Mua dữ liệu 5.000 người, lập tổng đài ngân hàng giả để lừa đảo

Ngày 21/1, TAND TPHCM tuyên phạt bị cáo Nguyễn Hồng Thạch (32 tuổi, ngụ TPHCM) 16 năm tù về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Cùng tội danh, bị cáo Hoàng Anh Tuấn (31 tuổi, anh vợ của Thạch) bị tuyên phạt 13 năm 6 tháng tù, bị cáo Trần Danh Quân (27 tuổi, ngụ Thái Nguyên) lĩnh 12 năm 6 tháng tù.

Các bị cáo tại tòa (Ảnh: Xuân Duy).

Theo cáo trạng, khoảng tháng 6/2022, Nguyễn Hồng Thạch nảy sinh ý định giả danh nhân viên ngân hàng gọi điện tư vấn cho vay ưu đãi nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Để thực hiện hành vi phạm tội, Thạch lên mạng mua dữ liệu cá nhân của khoảng 5.000 người, gồm họ tên, địa chỉ và số điện thoại.

Sau đó, Thạch đầu tư trang thiết bị điện tử và tuyển khoảng 80 nhân viên giả danh nhân viên ngân hàng để hoạt động. Thạch thuê Hoàng Anh Tuấn và Trần Danh Quân làm quản lý, giám sát việc tư vấn của các nhân viên.

Hàng ngày, Thạch cung cấp thông tin khách hàng cho Tuấn và Quân để phân phát cho nhân viên gọi điện chào mời vay tiền từ 20 đến 100 triệu đồng với lãi suất 0%. Các nạn nhân được thông báo chỉ cần đóng “phí bảo hiểm” tương ứng với khoản vay, dao động từ 1,7 đến 3,8 triệu đồng.

Khi khách hàng đồng ý, nhóm bị cáo yêu cầu họ cung cấp thông tin cá nhân, giấy tờ để làm hồ sơ vay vốn, sau đó gửi hợp đồng và thẻ ngân hàng giả thông qua các công ty chuyển phát nhanh. Nhóm này còn nhờ nhân viên bưu cục thu hộ phí bảo hiểm khoản vay bằng tiền mặt rồi chiếm đoạt.

Hồ sơ vụ án thể hiện, có khoảng 2.169 người đăng ký vay tiền, trong đó 2.151 người đã nộp phí bảo hiểm. Bị cáo Thạch và Tuấn đã nhận từ các bưu cục tổng cộng gần 4,3 tỷ đồng và chiếm đoạt toàn bộ số tiền này.