Đại tướng Phan Văn Giang: “Đồng Nai hội đủ điều kiện trở thành thành phố”

Nghị quyết về việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương được các đại biểu Quốc hội thảo luận trong phiên làm việc tại tổ, sáng 20/4.

Đồng Nai có những vị trí rất đắc địa về quốc phòng, an ninh

Ủng hộ chủ trương này, Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, cho rằng Đồng Nai không chỉ đáp ứng 7 tiêu chuẩn của thành phố, mà địa phương còn có vị trí quốc phòng, an ninh quan trọng.

Sau sáp nhập, Đại tướng Phan Văn Giang cho biết tỉnh Đồng Nai bao gồm cả phần kết nối với Bình Phước, tạo nên những vị trí rất đắc địa, đặc biệt với lĩnh vực quốc phòng - an ninh.

Đặc biệt, theo Phó Thủ tướng kiêm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, Đồng Nai hiện còn có sân bay Long Thành. Trước đây, Long Thành được tính toán làm sân bay lưỡng dụng nhưng đến nay, sân bay Biên Hòa đã phát huy vai trò này và sân bay Long Thành trở thành sân bay lớn để thúc đẩy kinh tế, giao thương.

Về kinh tế, Đại tướng Phan Văn Giang cho rằng Đồng Nai và Bình Dương phát triển mạnh các khu công nghiệp, khu chế xuất, tạo công ăn việc làm cho người dân từ miền Tây - vốn chỉ làm nông nghiệp di cư tới vùng này làm ăn, phát triển kinh tế.

Với những yếu tố đó, Đồng Nai đã hội đủ điều kiện trở thành thành phố khi tỷ lệ các phường cũng đã đạt khoảng 30%. Nếu Quốc hội thông qua, Đồng Nai sẽ là thành phố thứ 7 trực thuộc Trung ương sau Hà Nội, TPHCM, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và Huế.

“Tôi rất ủng hộ và mong muốn Đồng Nai quan tâm hơn đến lĩnh vực quốc phòng, làm động lực cho Quảng Ninh - địa phương mới đây cũng được Bộ Chính trị đồng ý chủ trương lập thành phố trực thuộc Trung ương”, Đại tướng Phan Văn Giang nêu quan điểm.

Cũng thể hiện quan điểm đồng tình với chủ trương này, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Nguyễn Thị Thủy đánh giá Đồng Nai đang là địa phương rất phát triển, đặc biệt sau khi sáp nhập với tỉnh Bình Phước.

Việc hợp nhất hai tỉnh và tỉnh Đồng Nai mới trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, theo bà Thủy, sẽ giúp tạo dư địa, động lực mới cho địa phương phát triển mạnh hơn. “Cơ chế mới thành phố trực thuộc Trung ương sẽ giúp cho Đồng Nai gia tăng, tăng tốc cho phát triển hai địa phương”, nữ đại biểu nhận định.

Đồng Nai có thể trở thành cực gánh vác tăng trưởng

Đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Quốc phòng, An ninh và Đối ngoại Trịnh Xuân An ủng hộ chủ trương đưa Đồng Nai trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Theo ông, cơ sở chính trị và pháp lý cho việc này đã rất đầy đủ, Đồng Nai đã đạt, thậm chí vượt nhiều tiêu chuẩn đặt ra.

Cho biết năm 2025, tỉnh thu ngân sách đạt hơn 100.000 tỷ đồng, ông An cho rằng địa phương có đóng góp rất lớn cho ngân sách.

Trên cơ sở cơ chế, chính sách hiện hành, vị đại biểu đề nghị cần mở thêm hướng phát triển cho Đồng Nai trong thời gian tới theo hướng quy định cơ chế, chính sách đặc thù hơn, thông thoáng hơn để địa phương phát triển trong tương lai.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Vũ Hồng Văn nhấn mạnh việc thành lập thành phố Đồng Nai trực thuộc Trung ương là quyết sách quan trọng của Trung ương, không đơn thuần là nâng cấp hành chính và thiết lập mô hình quản trị tiên tiến.

Về quy mô kinh tế, ông Văn cho biết hiện Đồng Nai đứng thứ tư cả nước, chỉ sau TPHCM, Hà Nội và Hải Phòng. Tỉnh Bình Phước trước đây là tỉnh miền núi, nhiều đồng bào dân tộc thiểu số, nhiều địa phương chưa được nông thôn mới nhưng sau một năm hợp nhất với Đồng Nai, sức sống của Bình Phước cũng vươn lên rất mãnh liệt.

Qua việc xem xét quy mô dân số và nền kinh tế, ông Văn nhấn mạnh Đồng Nai xác định không chỉ phát triển về số lượng mà còn về năng lực thu ngân sách và năng suất lao động.

Địa phương cũng được giao chỉ tiêu về tăng trưởng hai con số, nên phải làm sao để con số thu được ngân sách đóng góp vào ngân sách quốc gia là cao nhất, theo lời ông Văn.

Dẫn chứng, ông cho biết năm 2025, Đồng Nai được giao chỉ tiêu thu 70.000 tỷ đồng ngân sách Nhà nước nhưng tỉnh đã vượt mốc, cán mức thu ngân sách 100.000 tỷ đồng và là tỉnh thực hiện tăng thu ngân sách, tăng trưởng hai con số cao nhất toàn quốc.

Ông khẳng định năm nay, địa phương có thể thu 150.000 tỷ đồng để nộp ngân sách Nhà nước. “Đồng Nai xác định là một cực tăng trưởng để gánh vác cho các tỉnh khác trong việc thu ngân sách”, Bí thư Đồng Nai Vũ Hồng Văn khẳng định và nói thêm, nếu chậm trễ thực hiện sẽ bỏ lỡ cơ hội phát triển.

Dù vậy, ông cho rằng việc thành lập một đơn vị hành chính mới, chuyển từ mô hình quản trị nông thôn sang quản trị đô thị mà phát triển không hiệu quả, đời sống nhân dân không được nâng cao và chỉ mang tính hình thức, sẽ không hoàn thành nhiệm vụ mà Trung ương và Quốc hội giao.

Vì vậy, Đồng Nai xác định sẵn sàng từ khát vọng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương để nhận trách nhiệm là một cực tăng trưởng gánh vác nền kinh tế quốc gia.