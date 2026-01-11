Đà Nẵng ra “tối hậu thư” xử lý tái lấn chiếm tại nút giao cao tốc

Ngày 10/1, ông Hồ Kỳ Minh, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Đà Nẵng, ký công văn giao nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, địa phương liên quan nhằm đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng dự án nút giao quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (nút giao Túy Loan, thuộc xã Hòa Vang và Bà Nà).

UBND xã Bà Nà được giao chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với ban quản lý dự án vận động các hộ dân đang tái lấn chiếm tại khu vực thi công đảo tam giác và các nhánh B1, C2, D2 khẩn trương tháo dỡ, bàn giao mặt bằng trong tháng 1.

Nút giao quốc lộ 14B và cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi (Ảnh: Bình An).

Sau thời hạn này, nếu các hộ dân không chấp hành, cơ quan chức năng sẽ thực hiện các biện pháp kiểm tra, xử lý và thu hồi mặt bằng theo quy định pháp luật.

UBND xã Bà Nà và chủ đầu tư cũng được yêu cầu chủ trì, phối hợp với Trung tâm Phát triển quỹ đất đề xuất vị trí đất cụ thể để di dời Miếu xóm trong tháng 1; rà soát, hoàn thiện thủ tục pháp lý đối với 47 hồ sơ còn vướng mắc, bảo đảm cơ sở triển khai các bước tiếp theo.

Đối với các hạng mục khác, Sở Xây dựng được giao làm việc với Công ty TNHH MTV Petrolimex Đà Nẵng, khẩn trương hoàn thiện phương án di dời cửa hàng xăng dầu Petrolimex số 21.

Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông và nông nghiệp Đà Nẵng (chủ đầu tư) được giao tiếp tục đôn đốc nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay tại các khu vực đã có mặt bằng sạch.

Dự án hoàn thiện nút giao nối quốc lộ 14B với cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi được khởi công ngày 19/12/2025, với tổng mức đầu tư hơn 537 tỷ đồng và dự kiến hoàn thành vào tháng 6/2027.

Dự án xây dựng nút giao khác mức liên thông hoàn chỉnh, nhằm giải quyết tình trạng mất an toàn, giảm tải và nâng cao khả năng kết nối giao thông ở cửa ngõ phía Tây Nam thành phố Đà Nẵng.