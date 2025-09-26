Ông Vũ Đại Thắng tái đắc cử Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh

Đại hội Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh lần thứ XVI bầu Ban Chấp hành gồm 55 người. Tại hội nghị lần thứ nhất, Ban Chấp hành đã bầu Ban Thường vụ gồm 15 người, Bí thư, các Phó Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy và đoàn đại biểu dự Đại hội XIV của Đảng.

Quang cảnh đại hội (Ảnh: QMG).

Bà Trịnh Thị Minh Thanh, Chủ tịch HĐND tỉnh; ông Bùi Văn Khắng, Chủ tịch UBND tỉnh và ông Vũ Quyết Tiến được tín nhiệm bầu giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy khóa XVI, đều với số phiếu tuyệt đối.

Ban Chấp hành cũng bầu 11 người vào Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, trong đó ông Nguyễn Văn Hồi giữ chức Chủ nhiệm.

Phát biểu sau khi được tín nhiệm, Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng bày tỏ cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương; trân trọng ghi nhận những đóng góp của các thế hệ lãnh đạo tỉnh và sự đồng lòng của cán bộ, đảng viên, nhân dân Quảng Ninh trong việc tạo dựng truyền thống “Kỷ luật và Đồng tâm”.

Ông cho rằng Quảng Ninh phải tiếp tục khẳng định vai trò là cực tăng trưởng toàn diện phía Bắc, góp phần cùng cả nước hiện thực hóa khát vọng phát triển hùng cường, phồn vinh, hạnh phúc.

Trong nhiệm kỳ mới, tỉnh tập trung ba khâu đột phá: phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao; hoàn thiện hạ tầng kinh tế - xã hội hiện đại, liên kết vùng; thúc đẩy khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số.

Ông Vũ Đại Thắng phát biểu tại Đại hội (Ảnh: QMG).

Quảng Ninh định hướng phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế số, du lịch biển, kinh tế biển, chuyển đổi xanh; xây dựng đặc khu Vân Đồn trở thành thế hệ mới và Khu kinh tế cửa khẩu Móng Cái thông minh, hiện đại. Tỉnh cũng chú trọng phát triển văn hóa giàu bản sắc, gắn với công nghiệp văn hóa, kinh tế di sản, kinh tế đêm và kinh tế đô thị.

Bí thư Tỉnh ủy Vũ Đại Thắng khẳng định sẽ cùng tập thể lãnh đạo, cán bộ, đảng viên và nhân dân đưa Nghị quyết Đại hội XVI vào cuộc sống, tạo kết quả rõ rệt cho sự phát triển của tỉnh, luôn đặt lợi ích của nhân dân và địa phương lên trên hết.