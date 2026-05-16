Quay đầu xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, tài xế bị phạt 35 triệu đồng

Ngày 16/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với anh P.K.N. (SN 1975, ở Hà Nội) do có hành vi điều khiển ô tô quay đầu trên đường cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế N. sẽ bị phạt 35 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 23 tháng.

Tài xế N. tại cơ quan công an (ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào lúc 15h45 ngày 25/4, tài xế N. điều khiển ô tô con mang BKS 30G-442.xx di chuyển trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai. Khi xe đi tới km203 (hướng Hà Nội - Lào Cai), tài xế N. đã quay đầu xe ngay trên đường cao tốc.

Hành vi vi phạm của tài xế đã bị người dân ghi hình và gửi tới Cục CSGT.

Sau khi tiếp nhận thông tin, Đội 1 đã vào cuộc xác minh, mời tài xế vi phạm lên trụ sở để lập biên bản xử phạt.