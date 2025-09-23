Từ ngày 24/9 siêu bão Ragasa có thể suy yếu dần?

Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết lúc 9h ngày 23/9, tâm siêu bão số 9 (siêu bão Ragasa) cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 820km về phía Đông.

Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm siêu bão cấp 17 (202-221km/h), giật trên cấp 17.

Dự báo trong 3 giờ tới, bão di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ khoảng 20km/h.

Đến 7h ngày 24/9, bão Ragasa trên vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông, cách bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc) khoảng 400km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng tâm bão cấp 15-16, giật trên cấp 17, di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, tốc độ 20-25km/h và suy yếu dần.

Sáng hôm sau bão trên đất liền phía Nam tỉnh Quảng Châu (Trung Quốc), cách Quảng Ninh khoảng 180km về phía Đông. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 14, di chuyển chủ yếu theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 20-25km và tiếp tục suy yếu thêm.

Hướng di chuyển của siêu bão Ragasa (Ảnh: NCHMF).

Do ảnh hưởng của siêu bão Ragasa vùng biển phía Bắc khu vực Bắc Biển Đông có gió mạnh cấp 10-14, vùng gần tâm bão đi qua cấp 15-17, giật trên cấp 17, sóng biển cao trên 10m; biển động dữ dội.

Từ ngày 24/9, vùng biển phía Đông của vịnh Bắc Bộ (bao gồm huyện đảo Bạch Long Vỹ) có gió mạnh dần lên cấp 6-7, giật cấp 9.

Từ tối và đêm 24/9, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vỹ, Vân Đồn, Cô Tô, Cát Hải và đảo Hòn Dấu) gió mạnh dần lên cấp 8-9, sóng biển cao 2-4m, vùng gần tâm bão đi qua cấp 10-12, giật cấp 14, sóng biển cao 4-6m; biển động dữ dội.

Cơ quan khí tượng cảnh báo vùng ven biển các tỉnh Quảng Ninh - Hải Phòng có nước dâng do bão cao 0,5-1m, nguy cơ cao sạt lở đê, kè biển, phá hủy khu nuôi trồng thủy sản, tàu, thuyền neo đậu ven biển do gió mạnh, nước biển dâng và sóng lớn.

Từ gần sáng 25/9, vùng ven biển Quảng Ninh - Thanh Hoá có gió mạnh dần lên cấp 6-7, sau tăng lên cấp 8, vùng gần tâm bão cấp 9-10, giật cấp 12; khu vực sâu trong đất liền phía Đông Bắc Bộ có gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 8-9.

Đặc biệt từ đêm 24/9 đến ngày 26/9 khu vực Bắc Bộ, Thanh Hoá và Nghệ An có mưa to đến rất to với lượng mưa phổ biến 100-250mm, cục bộ có nơi trên 400mm. Đề phòng mưa với cường suất lớn gây ngập úng đô thị.

Ông Mai Văn Khiêm, Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, cho biết ở phía Bắc đang có khối không khí lạnh yếu di chuyển về nước ta. Khối không khí lạnh này có đặc điểm khô, độ ẩm tương đối thấp 30-40%.

Chính vì vậy khi siêu bão Ragasa di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, đến gần khu vực Quảng Đông (Trung Quốc) hoàn lưu phía Bắc tâm bão sẽ tương tác với khối không khí lạnh khô làm suy yếu bão số 9.

Cùng với đó, khi tiến vào gần đất liền, do tương tác với ma sát địa hình làm cho cấu trúc bão bị phá vỡ cũng như nguồn năng lượng cung cấp cho bão suy giảm đáng kể. Do đó siêu bão Ragasa sẽ suy yếu dần sau 24 giờ tới.

Ông cho biết thêm, theo phân tích dữ liệu vệ tinh hiện nay, cấu trúc mây bão vẫn rất tốt với sự chênh lệch ở đỉnh mây so với tâm bão lên tới gần 100 độ C.

Với sự chênh lệch nhiệt độ như vậy siêu bão Ragasa sẽ tiếp tục duy trì gió mạnh cấp 16-17 trong ngày 23/9.

Ông lưu ý, hiện tượng dông lốc trước bão đã xảy ra rất nhiều ở các cơn bão trong quá khứ và cũng không loại trừ đối với bão Ragasa, đặc biệt là trong những ngày qua thời tiết miền Bắc nóng, ẩm nên người dân cần đề phòng.