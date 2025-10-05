Quảng Ninh, Hải Phòng gấp rút ứng phó bão Matmo

Chiều 5/10, ông Trần Văn Quân, Phó Chủ tịch UBND TP Hải Phòng, chủ trì hội nghị khẩn về phòng chống bão. Đài Khí tượng thủy văn Hải Phòng dự báo bão gây gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 7, mưa 70-150mm. Thành phố đã thông báo cho hơn 1.600 phương tiện với gần 4.500 lao động cùng 271 lồng bè nuôi trồng thủy sản vào nơi trú ẩn.

Tại đặc khu Cát Hải, chính quyền kích hoạt tổ công tác trực 24/24, kiểm soát tàu thuyền và khách du lịch, lên phương án di dời dân vùng xung yếu. Bộ đội biên phòng kiên quyết không để người ở lại trên tàu, lồng bè khi bão đổ bộ.

Máy xúc đưa phương tiện thủy lên bờ tại Đặc khu Bạch Long Vĩ (Ảnh: Đ.X.).

Đặc khu Bạch Long Vĩ ghi nhận 124 tàu hoạt động, trong đó 50 tàu đã cẩu lên đảo, 28 tàu neo trong âu cảng. Lực lượng chức năng tiếp tục kêu gọi các phương tiện ngoài khơi trở về. Địa phương chuẩn bị sẵn phương án cứu hộ, cứu nạn khi cần.

Tối 5/10, lãnh đạo Đặc khu Bạch Long Vĩ thông tin, thời tiết tại đảo nhiều mây, không có mưa, gió cấp 4-5.

Tại phường Đồ Sơn, chính quyền huy động lực lượng dọn rác, bèo trôi dạt tại bãi biển 295 để đảm bảo an toàn khi sóng lớn, gió mạnh.

Ở Quảng Ninh, nhiều địa phương cũng khẩn trương ứng phó. Tại Đặc khu Cô Tô, lực lượng biên phòng giúp dân chằng chống nhà cửa, di dời lồng bè, đưa hơn 540 phương tiện vào neo đậu an toàn. Tại đây 52 căn nhà nguy cơ mất an toàn đã được gia cố, khách du lịch trên đảo được thông tin và sẵn sàng sơ tán.

Đồn Biên phòng Cô Tô đã tổ chức bắn pháo hiệu báo bão cho tàu thuyền trên biển (Ảnh: Báo QĐND).

Xã Cái Chiên đã di chuyển 51 tàu và 34 nhà bè về nơi tránh trú, huy động gần 150 người cùng phương tiện ứng trực. Phường Liên Hòa chủ động tiêu thoát nước, kiểm soát tuyến đê Hà Nam, chuẩn bị sẵn cơ sở có thể tiếp nhận 15.000 dân sơ tán.

Tại xã Hoành Mô, chính quyền lập danh sách hộ dân ở khu vực sạt lở, ngập úng để di dời khi cần, đồng thời bố trí đội xung kích và phương tiện y tế, sẵn sàng cứu hộ cứu nạn.

Chiều cùng ngày, Thượng tướng Nguyễn Văn Nghĩa, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, kiểm tra công tác phòng chống bão tại Quảng Ninh. Tỉnh đã yêu cầu gần 4.200 tàu thuyền vào bờ, huy động hơn 4.000 cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện đặc chủng ứng trực.

Từ 8h ngày 5/10, Quảng Ninh tạm dừng cấp phép cho phương tiện thủy ra khơi, dừng hoạt động tham quan, lưu trú trên biển cho đến khi có bản tin cuối cùng về bão.