

“Trong giai đoạn tới, Hà Nội dự kiến phát triển 18 tuyến với 1.052km, TPHCM đầu tư xây dựng 12 tuyến với 1.172km. Tổng chiều dài 30 tuyến khoảng 2.224km, nhu cầu vốn cần khoảng 743.907 tỷ đồng”, Bộ trưởng Xây dựng thông tin.

Phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội chiều 20/4 (Ảnh: Hồng Phong).

Với hàng không, ông cho biết theo quy hoạch đến năm 2030, cả nước có 31 cảng hàng không (gồm 15 cảng quốc tế, 16 cảng nội địa), công suất khoảng 294 triệu hành khách/năm. Định hướng đến năm 2050, cả nước có 34 cảng hàng không với công suất khai thác 533 triệu hành khách/năm.

“Cả nước hiện có 22 cảng hàng không với tổng công suất khoảng 155 triệu hành khách/năm, tăng 1,6 lần so với nhiệm kỳ trước”, theo lời ông Minh.

Với hàng hải và đường thủy, cả nước hiện có 309 bến cảng với tổng chiều dài khoảng 107km, trên 3.200km đường biển (như vậy chiều dài cảng biển mới đạt 0,1%); cùng 44 bến cảng dầu khí ngoài khơi. Năng lực hệ thống cảng đạt khoảng 955 triệu tấn/năm - tăng 1,3 lần so với năm 2020.

Bộ trưởng cũng báo cáo hiện cả nước có 310 cảng thủy nội địa, trong đó có 202 cảng hàng hóa, 11 cảng hành khách, 97 cảng chuyên dùng, 6.332 bến thủy nội địa và 2.562 bến khách ngang sông.