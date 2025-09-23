Xây dựng Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ

Ngày 23/9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Phùng Thị Kim Nga chủ trì hội nghị nghe Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo tình hình triển khai thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và đề cương Nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ, giai đoạn 2025-2035, tầm nhìn đến năm 2045.

Bà Phùng Thị Kim Nga, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ (Ảnh: Thanh Hòa).

Theo báo cáo, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ đã tích cực tham mưu xây dựng dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ.

Dự thảo đề án xác định rõ quan điểm, mục tiêu của tỉnh là xây dựng, phát triển văn hóa tỉnh Phú Thọ xứng tầm là trung tâm văn hóa về cội nguồn của cả nước theo hướng đồng bộ, bền vững cả về cơ sở hạ tầng kinh tế, xã hội, hội tụ các điều kiện tốt nhất thực hành di sản “Tín ngưỡng thờ cúng Hùng Vương” và các di sản văn hóa đã được UNESCO ghi danh.

Đồng thời, đề án đáp ứng nguyện vọng và nhu cầu văn hóa tín ngưỡng chính đáng của nhân dân, củng cố tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết của toàn dân tộc Việt Nam.

Đề án cũng hướng tới mục tiêu xây dựng và phát triển kinh tế - xã hội hài hòa, coi văn hóa vừa là nền tảng, động lực, vừa là mục tiêu của phát triển, không đánh đổi tăng trưởng kinh tế với môi trường văn hóa, xã hội, đảm bảo sự phát triển bền vững.

Phát triển văn hóa gắn liền với xây dựng tư tưởng, đạo đức, lối sống của con người Phú Thọ giàu lòng nhân ái, đoàn kết, trách nhiệm, cần cù sáng tạo, ý chí kiên cường, giàu lòng yêu nước, yêu quê hương, phù hợp với xu thế thời đại, đáp ứng yêu cầu của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư...

Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ Dương Hoàng Hương phát biểu tại hội nghị (Ảnh: Thanh Hòa).

Dự thảo đề án đề ra 9 nhóm nhiệm vụ trọng tâm và 6 nhóm giải pháp thực hiện giai đoạn 2025-2035. Kinh phí thực hiện từ nguồn vốn ngân sách Trung ương từ các chương trình mục tiêu Quốc gia để xây dựng hệ thống thiết chế và cơ sở vật chất, trang thiết bị văn hóa; nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh, cấp xã tập trung cho các hoạt động sự nghiệp, các dự án đầu tư xây dựng về văn hóa; nguồn vốn xã hội hóa và các nguồn vốn huy động hợp pháp khác.

Bà Phùng Thị Kim Nga nhấn mạnh, tỉnh Phú Thọ xác định phát triển văn hóa là mục tiêu, động lực và sức mạnh nội sinh thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nên phải được đặt ngang hàng với kinh tế, chính trị, xã hội và được xác định là khâu đột phá của tỉnh trong giai đoạn 2025-2030. Phát triển du lịch phải gắn với tư duy phát triển kinh tế.

Bà Nga ghi nhận, đánh giá cao tinh thần chủ động, trách nhiệm của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch trong thời gian ngắn đã tích cực phối hợp với các sở ngành, đơn vị liên quan để tập trung xây dựng được dự thảo kế hoạch thực hiện kết luận của Thường trực Tỉnh ủy và dự thảo Đề án phát triển văn hóa, con người tỉnh Phú Thọ. Đây là nhiệm vụ có ý nghĩa quan trọng, đòi hỏi nỗ lực quyết tâm cao của ngành và các ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đề nghị đánh giá thêm về thực trạng, từ đó khẳng định sự cần thiết, tính cấp bách phải xây dựng và ban hành đề án trong giai đoạn hiện nay.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phú Thọ phải bám sát vào dự thảo Nghị quyết của Bộ Chính trị về Chấn hưng và phát triển văn hóa Việt Nam trong kỷ nguyên mới để xây dựng đề án của tỉnh phù hợp với thực tiễn, đúng tinh thần chỉ đạo của Trung ương. Mục tiêu là đến năm 2030, cơ bản tháo gỡ những điểm nghẽn do chính sách pháp luật kìm hãm sự phát triển của văn hóa; 100% chính quyền địa phương 2 cấp có thiết chế văn hóa đáp ứng được yêu cầu sáng tạo, thụ hưởng văn hóa của người dân ở cơ sở…

Định hướng về nguồn lực thực hiện đề án, bà Nga nhấn mạnh phải tăng tỷ lệ đầu tư công cho văn hóa theo hướng trọng tâm, trọng điểm; đẩy mạnh xã hội hóa, hợp tác công tư, thu hút các nguồn lực quốc tế cho các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, sáng tạo và hạ tầng văn hóa.

Bà đề nghị Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phối hợp chặt chẽ với các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan để khẩn trương hoàn thiện dự thảo đề án, báo cáo xin ý kiến Thường trực Tỉnh ủy và trình thông qua tại Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.