"Không thể tăng trưởng bền vững dựa vào tài nguyên và lao động giá rẻ"

Giải pháp để đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số là nội dung chính được đại biểu Quốc hội Tạ Thị Yên, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu, góp ý trong phiên thảo luận về kinh tế - xã hội chiều 20/4.

Ủng hộ mục tiêu tăng trưởng cao, song theo bà Yên, phải đảm bảo yếu tố bền vững. “Mục tiêu tăng trưởng trên 10% một năm là rất khát vọng, nhưng đi kèm với đó cũng là áp lực rất lớn”, đại biểu Tạ Thị Yên nhận định, đồng thời nhấn mạnh điều quan trọng không chỉ đạt được tăng trưởng hai con số tăng trưởng, mà là khả năng giữ được sự ổn định lâu dài.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Công tác đại biểu Tạ Thị Yên (Ảnh: Hồng Phong).

Nữ đại biểu cho rằng cần cân nhắc kỹ hơn về tính khả thi của các chỉ tiêu, đặc biệt là trong mối quan hệ giữa năng lực dự báo với các giải pháp, để kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế và năng lực thực thi chính sách.

Các mục tiêu về xuất khẩu, công nghiệp, kinh tế số, kinh tế xanh sẽ thuyết phục hơn nếu được đặt trên những nền tảng thật sự vững chắc như ổn định vĩ mô, khả năng hấp thụ vốn và dư địa chính sách tài khóa tiền tệ, theo lời đại biểu Yên.

Với mô hình tăng trưởng mới, theo đại biểu Yên, là điểm then chốt mang tính quyết định, song nếu vẫn đi theo cách tăng trưởng cũ, dựa nhiều vào vốn, tài nguyên và lao động giá rẻ sẽ rất khó đạt được mục tiêu tăng trưởng bền vững. Do đó, cần chuyển mạnh sang tăng trưởng dựa trên năng suất, đổi mới sáng tạo và giá trị gia tăng, trong đó cần đặc biệt nhấn mạnh vai trò của kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn cũng như việc tận dụng cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Bên cạnh đó, đại biểu tỉnh Điện Biên nhấn mạnh cần tạo điều kiện để khu vực kinh tế tư nhân trong nước phát triển mạnh mẽ hơn, thực sự trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế.

Khẳng định tầm quan trọng của thể chế, bà Yên cho rằng chính sách dù tốt đến đâu nếu tổ chức thực hiện không hiệu quả cũng khó có thể đạt được mục tiêu. Vì vậy, cần tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh theo hướng thực chất hơn, giảm thủ tục, giảm chi phí cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời cũng phải nâng cao kỷ luật, kỷ cương hành chính, tăng cường phối hợp giữa các cơ quan và ứng dụng mạnh mẽ công nghệ số trong quản lý.

Cùng với đó, theo đại biểu Yên, phát triển kinh tế phải cân bằng với các vấn đề môi trường, văn hóa giàu, nghèo nhưng ngược lại quá thận trọng chúng ta cũng có thể bỏ lỡ những cơ hội phát triển quan trọng.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Đại Thắng (Ảnh: Hồng Phong).

Trong khi đó, đại biểu Nguyễn Đại Thắng (Hưng Yên) đề nghị Chính phủ cập nhật kịp thời những biến động của tình hình thế giới và tình hình thực tế trong nước, xây dựng các phương án, kịch bản khác nhau để chủ động điều hành linh hoạt, kịp thời ứng phó với những tình huống phát sinh.

Đi kèm với đó, cần tiếp tục chuyển đổi mạnh mô hình tăng trưởng từ chiều rộng sang chiều sâu, đặt năng suất đổi mới sáng tạo và khoa học, công nghệ làm động lực trung tâm.

Cùng với đề nghị Chính phủ đầu tư cho nghiên cứu và phát triển ít nhất 1,5% GDP, đại biểu tỉnh Hưng Yên cho rằng cần chính sách đột phá để thu hút được các chuyên gia, nhất là các chuyên gia giỏi, người nước ngoài và người Việt Nam ở nước ngoài làm việc và phát triển khoa học, đổi mới sáng tạo cho Việt Nam.

Về thu hút đầu tư nước ngoài, ông lưu ý phải chuyển từ thu hút bằng số lượng sang chất lượng, cần có chính sách chọn lọc, ưu tiên dự án, có cam kết chuyển giao công nghệ, sử dụng nguồn nhân lực Việt Nam và liên kết với doanh nghiệp nội địa.