Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà: "Không có cơn bão nào là nhẹ"

Chiều 23/9, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà chủ trì cuộc họp trực tiếp, kết hợp trực tuyến với các thành viên Ban Chỉ huy phòng thủ dân sự quốc gia, lãnh đạo UBND các tỉnh từ Quảng Ninh đến Hà Tĩnh về phương án triển khai ứng phó với siêu bão Ragasa (bão số 9).

Tại cuộc họp Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Môi trường Nguyễn Hoàng Hiệp, cho biết hiện các bộ, ngành, địa phương khẩn trương thực hiện Công điện số 170 ngày 22/9 của Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương chủ động ứng phó với siêu bão Ragasa.

Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp nhấn mạnh, mặc dù khi vào đất liền bão số 9 đã giảm cấp nhưng diễn biến trên biển vẫn rất mạnh.

Do đó các địa phương phải đặt mức cảnh báo cao nhất, hạn chế tàu thuyền ra khơi, đặc biệt là tàu cá dài ngày. Trên đất liền bão số 9 vẫn có thể gây tốc mái, đổ cây tiềm ẩn nhiều nguy hiểm.

Các địa phương nhất là Quảng Ninh, Hải Phòng cần tiếp tục gia cố nhà cửa, cắt tỉa cây xanh, chằng chống công trình.

Đặc biệt khi bão đổ bộ đất liền kết hợp không khí lạnh sẽ gây nhiều dông lốc nguy hiểm trong các ngày 25-26/9.

Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp (Ảnh: An Đăng/TTXVN).

Do không thể dự báo chính xác được dông lốc nên Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp đề nghị các địa phương như: Hải Phòng, Quảng Ninh,... phải tuyệt đối đảm bảo an toàn cho khách du lịch, không để khách ở lại trên tàu, thuyền khi thời tiết xấu.

Ông đánh giá mặc dù bão số 9 gây mưa không quá lớn nhưng nguy hiểm vì nhiều hồ chứa ở miền Bắc đang đầy nước do tích lũy cuối vụ. Chính vì vậy các địa phương phải trực chiến, theo dõi và vận hành hồ an toàn.

Đối với hệ thống đê điều đã được đầu tư các địa phương vẫn cần chú ý đặc biệt ở vùng cửa sông, vùng triều cường.

Theo Thứ trưởng Nguyễn Hoàng Hiệp, miền Bắc còn khoảng 850.000ha lúa, trong đó 200.000ha có thể thu hoạch ngay.

Vì vậy các địa phương phải khẩn trương gặt sớm diện tích lúa có thể thu hoạch ngay với phương châm “xanh nhà hơn già đồng” để giảm thiệt hại.

Phát biểu kết luận cuộc họp Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà lưu ý chỉ còn hơn một ngày trước khi bão số 9 ảnh hưởng trực tiếp đến nước ta, các địa phương cần khẩn trương rà soát, thu hoạch, tận dụng sản phẩm thủy sản đã đến kỳ khai thác để giảm thiệt hại, đồng thời bảo đảm an toàn tuyệt đối cho ngư dân.

Các cơ quan dự báo cần đưa ra cảnh báo sớm về nguy cơ dông lốc, ngay cả khi chưa có dấu hiệu rõ ràng, để người dân chủ động phòng tránh.

Phó Thủ tướng yêu cầu Bộ Nông nghiệp và Môi trường phối hợp chặt chẽ với Bộ Công Thương - cơ quan quản lý phần lớn các hồ thủy điện, cùng các đơn vị dự báo khí tượng để vận hành, kiểm soát mực nước, dự báo chính xác và có giải pháp kịp thời để bảo đảm an toàn cho hồ chứa, đặc biệt là các hồ thủy điện.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh nguyên tắc ứng phó với bão là: "Không có cơn bão nào là nhẹ", bởi mỗi cơn bão đều kèm theo nhiều yếu tố dị thường, tác động trước, trong và sau khi đổ bộ nên việc phát bản tin cảnh báo, ban hành công điện kịp thời của các cơ quan chức năng về bão số 9 là cần thiết.

Các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quán triệt phương châm “lấy phòng là chính, kỷ luật và kỷ cương là hàng đầu," phải giữ thông tin thông suốt, cập nhật tình hình liên tục, có phương án xử lý các tình huống kịp thời, yêu cầu của Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà.

Lưu ý sau bão số 9 có khả năng xuất hiện áp thấp nhiệt đới hoặc bão mới, Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương cần chuẩn bị ngay các phương án ứng phó tiếp theo.