Hóa đơn điện tháng 8 tăng vọt, EVN nói sẽ kiểm tra, minh bạch

Từ đầu tháng 9 đến nay, nhiều hộ dân ở miền Bắc và miền Trung bất ngờ khi hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng cao bất thường, trong khi thời tiết không quá nắng nóng, thậm chí có mưa bão và tình trạng mất điện kéo dài. Không ít người khẳng định tiền điện tháng 8 cao bất thường.

Trên các diễn đàn mạng xã hội, không ít tài khoản bình luận tiền điện của họ tăng vọt vài trăm nghìn đồng, có trường hợp tăng gấp 4-5 lần hoặc ghi nhận hóa đơn tiền điện 2 tháng giống hệt nhau.

Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) cho biết trên mạng xã hội cũng xuất hiện nhiều thông tin chưa kiểm chứng liên quan đến hóa đơn tiền điện tháng 8, gây hoang mang dư luận và ảnh hưởng đến uy tín ngành điện. Không ít nội dung còn được sao chép, chia sẻ ồ ạt nhằm câu view (lượt xem), gây gia tăng hiểu lầm trong xã hội với hoạt động kinh doanh bán điện của các đơn vị thuộc EVN.

Đơn vị điện lực dẫn chứng ngày 4/9, Công an xã Quảng Chính (Thanh Hóa) đã mời công dân C.T.H lên làm việc do đăng tải thông tin sai sự thật trên Facebook cá nhân, cho rằng hóa đơn tiền điện tháng 8 tăng bất thường và nghi ngờ việc ghi chỉ số công tơ.

Công an làm việc với người đăng thông tin không chính xác về ngành điện lên mạng xã hội (Ảnh: EVNNPC).

Qua xác minh, hộ dân này mua điện từ Công ty cổ phần Quản lý Kinh doanh Điện Thanh Hóa, một đơn vị bán điện nông thôn không thuộc hệ thống quản lý trực tiếp của ngành điện. Công dân C.T.H sau đó đã thừa nhận sai sót, đính chính thông tin và cam kết không tái phạm.

Phía điện lực khẳng định sẽ tiếp nhận, kiểm tra, xác minh minh bạch trước thắc mắc về hóa đơn điện của người dân. Người dân có thể liên hệ đơn vị điện lực địa phương hoặc trung tâm chăm sóc khách hàng EVNNPC để đối chiếu công tơ, lịch ghi và cách tính tiền.

Về lý do hóa đơn điện tháng 8 của nhiều hộ dân tăng dù bị ảnh hưởng bởi mưa bão, đơn vị điện lực cho biết thời gian gián đoạn cấp điện do bão chỉ xảy ra cục bộ, ở một số địa phương và trong vài ngày. So với cả chu kỳ ghi chỉ số công tơ 30-31 ngày, ảnh hưởng này không quá lớn.

Hóa đơn điện tháng 7, tháng 8 của một hộ dân ở phường Việt Hưng, Hà Nội tăng cao đột biến (Ảnh: Thanh Thương).

Một số nơi bị ảnh hưởng bão lũ có kỳ ghi chỉ số từ ngày 20-25, do vậy các ngày bị gián đoạn cấp điện vì bão sẽ tính vào kỳ ghi chỉ số của tháng 9. Do đó, phần lớn thời gian tháng 8 vẫn là nắng nóng liên tục, mức tiêu thụ điện cao kéo dài từ sáng đến tối, đặc biệt buổi đêm khi nhu cầu làm mát tăng vọt.

Đơn vị điện lực cho rằng nguyên nhân chủ yếu dẫn đến hóa đơn tiền điện tăng trong tháng 8 là nhu cầu sử dụng điện phục vụ làm mát cao hơn hẳn so với các tháng bình thường, còn yếu tố bão chỉ tác động cục bộ và không làm giảm đáng kể sản lượng điện tiêu thụ.