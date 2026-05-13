Lý do khiến tài xế Mercedes chặn đầu ô tô trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai

Liên quan tới vụ Mercedes chặn đầu cả dòng xe trên cao tốc Nội Bài - Lào Cai, chiều 13/5, Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết Đội 1 Cục CSGT vừa lập biên bản xử phạt với tài xế N.X.T. (SN 1977, ở phường Bồ Đề, Hà Nội), do có hành vi dừng, đỗ xe không đúng nơi quy định trên đường cao tốc.

Với vi phạm trên, tài xế T. sẽ bị phạt 13 triệu đồng và bị trừ 6 điểm giấy phép lái xe.

Tài xế T. tại cơ quan công an (Ảnh: Công an cung cấp).

Theo Cục CSGT, vào lúc 14h ngày 12/5, tại km145 cao tốc Nội Bài - Lào Cai, hướng Lào Cai đi Hà Nội, tài xế T. điều khiển ô tô con nhãn hiệu Mercedes mang BKS 30L-913.xx có hành vi dừng, đỗ trên đường cao tốc.

Cục CSGT cho biết, qua xác minh, tài xế T. đã dừng xe khoảng 1 phút, không gây ùn tắc kéo dài, lý do tài xế T. làm vậy là vì mất bình tĩnh khi xe đi phía sau liên tục nháy đèn, xin vượt, tuy nhiên do chưa đủ điều kiện cho vượt nên tài xế T. đã dừng lại để "phân bua" với tài xế ô tô đi phía sau.

Hình ảnh ô tô Mercedes chặn đầu một chiếc xe khác trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, khiến giao thông bị ùn ứ (Ảnh: Cắt từ clip).

Cục CSGT khuyến cáo, việc dừng, đỗ ô tô sai quy định trên đường cao tốc là hành vi đặc biệt nguy hiểm, dễ dẫn đến va chạm liên hoàn, nhất là tại các tuyến đường có tốc độ lưu thông cao. Người điều khiển phương tiện khi gặp sự cố cần đưa xe vào làn dừng khẩn cấp, bật tín hiệu cảnh báo và thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn theo quy định.

Theo hình ảnh clip đăng tải trên mạng xã hội, vào thời điểm xảy ra sự việc, ô tô Mercedes mang BKS 30L-913.xx đang di chuyển trên cao tốc (tại đoạn đường cao tốc không có dải phân cách cứng) bất ngờ dừng giữa đường, chặn đầu một chiếc ô tô đầu kéo mang BKS 24H-047.xx.

Sau đó, 2 người đàn ông đi từ trên ô tô Mercedes xuống, lời qua tiếng lại với tài xế ô tô đầu kéo. Sự việc khiến hàng dài các phương tiện khác phải xếp hàng chờ phía sau, gây ra cảnh ùn ứ cục bộ.