Mua ứng dụng ngân hàng giả để lừa đảo

Ngày 23/12, Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, Công an phường Vũ Phúc, tỉnh Hưng Yên đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng (SN 2000), trú tại thôn Nghĩa Tường, xã Vũ Tiên, tỉnh Hưng Yên, về hành vi Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Công an phường Vũ Phúc thông báo quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam đối với Phạm Công Năng (Ảnh: Công an Hưng Yên).

Cụ thể, qua công tác nắm tình hình trên không gian mạng, Công an phường Vũ Phúc phát hiện đối tượng Phạm Công Năng, có nghi vấn hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức sử dụng công nghệ cao.

Qua xác minh, Công an phường Vũ Phúc phát hiện ngày 27/11, Phạm Công Năng đã liên hệ với một đối tượng dùng Telegram để mua ứng dụng ngân hàng giả.

Sau khi Năng thanh toán tiền, đối tượng gửi đường link (mỗi đường link chỉ sử dụng được 1 lần) cho Năng để tải ứng dụng ngân hàng giả và đăng nhập để sử dụng. Ứng dụng ngân hàng giả có giao diện và cách thức sử dụng giống hệt như ứng dụng thật.

Sau khi mua ứng dụng ngân hàng giả, Năng lên mạng xã hội Facebook để tìm những người có nhu cầu bán hàng, liên hệ gặp gỡ rồi mua sản phẩm hoặc vào các cửa hàng kinh doanh mua đồ, sau đó giả chuyển tiền để chiếm đoạt tài sản.

Với thủ đoạn trên Phạm Công Năng đã lừa đảo chiếm đoạt của chị Đ.T.T. (SN 1991), trú tại xã Bình Thanh, tỉnh Hưng Yên 1 điện thoại di động nhãn hiệu iPhone 11 Pro trị giá 3,9 triệu đồng.

Tại cơ quan công an, Phạm Công Năng khai nhận, cùng với thủ đoạn như trên, Năng đã lừa đảo chiếm đoạt tài sản của 2 người khác với giá trị khoảng 5 triệu đồng.

Cơ quan công an đang điều tra mở rộng vụ án.