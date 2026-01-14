Quảng Ninh định hướng chuyển đổi công năng hàng loạt cảng biển

Ngày 13/1, UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết địa phương đang định hướng chuyển đổi công năng cảng Cái Lân từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch. Cùng với đó, cảng Con Ong và Hòn Nét được định hướng phát triển thành cảng tổng hợp.

Song song với việc chuyển đổi công năng cảng biển, Quảng Ninh đang triển khai nghiên cứu quy hoạch, định hướng phát triển một số dự án hạ tầng trọng điểm. Các dự án này được xác định có ý nghĩa quan trọng đối với phát triển kinh tế, đô thị và không gian ven biển của tỉnh trong thời gian tới.

Quảng Ninh đang nghiên cứu chuyển đổi công năng cảng Cái Lân từ cảng hàng hóa sang cảng du lịch (Ảnh: Nguyễn Dương).

Cụ thể, tỉnh nghiên cứu quy hoạch Khu trung tâm hành chính mới tại xã Thống Nhất. Quảng Ninh cũng định hướng phát triển hệ thống hạ tầng kết nối tuyến đường sắt Hà Nội - Hạ Long - Móng Cái với đặc khu Vân Đồn, cụm cảng Con Ong - Hòn Nét, khu vực Yên Tử và Tuần Châu.

Ở lĩnh vực đường bộ và kết cấu hạ tầng đô thị, Quảng Ninh tiếp tục nghiên cứu đầu tư mở rộng quốc lộ 279 đoạn tuyến ven vịnh Cửa Lục từ nguồn vốn đầu tư công. Tỉnh đồng thời triển khai xây dựng cầu Cửa Lục 2 và nghiên cứu quy hoạch đường sắt đô thị, tuyến tàu điện ngầm với tầm nhìn 50 năm.

Cảng Cái Lân là cảng nước sâu thuộc vịnh Cửa Lục, nằm trên địa bàn phường Bãi Cháy. Cảng có độ sâu luồng khoảng âm 10 m, hạ tầng đồng bộ, khả năng tiếp nhận tàu từ 1 đến 5 vạn tấn, công suất xếp dỡ ước đạt 5-8 triệu tấn mỗi năm.

Hiện cảng Cái Lân có 7 bến, trong đó gồm các bến của Công ty CP Cảng Quảng Ninh và Cảng container quốc tế Cái Lân thuộc một liên doanh quốc tế. Hai đơn vị đã đầu tư lớn vào hệ thống cầu cảng, kho bãi, thiết bị cẩu và hạ tầng phục vụ bốc dỡ hàng hóa.

Cảng Cái Lân nằm không xa cảng tàu khách quốc tế Hạ Long và khu bến tàu du lịch tư nhân quy mô lớn đang khai thác tại khu vực vịnh Hạ Long. Vị trí này được đánh giá thuận lợi cho định hướng chuyển đổi sang chức năng phục vụ du lịch.

Theo các quy hoạch đã được công bố, vịnh Cửa Lục được xác định là trung tâm kết nối theo hướng đa cực. Khu vực này được định hướng phát triển hài hòa với di sản thiên nhiên thế giới vịnh Hạ Long và vùng núi phía Bắc của khu vực Hạ Long.

Không gian ven vịnh Cửa Lục được định hướng mở rộng đô thị về phía Bắc, đồng thời kiểm soát phát triển nhằm tạo cảnh quan chung quanh vịnh. Quy hoạch cũng yêu cầu quản lý chặt chẽ không gian mặt nước để bố trí luồng đường thủy và khu neo đậu tàu thuyền.

Xung quanh vịnh Cửa Lục hiện có nhiều cơ sở công nghiệp nằm trong diện di dời. Trong đó, các nhà máy xi măng Hạ Long và Thăng Long với hệ thống băng tải dài hàng km vươn ra giữa vịnh được Quảng Ninh chủ trương di dời trước năm 2030.

Quy hoạch nhấn mạnh mục tiêu bảo đảm hệ sinh thái dưới nước phát triển, đồng thời bảo vệ và mở rộng rừng ngập mặn. Tỉnh định hướng hình thành các công viên sinh thái ngập nước gắn với không gian ven vịnh.

Theo chủ trương mới, Quảng Ninh cũng định hướng chuyển Trung tâm hành chính tỉnh về khu vực ven vịnh Cửa Lục, thuộc xã Thống Nhất. Định hướng này nhằm tạo thêm một cực phát triển mới gắn với trục hạ tầng đang được nghiên cứu đầu tư đồng bộ.