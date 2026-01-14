Phương tiện “bò" qua đường xuống cấp ở nút giao cao tốc

Trong khi chờ đợi hoàn thiện nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, tình trạng xuống cấp nghiêm trọng của mặt đường tại khu vực xã Bà Nà (Đà Nẵng) đang gây nhiều khó khăn, tiềm ẩn nguy hiểm cho người, phương tiện tham gia giao thông.

Theo ghi nhận của phóng viên, hàng ngày, các phương tiện buộc phải di chuyển chậm, thậm chí "bò" để né tránh vô số "ổ gà" trên mặt đường tại khu vực nêu trên. Đặc biệt, sau những trận mưa, các hố sâu biến thành vũng nước lớn, che khuất tầm nhìn, khiến việc lưu thông càng trở nên nguy hiểm hơn.

Phương tiện khi qua khu vực nút giao phải di chuyển chậm để tránh “ổ gà” (Ảnh: Hoài Sơn).

Anh Nguyễn Văn Giáp, một tài xế thường xuyên qua lại khu vực này, bày tỏ sự lo lắng: "Mặt đường hư hỏng kéo dài khiến chúng tôi rất bất an. Mong cơ quan chức năng sớm có giải pháp khắc phục tạm thời để đảm bảo an toàn trong thời gian chờ dự án hoàn thành".

Trong khi đó, tại công trường thi công dự án, nhà thầu đã triển khai máy móc và nhân lực để san ủi, chuẩn bị mặt bằng ban đầu cho các hạng mục.

Tương tự, tại lối vào cao tốc Hòa Liên - Túy Loan (đoạn giao đường Hoàng Văn Thái), tình trạng chưa được thảm nhựa khiến bụi bay mù mịt mỗi khi xe cộ di chuyển, ảnh hưởng đến tầm nhìn và môi trường xung quanh.

Giờ cao điểm nhiều xe máy phải cắt ngang dòng xe tải để qua đường (Ảnh: Hoài Sơn).

Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi là một dự án trọng điểm của thành phố Đà Nẵng, đã được khởi công vào ngày 19/12/2025.

Phát biểu tại lễ khởi công, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng, nhấn mạnh tầm quan trọng của dự án trong việc giảm áp lực giao thông khu vực phía Tây thành phố, mở ra không gian phát triển kinh tế - xã hội cho toàn vùng.

Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng đã yêu cầu Ban quản lý dự án và các nhà thầu tập trung nhân lực, máy móc, đảm bảo chất lượng, kỹ thuật và an toàn lao động để dự án hoàn thành đúng tiến độ. Đồng thời, kêu gọi chính quyền địa phương và người dân tạo điều kiện thuận lợi cho công tác thi công.

Theo thiết kế, nút giao sẽ được đầu tư theo hình thức khác mức liên thông, tận dụng tối đa tuyến cao tốc hiện hữu và bổ sung các hạng mục mới. Trên quốc lộ 14B sẽ được xây dựng cầu vượt cao tốc với mặt cắt ngang từ 23,1m đến 34m, đáp ứng 4-6 làn xe.

Nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi sẽ được hoàn thiện vào năm 2027 (Ảnh: Hoài Sơn).

Trên tuyến cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, dự án sẽ mở rộng cầu hiện trạng tại km78+144,31 và các đoạn chui dưới cầu để kết nối đồng bộ với cao tốc Hòa Liên - Túy Loan. Tổng mức đầu tư của dự án đạt hơn 537,6 tỷ đồng.

Hệ thống giao thông tại nút giao sẽ bao gồm 4 nhánh rẽ phải trực tiếp và 4 nhánh rẽ trái gián tiếp, cùng với hệ thống chiếu sáng LED công suất cao, điều khiển thông minh và hệ thống thoát nước đồng bộ.

Dự kiến, công trình sẽ hoàn thành và đưa vào sử dụng vào tháng 6/2027.