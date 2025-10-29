Quốc hội bàn về kinh tế xã hội, cần giải pháp về giá vàng và bất động sản

Ngày 29/10, Quốc hội dành cả ngày thảo luận trên hội trường về kinh tế - xã hội và kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế. Trước đó, nội dung này đã được các đại biểu Quốc hội thảo luận tại tổ.

Đa số đại biểu Quốc hội ghi nhận nỗ lực vượt bậc của Chính phủ nhiệm kỳ 2021-2025 trong điều hành kinh tế - xã hội, bảo đảm an sinh, quốc phòng và hội nhập quốc tế, qua đó nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Nhiều ý kiến nhận định năm 2025 dù kinh tế thế giới biến động và chịu tác động từ thiên tai, dịch bệnh, Việt Nam vẫn đạt nhiều kết quả tích cực. Trong đó, kinh tế tăng trưởng ấn tượng, lạm phát được kiểm soát tốt. Dự kiến GDP năm 2025 đạt 8%, đặc biệt năng suất lao động ước đạt 6,85%.

Các đại biểu dự kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV (Ảnh: Quang Vinh).

Tuy nhiên, nhiều lo ngại về hạn chế, tồn tại trong kinh tế cũng được các đại biểu Quốc hội chỉ ra.

Trong đó, nhiều ý kiến cho rằng nền kinh tế hiện nay vẫn đối mặt với nhiều rủi ro về tài chính, tiền tệ, bất động sản, thị trường vàng và trái phiếu doanh nghiệp.

Các đại biểu Quốc hội cảnh báo rủi ro về lãi suất, tỷ giá, giá vàng, bất động sản và chứng khoán trong điều hành tài chính, tiền tệ.

Theo đại biểu, biến động mạnh của thị trường vàng, ngoại tệ và bất động sản đã ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống người dân, đòi hỏi có chủ trương, giải pháp ứng phó phù hợp trong bối cảnh kinh tế thế giới diễn biến phức tạp.

Nhiều ý kiến nhận định thời gian qua xuất hiện những bất ổn. Từ giữa năm 2024, Chính phủ đã can thiệp thông qua Ngân hàng Nhà nước, song hiệu quả chỉ mang tính ngắn hạn.

Hiện nay, hoạt động giao dịch vàng bị hạn chế, người dân khó tiếp cận, trong khi thu nhập từ giao dịch vàng chưa chịu thuế, gây bất cập trong quản lý và đầu tư.

Đại biểu Quốc hội kiến nghị cần có biện pháp điều hành linh hoạt, bảo đảm minh bạch và ổn định thị trường.

Một số ý kiến đề nghị rà soát chính sách quản lý vàng và bất động sản nhằm tránh thất thoát, bảo vệ tài sản Nhà nước, ổn định thị trường và huy động hiệu quả nguồn lực xã hội hóa; đề nghị Ngân hàng Nhà nước và Chính phủ đánh giá lại cơ chế quản lý, đồng thời nghiên cứu chính sách huy động vàng và ngoại tệ trong dân để tăng nguồn lực cho nền kinh tế.

Với thị trường bất động sản, nhiều đại biểu Quốc hội đánh giá sự phục hồi thiếu bền vững, tiềm ẩn nhiều rủi ro, cần cơ chế mua bán đất hợp lý hơn.

Đại biểu Quốc hội phản ánh tại Hà Nội và TPHCM xuất hiện tình trạng đầu cơ lớn, trong khi nhu cầu mua để ở thực chỉ chiếm khoảng 20%, dư nợ tín dụng bất động sản tăng nhanh, giá nhà tăng gấp 2-3 lần trong 2 năm, vượt xa sức mua của người dân.

Các đại biểu cho rằng Chính phủ cần làm rõ hiện tượng đầu cơ và áp dụng các biện pháp thuế hợp lý đối với nhà thứ hai, thứ ba trở lên cũng như giao dịch ngắn hạn.

Đối với nhà ở xã hội, cơ chế cho phép chuyển nhượng sau 5 năm mà không chịu thuế, phí đã làm phát sinh kỳ vọng đầu tư, dẫn đến tình trạng tranh mua, tranh bán, số lượng đăng ký vượt xa nguồn cung. Đại biểu Quốc hội đề nghị có giải pháp tổng thể, dài hạn và căn cơ nhằm ổn định thị trường, bảo đảm đúng mục tiêu an sinh xã hội.

Về các nhiệm vụ, giải pháp, nhiều đại biểu Quốc hội ủng hộ mục tiêu tăng trưởng trên 10% sau năm 2025, song lưu ý phải cân đối giữa chính sách thu - chi, tránh tăng thu quá mức gây kiệt quệ cho doanh nghiệp, giảm thu nhập người dân.

Nhiều ý kiến đề nghị Chính phủ chủ động kiểm soát lạm phát, nhất là trong bối cảnh giá vàng, USD và hàng hóa tăng nhanh, tránh ảnh hưởng đến đời sống người dân, đặc biệt nhóm thu nhập thấp.

Đại biểu cũng đồng thời kiến nghị Chính phủ sớm triển khai chính sách đánh thuế thu nhập từ vàng và kiểm soát chặt thị trường này, do giá vàng có thời điểm biến động tới 16 triệu đồng/chỉ, gây tác động tiêu cực đến nền kinh tế.