Quảng Trị - Quảng Ngãi sắp mưa to dài ngày, đặc biệt Huế có thể trên 500mm

Chiều 16/10, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia có văn bản yêu cầu UBND các tỉnh, thành phố từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Từ nay đến trưa ngày 18/10 khu vực từ Quảng Trị đến Quảng Ngãi được dự báo có mưa vừa, mưa to phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi trên 350mm. Riêng khu vực TP Huế cục bộ có nơi trên 500mm; cảnh báo nguy cơ mưa có cường suất lớn (trên 200mm/3 giờ).

Từ trưa 18/10 đến trưa ngày 19/10, khu vực trên có mưa vừa, mưa to phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm. Đợt mưa lớn này còn có khả năng kéo dài.

Mưa lũ gây ngập lụt, chia cắt đường giao thông tại Huế hồi tháng 6 (Ảnh: Vi Thảo).

“Mưa lớn có khả năng gây ra tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp, khu đô thị, công nghiệp; lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc”, văn bản nêu rõ.

Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia đề nghị các tỉnh theo dõi chặt chẽ bản tin dự báo, cảnh báo về mưa lớn, nguy cơ lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất để thông tin kịp thời, đầy đủ cho các cấp chính quyền và người dân.

Các địa phương triển khai lực lượng xung kích kiểm tra, rà soát các khu dân cư ven sông, suối, khu vực thấp trũng, có nguy cơ xảy ra ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất. Tổ chức lực lượng canh gác, kiểm soát, hỗ trợ, hướng dẫn bảo đảm giao thông an toàn cho người và phương tiện, nhất là tại các ngầm, tràn, khu vực ngập sâu, nước chảy xiết…

Tại các khu vực nguy cơ ngập sâu, sạt lở, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia yêu cầu phải bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông thông suốt khi xảy ra mưa lớn.

Các công trình đã bị sự cố, hồ chứa nhỏ đã đầy nước cần được đặc biệt chú ý; bố trí lực lượng thường trực để vận hành điều tiết các hồ chứa và sẵn sàng xử lý các tình huống có thể xảy ra.

Địa phương chuẩn bị lực lượng, phương tiện, trang thiết bị, nhu yếu phẩm để sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống, đặc biệt đối với các khu vực có nguy cơ bị chia cắt.

Một người dân TP Nha Trang (Khánh Hòa) mắc kẹt giữa con đường ngập sâu sáng 16/10 (Ảnh: Trung Thi).

Từ đầu năm đến nay Việt Nam xảy ra 20 loại hình thiên tai trên các vùng miền. Thiên tai diễn ra dồn dập, khốc liệt, trên phạm vi rộng, mang nhiều yếu tố bất thường, vượt mức lịch sử, trong đó các cơn bão (số 5, 9, 10, 11) di chuyển rất nhanh, cường độ rất mạnh, trái quy luật.

Tính đến ngày 15/10, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết thiên tai đã làm 241 người chết, mất tích, 389 người bị thương; tổng thiệt hại về tài sản ước tính trên 53.800 tỷ đồng.