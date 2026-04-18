Bí thư Hà Nội chốt tiến độ 4 dự án để đường bớt tắc, phố bớt ngập

Chiều 18/4, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng cùng đoàn công tác đi kiểm tra tiến độ thi công dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục; hạng mục xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt; hồ điều hòa Yên Nghĩa 1; dự án cải thiện hệ thống tiêu nước phía Tây thành phố, trọng tâm là Trạm bơm tiêu Yên Nghĩa và kênh La Khê.

Đây là những công trình trọng điểm của Hà Nội đang được các đơn vị thi công gấp rút hoàn thiện.

Tại Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh đây là tuyến trục xương sống, có vai trò giải tỏa áp lực giao thông khu vực trung tâm và mở ra không gian phát triển mới. Vì vậy, mỗi ngày chậm tiến độ là thêm một ngày người dân phải chịu cảnh ùn tắc, ô nhiễm.

Ông yêu cầu trước 2/9 hoàn thành toàn bộ nền đường và trước 31/12 hoàn thành thi công 2 cầu vượt trên tuyến.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng (áo xanh) kiểm tra tiến độ dự án tuyến thoát nước DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt (Ảnh: Quang Thái).

Kiểm tra Dự án xây dựng tuyến thoát nước từ đường DT4 khu đô thị Tây Hồ Tây đến đường Hoàng Quốc Việt, Bí thư Hà Nội đánh giá nếu công trình không hoàn thành đúng tiến độ, mỗi trận mưa lớn người dân sẽ tiếp tục đối mặt với nguy cơ ngập úng, môi trường sinh hoạt và kinh doanh bị đảo lộn.

Khẳng định việc hoàn thành tuyến thoát nước này là nhiệm vụ cấp bách, Bí thư Thành ủy yêu cầu trước 30/4 phải hoàn thành hạng mục kênh dẫn thoát nước; trước 15/5 phải hoàn thành vỉa hè khang trang, sạch đẹp.

Tại Dự án hồ điều hòa Yên Nghĩa 1, ông Trần Đức Thắng đánh giá công trình này không chỉ có vai trò thoát nước, điều tiết, giảm úng ngập cho khu vực phía Tây thành phố, mà còn là không gian cảnh quan, sinh hoạt cộng đồng cho hàng vạn người dân xã An Khánh và vùng phụ cận.

Do đó việc chậm tiến độ ở dự án này không chỉ ảnh hưởng đến việc tiêu thoát nước mà còn làm chậm quá trình bảo vệ môi trường, cải thiện vi khí hậu, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân.

Ông chỉ đạo ngày 30/4, hoàn thành thi công phần hồ để vận hành chứa nước và trước ngày 30/6, hoàn thành cảnh quan quanh hồ để phục vụ người dân.

Dự án đường Vành đai 1 đoạn Hoàng Cầu - Voi Phục đang được thi công gấp rút (Ảnh: Quang Thái).

Quá trình kiểm tra Dự án kênh La Khê, Bí thư Hà Nội nhấn mạnh việc cải tạo, chỉnh trang kênh này không chỉ là nhiệm vụ kỹ thuật mà còn là nhiệm vụ chính trị, liên quan đến niềm tin của người dân đối với chính quyền địa phương.

Ông yêu cầu phường Hà Đông cùng Ban Quản lý dự án báo cáo rõ hiện trạng ô nhiễm, các điểm xả thải trực tiếp vào kênh, các trường hợp lấn chiếm hành lang, xây dựng trái phép để xây dựng kế hoạch xử lý triệt để, có lộ trình, bước đi cụ thể.

Các trường hợp vi phạm phải được kiểm tra, lập hồ sơ và xử lý nghiêm, không nể nang, không để tình trạng “nhờn luật”, gây bức xúc trong nhân dân.

Về tiến độ, các gói thầu thi công kênh dẫn nước, ông Thắng yêu cầu phải hoàn thành trước 30/4 và trước 30/6 phải hoàn thành phần hạng mục cảnh quan.

"Những tuyến đường vành đai, cây cầu vượt, hồ điều hòa, tuyến kênh chúng ta đang làm không chỉ để hoàn thành dự án, mà để đường đi lại bớt tắc, những khu phố bớt ngập, bầu không khí bớt ô nhiễm cho hàng triệu người dân Thủ đô", ông Trần Đức Thắng nhấn mạnh.