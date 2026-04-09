Đại biểu Quốc hội đề xuất nghiên cứu cấm trẻ em dùng mạng xã hội

Vấn đề này được đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (Hải Phòng) nêu ra trong phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội, chiều 9/4, liên quan nạn bạo lực học đường.

Bà nêu thực tế ở các địa phương từng xảy ra một số vụ bạo lực của học sinh phổ thông, đặc biệt ở ngoài nhà trường, với tính chất và mức độ phức tạp, nghiêm trọng. Điều này làm ảnh hưởng đến môi trường giáo dục, thể chất và tinh thần của học sinh, gây lo lắng và bức xúc trong dư luận xã hội.

Cùng với đó, còn tình trạng bạo hành trẻ em xảy ra ở các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em, điển hình như vụ xảy ra ở Trung tâm công tác xã hội Hải Hà của tỉnh Quảng Ninh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Mai Thoa (Ảnh: Phạm Thắng).

Những vụ việc này, theo bà Thoa, đã ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe, thể chất, tinh thần, thậm chí là đe dọa cả tính mạng của trẻ em.

Nữ đại biểu đề nghị Chính phủ và Thủ tướng quan tâm chỉ đạo các bộ ngành liên quan đưa ra được giải pháp hữu hiệu cho thực trạng này.

Bà đồng thời đề nghị Thủ tướng Lê Minh Hưng quan tâm chỉ đạo việc nghiên cứu, rà soát mở rộng địa bàn được đầu tư xây dựng trường phổ thông nội trú đến các đặc khu có các đảo nhỏ cách xa trung tâm và một số bãi ngang ven biển mà việc đi lại của học sinh gặp khó khăn, thường xuyên bị ảnh hưởng bởi thời tiết.

Một vấn đề khác được nữ đại biểu TP Hải Phòng đề cập là tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống xâm hại trên không gian mạng với trẻ em.

Nhận định tình trạng trẻ em bị xâm hại trên mạng dưới rất nhiều hình thức tinh vi, phức tạp, trong đó có cả bắt cóc online, bạo lực mạng, bắt nạt qua mạng, bà Thoa đề nghị nghiên cứu giải pháp cấm hoặc hạn chế trẻ em sử dụng mạng xã hội đối với một số nền tảng phổ biến, kèm theo những điều kiện, giải pháp cụ thể liên quan khác.

Theo bà Thoa, một số nước như Australia, Indonesia, Pháp, Anh… đang nghiên cứu hoặc xây dựng quy định về việc cấm người dưới 16 tuổi tiếp cận mạng xã hội để bảo vệ trẻ trước những nội dung độc hại và chứng nghiện điện thoại.

Phiên thảo luận tổ về tình hình kinh tế - xã hội tại đoàn ĐBQH Hải Phòng, Quảng Ngãi (Ảnh: Phạm Thắng).

“Không người lớn nào có đủ thời gian để theo dõi con em mình trong việc dùng mạng xã hội. Và không phải trẻ em nào khi dùng mạng xã hội cũng được hướng dẫn sử dụng đúng đắn, hiệu quả”, bà Thoa nói và cho rằng trẻ em thường nhận thức chưa đầy đủ, dễ bị lôi kéo vào xem, nghe, đọc những nội dung nhạy cảm, hấp dẫn và không phù hợp lứa tuổi.

Vì thế, theo nữ đại biểu, chăm sóc, bảo vệ, giáo dục để trẻ em được rèn luyện, bồi dưỡng cả về đức, trí, thể, mỹ cũng là thể hiện trách nhiệm với tương lai của đất nước.

Mặt khác, đại biểu TP Hải Phòng đề nghị tăng cường quản lý vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm trong các nhà trường; kiểm soát tốt hơn nguồn gốc thực phẩm và quy định các điều kiện tiêu chuẩn cao hơn đối với thực phẩm cung cấp cho các nhà trường nhằm bảo vệ, chăm sóc tốt cho trẻ em

Dẫn chứng vụ việc đưa thực phẩm không bảo đảm an toàn vào các trường học ở Hà Nội khiến dư luận bức xúc, bà Thoa nhấn mạnh trẻ em là đối tượng hết sức đặc biệt, nhạy cảm. Nếu không có giải pháp quản lý chặt chẽ, lâu dài sẽ ảnh hưởng lớn đến sức khỏe, thể chất, tinh thần và tầm vóc thể lực của thế hệ tương lai của đất nước.

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà (Ảnh: Phạm Thắng).

Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân nguyện và Giám sát của Quốc hội Trần Thị Nhị Hà cho biết từ tháng 7/2025, các trạm y tế xã, phường sẽ là đơn vị sự nghiệp công lập do UBND xã, phường quản lý, thay vì thuộc Trung tâm y tế huyện như trước đây. Đây là sự thay đổi rất lớn về mô hình tổ chức.

Dù vậy, bà cho biết thực sự băn khoăn về trách nhiệm điều phối các nhiệm vụ cụ thể của trạm y tế như: phòng chống dịch bệnh, tiêm chủng, quản lý bệnh không lây nhiễm, sức khỏe học đường, an toàn thực phẩm, chuyển tuyến cấp cứu, và đặc biệt là ứng phó các sự kiện y tế cộng đồng.

Theo bà Hà, Bộ Y tế đã yêu cầu khẩn trương đưa 1.000 bác sĩ về y tế cơ sở để đảm bảo dịch vụ không bị gián đoạn. Tuy nhiên, cần đánh giá hiệu quả thực tế của việc này và nâng cao năng lực thực sự cho trạm y tế.

Chính phủ cũng cần có giải pháp cụ thể báo cáo Quốc hội về phương án điều phối chuyên môn, cơ chế giám sát vận hành y tế trong mô hình hai cấp, tránh khoảng trống hoặc đứt gãy trong cung ứng dịch vụ y tế, theo lời bà Hà.