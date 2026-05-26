Đưa mối quan hệ Việt Nam - Thái Lan phát triển thực chất, bền vững hơn

Nhận lời mời của Thủ tướng Thái Lan Anutin Charnvirakul và Phu nhân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ thăm chính thức Thái Lan từ ngày 27 đến ngày 29/5.

Nhìn lại chặng đường 50 năm qua, quan hệ Việt Nam - Thái Lan đã có những bước chuyển biến sâu sắc. Từ những rào cản trong thời kỳ Chiến tranh Lạnh, hai nước đã từng bước "gác lại quá khứ", cùng nhau xây dựng lòng tin chính trị trên cơ sở thấu hiểu và tôn trọng lợi ích của nhau.

Việc thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Thái Lan ngày 6/8/1976 không chỉ là một dấu mốc pháp lý quan trọng mà còn thể hiện mạnh mẽ ý chí hòa bình và hợp tác của hai quốc gia láng giềng. Đặc biệt, sự gắn kết này càng được củng cố bởi di sản nhân văn của Chủ tịch Hồ Chí Minh - người từng có thời gian hoạt động tại Thái Lan - qua đó tạo nên sợi dây gắn kết đặc biệt giữa nhân dân hai nước.

Đến nay, với việc nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, Việt Nam và Thái Lan đã chính thức xác lập vị thế là những đối tác tin cậy hàng đầu của nhau trong khu vực. Thái Lan cũng là quốc gia duy nhất đến nay thiết lập và duy trì cơ chế họp nội các chung với Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm (Ảnh: Tiến Tuấn).

Về kinh tế, Thái Lan hiện là đối tác thương mại lớn nhất của Việt Nam trong khối ASEAN. Năm 2025, tổng kim ngạch thương mại hai chiều đạt 22,1 tỷ USD, tăng 9% so với năm 2024. Thái Lan hiện có 797 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký 15,4 tỷ USD, đứng thứ 8 trong số các quốc gia có đầu tư tại Việt Nam.

Dòng vốn FDI từ các tập đoàn Thái Lan không chỉ đóng góp vào tăng trưởng mà còn thúc đẩy quá trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế xanh và bền vững tại Việt Nam.

Sự phối hợp trong khuôn khổ "Chiến lược Ba kết nối" (kết nối chuỗi cung ứng, kết nối doanh nghiệp và các địa phương hai nước, kết nối các chiến lược tăng trưởng bền vững) đã tạo nên một trục hợp tác kinh tế ổn định, giúp hai nước cùng nhau ứng phó với các biến động phức tạp của kinh tế toàn cầu.

Chuyến thăm chính thức Thái Lan của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng đưa mối quan hệ Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa hai quốc gia bước vào giai đoạn phát triển mới, trong đó sự tin cậy chính trị và gắn kết kinh tế đóng vai trò thúc đẩy sự ổn định và phát triển của khu vực Đông Nam Á.

Về kinh tế, kỳ vọng từ chuyến thăm lần này là sự hiện thực hóa mạnh mẽ "Chiến lược Ba kết nối". Việt Nam và Thái Lan đang hướng tới mục tiêu xây dựng một không gian kinh tế bền vững, nơi công nghệ sản xuất hiện đại của Thái Lan kết hợp với tiềm năng thị trường và nguồn nhân lực trẻ của Việt Nam để tạo ra những sản phẩm có giá trị gia tăng cao, hướng tới mục tiêu Net Zero vào năm 2050, đồng thời mở ra các cơ hội hợp tác mới trong lĩnh vực công nghệ cao, chuyển đổi số và phát triển kinh tế bền vững, tương xứng với tiềm năng của hai nền kinh tế lớn ở Đông Nam Á.

Sự gắn kết văn hóa - xã hội đã trở thành trụ cột mềm của hợp tác Việt Nam - Thái Lan. Việc thành lập Vietnam Town đầu tiên trên thế giới tại Udon Thani (2023) và việc bảo tồn các khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Thái Lan là những minh chứng rõ nét cho tình hữu nghị sâu sắc giữa hai nước.

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng được kỳ vọng sẽ mở ra các sáng kiến mới trong giao lưu nhân dân, khuyến khích thế hệ trẻ hai nước tăng cường kết nối, biến những giá trị văn hóa tương đồng thành động lực cho sự hợp tác bền vững trong tương lai.

Bên cạnh đó, việc củng cố vai trò của cộng đồng hơn 100.000 kiều bào Việt Nam tại Thái Lan sẽ là cầu nối văn hóa - kinh tế quan trọng, góp phần thúc đẩy hợp tác địa phương giữa 20 tỉnh, thành của Việt Nam và các địa phương của Thái Lan.

Không chỉ dừng lại ở quan hệ song phương, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm được kỳ vọng góp phần định hình vai trò của hai nước trong cộng đồng ASEAN. Sự đồng thuận chiến lược giữa Việt Nam và Thái Lan không chỉ mang lại lợi ích cho mỗi bên mà còn tạo ra một không gian ổn định quan trọng cho khu vực.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân (Ảnh: TTXVN).

Trong bối cảnh thế giới đầy biến động, sự phối hợp nhịp nhàng giữa hai nền kinh tế lớn của Đông Nam Á sẽ góp phần củng cố vai trò trung tâm của ASEAN, giúp khối giữ vững vị thế tự chủ và tiếng nói trong các cơ chế đa phương.

Với nền tảng tin cậy chính trị cao, chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là sự khẳng định mạnh mẽ về một tương lai chung Việt Nam - Thái Lan sát cánh vì một Đông Nam Á hòa bình, ổn định và hưng thịnh. Đồng thời, chuyến thăm cũng khẳng định cam kết của lãnh đạo cấp cao Việt Nam và Thái Lan trong việc duy trì ổn định, hòa bình và cùng phát triển trong ASEAN.

Sự kiện lần này đánh dấu một bước phát triển mới trong quan hệ Việt Nam - Thái Lan, mở ra một tương lai hợp tác bền vững trong thập kỷ tới. Với nền tảng tin cậy chính trị vững chắc và lợi ích kinh tế đan xen, quan hệ Việt Nam - Thái Lan sẽ tiếp tục là nhân tố ổn định, góp phần mang lại sự thịnh vượng chung cho hai quốc gia, đồng thời củng cố vai trò trung tâm của ASEAN trên trường quốc tế.

TS Lê Phương Hòa, Phó viện trưởng Viện Nghiên cứu Châu Á - Thái Bình Dương, Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam