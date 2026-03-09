Phú Thọ tiêu hủy quả bom phát hiện ven sông Đà

Thông tin với phóng viên Dân trí, lãnh đạo UBND xã Thanh Thủy (Phú Thọ) cho biết, Ban Chỉ huy quân sự xã Thanh Thủy phối hợp với lực lượng công binh, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Phú Thọ đã đưa quả bom tới thao trường Yên Mông thuộc địa phận Hoà Bình (cũ) để kích nổ.

Quá trình tổ chức tiêu hủy bom được lực lượng chức năng thực hiện kỹ lưỡng, đảm bảo an toàn tuyệt đối.

Lực lượng chức năng di chuyển quả bom tới thao trường Yên Mông tiêu hủy (Ảnh: Thanh Thủy).

Trước đó, người dân đánh bắt cá phát hiện một quả bom có đường kính khoảng 0,15m, dài 0,8m nằm ven bờ sông Đà, thuộc khu 3 (xã Bảo Yên cũ), nay thuộc xã Thanh Thủy. Quả bom lộ thiên sau quá trình bồi đắp ven sông.

Sau khi địa phương báo cáo, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ đã giao Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh chủ trì, phối hợp Công an tỉnh, UBND xã Thanh Thủy kiểm tra thực địa, xác định chủng loại, mức độ nguy hiểm và tổ chức tiêu hủy theo đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm tuyệt đối an toàn về người, phương tiện và tài sản.