Chuyển hồ sơ, tài liệu dự án trụ sở Bộ Ngoại giao tới Bộ Công an

Chiều 30/10, tại trụ sở Thanh tra Chính phủ, ông Trần Kim Hậu, Phó Cục trưởng Cục Thanh tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo lĩnh vực văn hóa, thể thao và du lịch, ngoại giao (Cục XI) đã công bố Kết luận thanh tra số 395/2025 về dự án xây dựng trụ sở làm việc Bộ Ngoại giao.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao được khởi công xây dựng từ tháng 8/2009 với tổng mức đầu tư được phê duyệt ban đầu gần 3.500 tỷ đồng, sau đó điều chỉnh lên hơn 4.000 tỷ đồng. Kết luận thanh tra đã chỉ ra hàng loạt vi phạm, sai phạm tại dự án này.

Trưởng đoàn thanh tra Trần Kim Hậu cho biết Thanh tra Chính phủ đã chuyển thông tin, hồ sơ, tài liệu vụ việc có dấu hiệu vi phạm các quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định tại Điều 222, vi phạm quy định về đầu tư xây dựng công trình gây hậu quả nghiêm trọng theo Điều 224, vi phạm về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí theo Điều 219 của Bộ luật Hình sự năm 2015 đến Bộ Công an để xem xét, xử lý theo thẩm quyền.

Kết luận thanh tra cũng được Thanh tra Chính phủ chuyển đến Ủy ban Kiểm tra Trung ương để xem xét, xử lý cán bộ liên quan theo đúng thẩm quyền.

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao (Ảnh: Hữu Thắng).

Dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao nằm trên đường Lê Quang Đạo, cách sân vận động Mỹ Đình (Hà Nội) khoảng 2km.

Dự án có tổng diện tích 8ha, gồm 3 khối nhà, ban đầu dự kiến thi công trong 4 năm và kỳ vọng trở thành khu tổ chức các nghi lễ chính thức, hội nghị quốc tế lớn, họp báo quốc tế, tiếp khách, chiêu đãi; khu làm việc của lãnh đạo Bộ Ngoại giao, văn phòng và các Cục, Vụ, Viện chức năng của bộ này. Tuy nhiên, dự án xây xong nhiều năm mà chỉ sử dụng một phần nhỏ, còn lại để không.

Năm 2017, Kiểm toán Nhà nước công bố báo cáo kiểm toán hoạt động xây dựng và việc quản lý, sử dụng vốn đầu tư Dự án xây dựng trụ sở mới Bộ Ngoại giao (đợt 6).

Kết quả kiểm toán cho thấy việc xác định quy mô dự án và khả năng đáp ứng nguồn vốn đầu tư theo tiến độ thực hiện dự án chưa hợp lý đã dẫn đến khi thực hiện, dự án xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao đã phải cắt giảm quy mô, kéo dài tiến độ, điều chỉnh tổng mức đầu tư và phân kỳ đầu tư.

Tổng thể các gói thầu được kiểm toán đều bị chậm tiến độ. Trong đó, gói thầu TB-10 chậm 8 tháng, gói thầu TB-13 chậm 13 tháng; gói XL-07 chậm 60 tháng, gói TB06 chậm 5 tháng, gói TB12 chậm 7 tháng, gói XL-10 chậm 24 tháng, gói thầu TB09 chậm 22 tháng; XL-09 chậm 24 tháng; gói thầu XL-05 chậm 53 tháng; gói thầu XL14 chậm 55 tháng; gói thầu TB04 chậm 18 tháng.

Tại cuộc họp Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực ngày 25/3, dự án này đã được đưa vào diện theo dõi.