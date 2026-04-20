Sửa 4 luật thuế lớn để Chính phủ chủ động điều hành khi tình huống khẩn cấp

Sáng 20/4, Ủy ban Thường vụ Quốc hội họp cho ý kiến về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Đề xuất không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp

Với nội dung quy định về thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết dự thảo Luật sửa đổi theo hướng không quy định cụ thể ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập doanh nghiệp, mức doanh thu không chịu thuế giá trị gia tăng của hộ, cá nhân kinh doanh tại Luật và giao Chính phủ quy định mức này.

Đồng thời, dự thảo sửa đổi nội dung tại Luật Thuế Thu nhập doanh nghiệp theo hướng bổ sung mức doanh thu được miễn thuế Thu nhập doanh nghiệp và giao Chính phủ quy định mức này cũng như quy định chi tiết việc miễn thuế theo đúng thẩm quyền được giao.

Việc phân quyền cho Chính phủ, theo ông Tuấn, sẽ tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ có thể điều hành linh hoạt chính sách tài khóa.

Với nội dung quy định về thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện chạy bằng pin, theo Bộ trưởng Tài chính, dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung quy định về thuế suất thuế tiêu thụ đặc biệt với xe có gắn động cơ dưới 24 chỗ chạy bằng pin theo hướng kéo dài thời gian áp dụng chính sách hiện hành đến hết năm 2030.

Báo cáo thẩm tra dự thảo Luật, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết đa số ý kiến trong Thường trực Ủy ban nhất trí với phạm vi sửa đổi của dự án luật như đề xuất của Chính phủ.

Về sửa đổi, bổ sung khoản 1 Điều 7 Luật Thuế Thu nhập cá nhân và khoản 25 Điều 5 Luật Thuế giá trị gia tăng, đa số ý kiến trong cơ quan thẩm tra cho rằng có thể cân nhắc việc điều chỉnh ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế của hộ, cá nhân để tăng cường các giải pháp nhằm hỗ trợ hộ kinh doanh quy mô nhỏ và trung bình thấp.

Về ngưỡng doanh thu miễn, giảm thuế đối với hộ kinh doanh cùng doanh nghiệp nhỏ và vừa, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính Phan Văn Mãi cho biết cơ quan thẩm tra cơ bản thống nhất với định hướng sửa đổi, song đề nghị cần tiếp tục cân nhắc kỹ mức doanh thu cụ thể.

Trước đây ngưỡng doanh thu là 100 triệu đồng, cơ quan soạn thảo đề xuất nâng lên 300 triệu đồng, sau đó điều chỉnh lên 500 triệu đồng. Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng mức này vẫn còn thấp. Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đề xuất tới 3 tỷ đồng, còn cơ quan thẩm tra cho rằng nên nghiên cứu ở mức tối thiểu khoảng 2 tỷ đồng để bảo đảm tính nhân văn và phù hợp với thực tiễn.

Theo ông Phan Văn Mãi, hộ kinh doanh, doanh nghiệp nhỏ và vừa không chỉ đóng góp ngân sách mà còn giữ vai trò rất lớn trong tạo việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và duy trì sức sống của nền kinh tế. Vì vậy, chính sách thuế cần được thiết kế theo hướng hỗ trợ thực chất, tránh điều chỉnh nhỏ lẻ, manh mún, chưa phản ánh đầy đủ tinh thần hỗ trợ phát triển khu vực kinh tế tư nhân.

Tạo điều kiện cho Chính phủ linh hoạt trong điều hành

Làm rõ thêm các vấn đề, Bộ trưởng Tài chính Ngô Văn Tuấn cho biết việc sửa đổi lần này tập trung vào 4 luật thuế lớn, nhằm tạo cơ sở pháp lý để Chính phủ chủ động điều hành trong những tình huống khẩn cấp, nhất là trước những biến động bất thường của kinh tế thế giới, xung đột địa chính trị và tác động trực tiếp đến giá cả, nguồn cung nhiên liệu, từ đó ảnh hưởng đến ổn định kinh tế vĩ mô và đời sống người dân

“Trong bối cảnh hiện nay, nếu không có cơ chế đủ linh hoạt để điều chỉnh các ngưỡng thuế, phí thì rất khó bảo đảm mục tiêu vừa tăng trưởng hai con số, vừa giữ ổn định kinh tế vĩ mô”, ông Tuấn nhấn mạnh.

Về việc giao Chính phủ quy định một số ngưỡng cụ thể như doanh thu chịu thuế, Bộ trưởng Tài chính cho rằng đây là giải pháp cần thiết để bảo đảm tính linh hoạt trong điều hành.

Ban đầu, cơ quan soạn thảo dự kiến giữ quy định cụ thể trong luật, tuy nhiên trước diễn biến khó lường của tình hình quốc tế, đặc biệt là biến động giá năng lượng và rủi ro đứt gãy nguồn cung, việc giao Chính phủ quyết định trong từng thời điểm sẽ phù hợp hơn, giúp phản ứng chính sách nhanh và sát thực tiễn hơn.

Liên quan đến chính sách thuế tiêu thụ đặc biệt đối với xe điện, Bộ trưởng Bộ Tài chính khẳng định việc kéo dài thời gian áp dụng mức thuế ưu đãi là cần thiết để thúc đẩy chuyển đổi xanh và phát triển ngành công nghiệp sạch.

Theo đánh giá, hầu hết các quốc gia lớn đều có chính sách hỗ trợ mạnh mẽ cho xe điện, từ hỗ trợ nghiên cứu phát triển, đầu tư hạ tầng đến hỗ trợ trực tiếp cho người mua.

Kết luận phiên họp, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho biết Ủy ban Thường vụ Quốc hội nhất trí sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật Thuế giá trị gia tăng, Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và Luật Thuế tiêu thụ đặc biệt.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ thuyết minh rõ hơn và tăng tính thuyết phục đối với việc giao Chính phủ quy định các nội dung có tính biến động theo tình hình kinh tế - xã hội, như ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân, không chịu thuế giá trị gia tăng đối với hộ, cá nhân kinh doanh và mức doanh thu được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, theo Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ cần rà soát quy định về hiệu lực thi hành và thời điểm áp dụng đối với thuế thu nhập cá nhân, thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp để bảo đảm thống nhất, tránh phát sinh vướng mắc.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng đề nghị các cơ quan hoàn thiện hồ sơ dự án luật, báo cáo Quốc hội bổ sung nội dung này vào chương trình kỳ họp thứ nhất, bảo đảm dự án luật được xem xét, thông qua kịp thời, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước trong giai đoạn mới.