Quốc hội bàn việc nâng ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh

Sáng 23/4, Quốc hội thảo luận ở hội trường về dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng (VAT), Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Cuối phiên thảo luận, Bộ trưởng Bộ Tài chính sẽ giải trình, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Đây là dự án luật mới bổ sung vào chương trình nghị sự, được Quốc hội xem xét sửa đổi nhằm hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp phát triển sản xuất kinh doanh, nhất là những hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp có quy mô nhỏ.

Các đại biểu Quốc hội tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (Ảnh: Hồng Phong).

Việc sửa luật cũng nhằm đảm bảo công bằng trong chính sách thuế thu nhập giữa hộ, cá nhân kinh doanh và doanh nghiệp quy mô nhỏ; khuyến khích hộ, cá nhân chuyển lên doanh nghiệp.

Trên cơ sở cân đối giữa tác động giảm thu ngân sách với việc tạo điều kiện để hộ kinh doanh có nguồn lực để phát triển, dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể trong luật ngưỡng doanh thu mà hộ, cá nhân kinh doanh phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, mà giao Chính phủ quy định mức này.

Chính phủ cũng đề xuất sửa đổi nội dung tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao.

Việc phân quyền cho Chính phủ nhằm tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa, trong đó có chính sách thuế.

Với nội dung về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Ủy ban Kinh tế và Tài chính khi thẩm tra dự án luật đã đề nghị Chính phủ báo cáo rõ hơn các phương án dự kiến để cung cấp căn cứ thuyết phục, đầy đủ hơn phục vụ quá trình xem xét, cho ý kiến đối với đề xuất chính sách.

Cơ quan thẩm tra cũng đề nghị Chính phủ nghiên cứu để xác định ngưỡng doanh thu chịu thuế phù hợp để hỗ trợ phát triển hộ, cá nhân kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Thảo luận dự án luật này tại tổ chiều 21/4, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng và thuế tiêu thụ đặc biệt đều là những vấn đề mới phát sinh, dù các luật liên quan chỉ được thông qua cuối năm 2025.

Ông cho biết luật hiện hành quy định ngưỡng doanh thu chịu thuế với hộ kinh doanh là 500 triệu đồng, nhưng đến nay phát sinh nhiều khó khăn do tác động của tình hình xăng dầu đã ảnh hưởng đến các đối tượng được ưu tiên là hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa.

Vì vậy, lãnh đạo Chính phủ đã chỉ đạo khẩn trương Bộ Tài chính ngay lập tức nghiên cứu phương án để báo cáo Quốc hội, đề xuất điều chỉnh chính sách thuế ngay trong kỳ họp này nếu kịp.

Thủ tướng Lê Minh Hưng phát biểu trong phiên thảo luận tổ chiều 21/4 (Ảnh: Phạm Thắng).

Thủ tướng Lê Minh Hưng nhấn mạnh quan điểm "chắc chắn phải nâng ngưỡng chịu thuế". Ông cho biết theo báo cáo của Bộ Tài chính, ngưỡng doanh thu chịu thuế đối với hộ kinh doanh dự kiến nâng lên mức 1 tỷ đồng mỗi năm - tức là dưới mức đó thì hộ kinh doanh không phải chịu thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân.

Nhưng đi kèm với giải quyết, tháo gỡ khó khăn cho hộ kinh doanh, người đứng đầu Chính phủ nhấn mạnh cũng phải tạo sự công bằng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ trong áp dụng chính sách thuế. Như vậy mới khuyến khích các hộ kinh doanh chuyển đổi lên doanh nghiệp vừa và nhỏ.

"Chính vì vậy, chúng ta cũng phải điều chỉnh ngưỡng thuế đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ", Thủ tướng thông tin.

Sau chỉ đạo của Thủ tướng, Bộ Tài chính cũng vừa tiến hành lấy ý kiến, sửa quy định về ngưỡng miễn thuế với cá nhân, hộ kinh doanh lên 1 tỷ đồng một năm - gấp đôi mức hiện hành. Như vậy nghĩa là cá nhân, hộ kinh doanh có doanh thu dưới 1 tỷ đồng sẽ không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng.

Theo chương trình nghị sự, dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt, sẽ được Quốc hội biểu quyết thông qua trong ngày làm việc cuối cùng của kỳ họp, vào sáng 24/4.