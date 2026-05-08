Chặn ô tô khác trên cao tốc để cãi nhau, tài xế bị phạt gần 14 triệu đồng

Chiều 8/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt tài xế N.V.H. (SN 1989, quê Thái Nguyên), do có hành vi chuyển hướng không bảo đảm khoảng cách an toàn với xe phía sau; đỗ xe trên đường cao tốc không đúng nơi quy định.

Với 2 vi phạm trên, tài xế H. bị CSGT xử phạt 13,9 triệu đồng, trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Hình ảnh tài xế H. chặn đầu ô tô khác rồi tranh cãi ngay trên đường cao tốc (Ảnh: Cắt từ clip).

Theo Cục CSGT, vào ngày 5/5, anh L.T.S. (ở Hà Nội) cho anh N.V.H. (quê Thái Nguyên) mượn chiếc ô tô mang BKS 30B-146.xx.

Đến ngày 7/5, anh H. điều khiển chiếc ô tô nêu trên đi lên tỉnh Lào Cai. Khi ô tô lưu thông đến khu vực km140 tuyến cao tốc Nội Bài - Lào Cai, anh N.V.H. đã xin vượt một xe con phía trước. Tuy nhiên do đoạn đường cao tốc đang sửa chữa, tài xế xe con nêu trên đã không cho anh H. vượt lên.

"Do tâm lý nóng vội, thiếu kiềm chế nên sau khi vượt lên, anh N.V.H. đã chặn đầu chiếc xe con đi phía trước ô tô mình và xảy ra cãi vã với tài xế. Hành vi dừng đỗ, xử lý mâu thuẫn ngay trên đường cao tốc tiềm ẩn nguy cơ đặc biệt nghiêm trọng, dễ dẫn đến va chạm, tai nạn liên hoàn, đe dọa trực tiếp tính mạng của chính người trong cuộc và các phương tiện tham gia giao thông khác", vị đại diện Cục CSGT nói.

Cục CSGT khuyến cáo, các tài xế khi tham gia giao thông, đặc biệt trên đường cao tốc cần giữ bình tĩnh, tuyệt đối không vì bức xúc cá nhân mà thực hiện các hành vi nguy hiểm như chèn ép, dừng đỗ xe giữa đường hoặc xuống xe để tranh cãi.