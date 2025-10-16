Bộ Công an ra mắt giải pháp chống hàng giả trên VNeID

Chiều 16/10, Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (C06, Bộ Công an) tổ chức Lễ công bố Triển khai thí điểm Giải pháp định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất trên nền tảng VNeID.

Theo Cục C06, thực trạng hàng giả, hàng nhái và gian lận thương mại đang là vấn đề nhức nhối, gây thiệt hại nghiêm trọng.

Theo thống kê, chỉ riêng năm 2024 đã phát hiện và xử lý hơn 47.000 vụ vi phạm với giá trị khoảng 425 tỷ đồng. Tình trạng này vẫn tiếp tục diễn ra trong năm 2025 với gần 10.000 vụ được xử lý trong các tháng đầu năm.

Ứng dụng VNIDCheck (Ảnh: VNIDCheck).

Cục C06 cho biết, hóa chất, tiền chất, nhiều loại tiền chất công nghiệp vẫn đang bị lợi dụng để điều chế ma túy tổng hợp, trong khi không ít hóa chất không rõ nguồn gốc được sử dụng trong pha chế thuốc, mỹ phẩm, thực phẩm và thuốc bảo vệ thực vật, gây rủi ro lớn cho sức khỏe cộng đồng.

Trong khi đó, công tác quản lý còn phân tán, thiếu công cụ truy vết điện tử khiến cơ quan chức năng khó theo dõi dòng di chuyển của hóa chất, doanh nghiệp khó chứng minh tính hợp pháp, và người tiêu dùng không thể biết rõ nguồn gốc, mức độ an toàn của sản phẩm.

Thực trạng này phản ánh khoảng trống đáng kể trong giám sát và truy xuất hóa chất, tiền chất, đòi hỏi sớm xây dựng hệ thống truy xuất nguồn gốc thống nhất nhằm tăng cường kiểm soát rủi ro và bảo đảm an toàn xã hội.

Do đó, Bộ Công an đã nghiên cứu và ra mắt "Giải pháp định danh truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất" - VNIDCheck - nhằm khắc phục các kẽ hở trong quản lý do thiếu liên thông dữ liệu giữa các ngành.

Mẫu tem VNIDCheck (Ảnh: VNIDCheck).

VNIDCheck là kết quả của sự phối hợp giữa cơ quan quản lý Nhà nước và các doanh nghiệp công nghệ gồm Tổng công ty Viễn thông MobiFone và Công ty HTC Software.

Giải pháp này được kỳ vọng sẽ đẩy lùi tình trạng hàng giả, hàng nhái, góp phần bảo vệ sức khỏe người tiêu dùng; dễ dàng truy xuất thông tin minh bạch về sản phẩm và thực hiện phản ánh, cảnh báo trên nền tảng VNeID.

Đối với doanh nghiệp, VNIDCheck sẽ giúp kiểm soát chuỗi cung ứng, minh bạch nguồn gốc xuất xứ để tạo lợi thế cạnh tranh lành mạnh; tạo điều kiện cho việc giảm/miễn thuế và thúc đẩy xuất khẩu.

VNIDCheck cũng sẽ là công cụ để cơ quan quản lý nâng cao hiệu quả quản lý hàng hóa, hóa chất, tiền chất thông qua kết nối liên thông, đồng bộ dữ liệu, hỗ trợ phân tích.

Lãnh đạo Cục C06 nhấn mạnh, Bộ Công an cam kết hệ thống định danh, truy xuất nguồn gốc hóa chất, tiền chất sẽ tiếp tục được hoàn thiện dựa trên phương châm lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ, bảo đảm hệ thống được triển khai thống nhất, an toàn, hiệu quả và bền vững.