Phó Thủ tướng: Thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong

Sáng 28/2, tại Khu tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng (xã Việt Xuyên, tỉnh Hà Tĩnh), Trung ương Đoàn phối hợp với tỉnh Hà Tĩnh tổ chức lễ ra quân Tháng Thanh niên, phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ.

Chương trình hướng đến kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2026), chào mừng ngày bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931-26/3/2026).

Tham dự chương trình có bà Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; ông Trương Hải Long, Thứ trưởng Bộ Nội vụ; ông Phạm Mạnh Cường, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ; Thiếu tướng Vũ Quốc Ân, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng; ông Vy Tư Liệu, Vụ trưởng Vụ Đoàn thể Nhân dân, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương.

Ông Bùi Quang Huy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn và lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh cùng tham dự.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã dâng hương, hoa tri ân người đoàn viên thanh niên cộng sản đầu tiên. Trước mộ phần và nhà thờ, các thành viên trong đoàn bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự hy sinh to lớn của anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh Tháng Thanh niên không chỉ là một hoạt động thường niên mang ý nghĩa khởi đầu hằng năm cho phong trào hành động của tuổi trẻ cả nước, mà còn là sự tiếp nối truyền thống xung kích, tình nguyện cống hiến của thanh niên Việt Nam trong giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Phân tích những thời cơ, thách thức trong thời kỳ mới, Phó Thủ tướng mong muốn thanh niên phải thực sự là lực lượng tiên phong trong đổi mới tư duy, hành động sáng tạo, thúc đẩy khoa học công nghệ - chuyển đổi số và trong phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cấp bộ Đoàn tổ chức các hoạt động theo tinh thần rõ mục tiêu - rõ nội dung - rõ sản phẩm - rõ trách nhiệm - rõ hiệu quả, lấy kết quả đóng góp cụ thể cho phát triển kinh tế - xã hội và nâng cao đời sống nhân dân làm thước đo.

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và các đại biểu đã cùng cử hành nghi thức khởi động Tháng Thanh niên 2026 và phát động Tết trồng cây "Đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Bính Ngọ.

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà và Bí thư Thứ nhất Ban chấp hành Trung ương Đoàn Bùi Quang Huy trao 30 suất quà tới gia đình chính sách.

Phó Thủ tướng và lãnh đạo Trung ương Đoàn, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh trồng cây xanh tại khuôn viên Khu lưu niệm anh hùng liệt sĩ Lý Tự Trọng.

Sáng cùng ngày, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà cùng đoàn công tác đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Trần Thị Đào (SN 1931, trú tại tổ dân phố Tiền Giang, phường Thành Sen, Hà Tĩnh). Mẹ Đào có chồng là liệt sĩ Nguyễn Văn Định, hy sinh năm 1968 và một người con là liệt sĩ Nguyễn Văn Bình, hy sinh năm 1977.

Phó Thủ tướng đã ân cần hỏi thăm sức khỏe, đời sống của Mẹ và bày tỏ lòng tri ân sâu sắc trước những hy sinh, mất mát của Mẹ cùng gia đình vì nền độc lập, tự do của dân tộc.

Phó Thủ tướng khẳng định, Đảng, Nhà nước và nhân dân luôn khắc ghi công lao của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Phó Thủ tướng Chính phủ đề nghị chính quyền địa phương tiếp tục làm tốt công tác "Đền ơn đáp nghĩa", quan tâm chăm lo đời sống vật chất và tinh thần, đảm bảo để Mẹ có cuộc sống đầy đủ, là chỗ dựa tinh thần cho thế hệ trẻ học tập, noi theo.

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà đã đến kiểm tra thực tế công tác vận hành tại Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen.

Phó Thủ tướng đánh giá cao sự chủ động, quyết liệt của phường Thành Sen trong việc xây dựng mô hình hành chính hiện đại. Bà ghi nhận nỗ lực của tập thể cán bộ, công chức tại trung tâm trong việc đổi mới tư duy, lề lối làm việc, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo chất lượng, góp phần quan trọng vào việc xây dựng nền hành chính phục vụ, chuyên nghiệp và minh bạch ngay từ cơ sở.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Trung tâm Phục vụ Hành chính công phường Thành Sen tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh chuyển đổi số, tối ưu hóa các quy trình giải quyết thủ tục hành chính, đặc biệt là nhóm thủ tục liên thông, nhằm cắt giảm tối đa thời gian và chi phí cho người dân và doanh nghiệp; chú trọng công tác bồi dưỡng, nâng cao đạo đức công vụ và kỹ năng số cho đội ngũ cán bộ, công chức.

"Mỗi cán bộ tại trung tâm phải thực sự trở thành "công bộc" tận tụy, gương mẫu, am hiểu công nghệ, đáp ứng tốt yêu cầu ngày càng cao của công cuộc chuyển đổi số quốc gia", Phó Thủ tướng nhấn mạnh.